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Dónde, cuándo y a qué hora ver la Ceremonia Inaugural de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 en México

Las actividades iniciaron antes de dar el banderazo oficial, pero la presentación se hará conforme a los estatutos internacionales correspondientes

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La delegación mexicana buscará hacer historia con una buena cosecha de medallas en esta edición.
La delegación mexicana buscará hacer historia con una buena cosecha de medallas en esta edición. (IG Conade)

La XXV entrega de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 iniciará de manera formal con su esperada Ceremonia de Apertura, un espectáculo multicultural y deportivo que reunirá a miles de atletas de la zona y que podrá ser seguido en vivo desde territorio mexicano.

A continuación, te presentamos todos los detalles sobre el calendario, el horario, las vías de transmisión, la sede principal y el contexto de la delegación mexicana que buscará conquistar nuevamente la cima del medallero.

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¿Cuándo y a qué hora es la Ceremonia Inaugural?

Aunque la actividad en algunas disciplinas arrancó de forma preliminar desde el pasado lunes 20 de julio con las competencias de polo acuático, el protocolo de inauguración oficial se llevará a cabo este viernes 24 de julio de 2026.

La cita está programada para iniciar a las 20:00 horas (tiempo local de República Dominicana). Para los aficionados que sigan la transmisión desde México, los horarios según la zona geográfica son los siguientes:

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  • Tiempo del Centro de México (CDMX / CTM): 18:00 horas (6:00 p.m.)
  • Tiempo del Pacífico: 17:00 horas (5:00 p.m.)
  • Tiempo del Noroeste: 16:00 horas (4:00 p.m.)

Se contempla una duración aproximada de tres horas para el protocolo completo, el cual incluirá el desfile de las delegaciones, discursos de las autoridades olímpicas continentales, actos culturales y el esperado encendido del pebetero.

Los atletas ya se encuentran en tierras centroamericanas para dejar en alto la bandera tricolor.
Los atletas ya se encuentran en tierras centroamericanas para dejar en alto la bandera tricolor. (IG Conade)

¿Dónde se llevará a cabo el evento inaugural?

El escenario encargado de albergar el arranque oficial de la justa veraniega es el Estadio Olímpico Félix Sánchez, ubicado dentro del legendario complejo deportivo Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en la ciudad de Santo Domingo.

Este recinto histórico —que ha sido objeto de una profunda remodelación para la justa— recibirá a más de 20,000 espectadores en sus gradas, además de albergar a las representaciones atléticas de los 37 países y territorios participantes.

El show de apertura contará con la participación de más de 900 bailarines y artistas locales, en un despliegue sin precedentes que homenajeará el ritmo, la gastronomía y la diversidad cultural del Caribe.

Todo está listo para recibir a todos los atletas que buscan llevar preseas a casa.
Todo está listo para recibir a todos los atletas que buscan llevar preseas a casa. (IG Santo Domingo 2026)

¿Dónde ver la Ceremonia de Apertura en México?

Para seguir las acciones completamente en vivo y sin costo de televisión restringida, los fanáticos en México tendrán diversas alternativas digitales y televisivas a su alcance:

  1. Centro Caribe Sports Channel (YouTube): La plataforma oficial del organismo rector de los juegos transmitirá en señal abierta, vía streaming global y en alta definición, tanto la gala inaugural como las competencias cotidianas, resúmenes y ceremonias de premiación.
  2. Claro Sports: A través de sus señales de televisión restringida, su aplicación móvil y su canal de YouTube en la región latinoamericana, la cadena ofrecerá una cobertura multiplataforma minuciosa enfocada en el desempeño de los deportistas aztecas.
  3. Plataformas Complementarias: Redes sociales oficiales de la justa y canales públicos regionales ofrecerán contenidos diferidos, resúmenes diarios e itinerarios informativos.
Los atletas ya se encuentran en tierras centroamericanas para dejar en alto la bandera tricolor.
Los atletas ya se encuentran en tierras centroamericanas para dejar en alto la bandera tricolor. (IG Conade)

Cifras clave y magnitud de Santo Domingo 2026

La XXV edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe representa un hito dentro del ciclo olímpico internacional, al conmemorar además el primer centenario de la fundación de estos juegos multidisciplinarios (creados en 1926).

  • Duración oficial: Del 24 de julio al 8 de agosto de 2026 (16 días de competencia continua).
  • Participantes: Más de 6,200 atletas provenientes de 37 delegaciones nacionales y territorios caribeños.
  • Programa deportivo: 40 deportes y 56 disciplinas distintas, muchas de las cuales otorgarán plazas directas o puntos de clasificación rumbo a los Juegos Panamericanos y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
  • Sede anfitriona: Es la tercera ocasión en la historia que República Dominicana funge como país sede, tras haber albergado las ediciones de Santo Domingo 1974 y Santiago de los Caballeros 1986.
(Conade)
(Conade)

La delegación mexicana: A defender el trono regional

México se presenta a Santo Domingo 2026 como la potencia a vencer. La delegación tricolor acude con un imponente contingente integrado por más de 640 atletas, apoyados por un nutrido cuerpo técnico y médico.

En la edición previa realizada en San Salvador 2023, la delegación mexicana firmó una actuación histórica al terminar en la cima del medallero general con un total de 353 preseas (145 de oro, 108 de plata y 100 de bronce).

En esta ocasión, figuras consolidadas de la natación, el tiro con arco, el taekwondo, la gimnasia, el atletismo y el clavados buscarán ratificar el dominio azteca frente a potencias continentales como Cuba, Colombia y los anfitriones dominicanos.

Todo está listo para que la flama centroamericana se encienda una vez más, dando inicio a dos semanas intensas de pasión, superación y competitividad en el corazón del Caribe.

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