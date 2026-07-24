Vinculan a proceso a Jesús Plácido Galindo, dirigente del Cipog-EZ, por homicidio calificado en Guerrero: defensa denuncia persecución política

Fue detenido la tarde de este 17 de julio en el estado de Guerrero. Crédito: Especial

Un juez de control vinculó a proceso a Jesús Plácido Galindo, dirigente del Concejo Indígena y Popular del Estado de Guerrero “Emiliano Zapata” (Cipog-EZ), por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado, en un caso que ha generado reacciones encontradas entre autoridades, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos.

La resolución fue emitida al término de una audiencia virtual que se prolongó por casi 10 horas en Chilpancingo. El juez Ubaldo de la Sancha consideró que existían elementos suficientes para iniciar el proceso penal en contra del activista indígena, quien permanecerá sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva.

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El caso está relacionado con el asesinato de José Pablo Xanteco Bartolo, comisario de la comunidad indígena de Xicotlán, municipio de Chilapa, Guerrero, ocurrido en 2021.

De acuerdo con fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), las investigaciones señalan a Jesús Plácido Galindo como uno de los presuntos responsables del crimen.

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Defensa anuncia apelación y denuncia irregularidades

Activistas se manifiestan en una calle urbana frente al consulado de México en Francia con una pancarta blanca con gráficos coloridos y texto en francés visible, que incluye "NON A LA FRANCE" y "LA RESISTANCE!!!". (X: @CNI_Mexico)

Tras concluir la audiencia, el equipo jurídico del dirigente indígena informó que interpondrá un recurso de apelación dentro del plazo legal de tres días, al considerar que la decisión judicial carece de sustento suficiente.

El abogado Javier Rodríguez aseguró que la acusación se basa principalmente en los testimonios de dos personas que identifican a Jesús Plácido y a otros integrantes del Cipog-EZ como presuntos participantes en los hechos.

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Sin embargo, sostuvo que durante la audiencia la defensa presentó pruebas y argumentos que, desde su perspectiva, desacreditan dichas declaraciones y evidencian inconsistencias en la investigación.

Asimismo, afirmó que el juez desestimó los elementos aportados por la defensa y que el proceso responde a una presunta persecución política en contra del dirigente indígena.

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Cuestionan integración de la carpeta de investigación

Jesús Plácido en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana. Crédito: Especial

Los abogados también señalaron supuestas irregularidades en la integración de la carpeta de investigación.

Entre los señalamientos destacan que uno de los testimonios utilizados por la Fiscalía habría sido recabado varios años después del homicidio investigado y que existiría una presunta falsificación de documentos ministeriales.

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La defensa indicó que estos aspectos deberán ser revisados por las instancias judiciales correspondientes durante las siguientes etapas del proceso penal.

Además, recordó que Jesús Plácido Galindo era beneficiario del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, por lo que consideró irregular que nunca hubiera sido notificado previamente sobre la existencia de una investigación penal en su contra.

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Permanecerá en el penal del Altiplano

Como parte de la resolución judicial, el dirigente del Cipog-EZ continuará recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 “Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde enfrenta el proceso penal.

La defensa aseguró que el estado de salud del activista es estable, aunque precisó que padece una enfermedad crónica que requiere seguimiento médico permanente durante su permanencia en prisión.

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Organizaciones respaldan al activista

Diversas organizaciones sociales dieron apoyo a Jesús Plácido Galindo (Cipog-EZ/FB)

Tras conocerse la vinculación a proceso, diversas organizaciones sociales y colectivos que respaldan al Concejo Indígena y Popular del Estado de Guerrero “Emiliano Zapata” manifestaron su rechazo a la decisión judicial.

Los grupos señalaron que el caso se desarrolla en una zona de alta conflictividad en la región de Chilapa, donde históricamente se han denunciado disputas entre organizaciones comunitarias y la presencia del grupo delictivo conocido como Los Ardillos.

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Por ello, insistieron en que el proceso debe garantizar el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos fundamentales del dirigente indígena.

Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado de Guerrero mantiene abierta la investigación sobre el homicidio de José Pablo Xanteco Bartolo y continuará con la integración de pruebas para sustentar la acusación durante las siguientes etapas del juicio.