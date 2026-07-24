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¿Aylín Mujica vuelve a Top Chef VIP? Esto decidió tras la muerte de su hijo Mauro Menéndez

La famosa dio una entrevista a ‘La Mesa Caliente’ en medio de su duelo

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Aylín Mujica, top chef vip -México- 24 julio
Aylín Mujica reveló si piensa volver a Top Chef VIP tras muerte de Mauro (Instagram)

La reciente muerte de Mauro Menéndez, hijo mayor de Aylín Mujica, dejó en duda su continuidad en Top Chef VIP.

Durante una entrevista especial para La mesa caliente, la actriz y conductora reveló cómo enfrentó la tragedia, el apoyo que recibió de la producción y su decisión respecto a su futuro en el reality show, despejando dudas sobre su regreso a la competencia culinaria.

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Aylín Mujica habló de la fortaleza que necesitó tras la muerte de su hijo

Durante la conversación, Aylín Mujica compartió que el dolor por la pérdida de Mauro la marcó profundamente, pero también la obligó a encontrar una fuerza interior para seguir adelante.

“Estoy con mucha fortaleza, con mucho dolor, mucho dolor, pero con mucha fortaleza, porque yo sé que él está bien. Yo tengo que seguir con mi vida porque es lo que más hubiera deseado Mauro, y tengo que seguir con mis compromisos de trabajo y eso es lo que me da fortaleza”, afirmó la actriz.

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aylín mujica y mauro -México- 24 julio
Aylín Mujica dio una entrevista sobre lo sucedido con Mauro (IG)

Aylín relató que, aunque en público se mostró fuerte, en privado hubo momentos de desmoronarse y llorar. Sin embargo, su deseo era ser ejemplo para sus hijos y el pilar de su familia.

“No tengo chance de derrumbarme. No tengo el chance de decir: me voy a postrar en una cama a sufrir y a llorar. No puedo. Tengo que seguir adelante”, aseguró.

Así la apoyó la producción de Top Chef VIP durante el proceso

La actriz recordó que se encontraba en Colombia grabando Top Chef VIP cuando recibió la noticia del fallecimiento de su hijo. Destacó la empatía y el respaldo del equipo de producción durante uno de los momentos más difíciles de su vida.

aylín mujica y mauro -México- 24 julio
Aylín Mujica dio una entrevista sobre lo sucedido con Mauro (IG)

“La producción se portó incondicionalmente. De verdad, la producción se portó muy bien. Me pusieron un vuelo que salía a las dos de la mañana y yo le dije a Gaby: ‘Mantente en contacto con los doctores allá en Barbados, pero no me digas nada, porque voy a viajar sola. No me digas si muere, no me digas nada. Quiero saber cuando yo llegue allá a Barbados’”, narró.

Aylín subrayó la importancia de ese acompañamiento y el cuidado que recibió de colegas y amigos mientras intentaba procesar la noticia y viajar de inmediato a Barbados.

Aylín Mujica confirmó si regresaría a Top Chef VIP tras la muerte de Mauro

Respecto a su futuro en Top Chef VIP, Mujica fue clara: su decisión de volver estuvo guiada por lo que su hijo habría querido para ella.

Aylín Mujica habla para "La Mesa Caliente", apenas unos días después de la muerte de Mauro (captura de pantalla)
Aylín Mujica habla para "La Mesa Caliente", apenas unos días después de la muerte de Mauro (captura de pantalla)

Voy a regresar a Top Chef VIP. Obvio que sí. Obvio, porque es lo que Mauro hubiera querido. Mauro me hubiera dicho: ‘Deja el drama y a regresar a tu trabajo’. Porque Mauro sabe que mi carrera es mi pasión y el regresar a Top Chef VIP me va a hacer hacerlo por él”, explicó la actriz.

Aylín compartió que continuar con su carrera era una forma de honrar la memoria de Mauro y mostrarle a sus otros hijos la importancia de la resiliencia y la fortaleza. “Si me quedo llorando, no voy a resolver nada y no voy a ser un ejemplo para mis hijos”, dijo.

La actriz voló a Colombia para reincorporarse a las grabaciones, convencida de que su hijo la acompañaría en este nuevo ciclo y que el trabajo sería parte de su proceso de sanación.

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