Flor Vigna presume nuevo equipo de stylist tras despido de Lau Styling

Flor Vigna presenta nuevo equipo de Stylist rumbo a La Casa de los Famosos México (Flor Vigna/ TikTok)

Flor Vigna presentó en TikTok a su nuevo equipo de estilismo a días del estreno de La Casa de los Famosos México 4, el nuevo equipo integrado por tres personas: Roberto Karen y David busca enfrentar el desafío de presentar a la influencer previo a su ingreso en el reality show.

La cantante y actriz argentina consiguió en tiempo récord a su nuevo equipo tras separarse de Lau Styling por los insultos de la estilista al público mexicano durante la final del Mundial 2026.

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Roberto Cos, Karen y David: el equipo de tres que salvó a Vigna

Al frente figura Roberto Cos, a quien la artista no tardó en coronar frente a sus seguidores: “Mi inigualable, Roberto Cos. Mi nuevo stylist”. (Captura de pantalla/Flor Vigna TikTok)

En un video publicado en TikTok, Flor Vigna apareció ante cámara con música de fondo, golpes de efecto y una promesa: presentar al equipo que la rescató en el momento menos esperado. “Les voy a presentar a mi nuevo estilista. Increíble. Él es... mi gran salvador”, dijo antes de revelar el nombre.

Al frente figura Roberto Cos, a quien la artista no tardó en coronar con sus seguidores: “Mi inigualable, Roberto Cos. Mi nuevo stylist”.

Le agradeció haber hecho “un trabajo maravilloso en tiempo récord” y el clip no solo fue una presentación: también anticipó algunos de los atuendos que lucirá dentro de La Casa de los Famosos México 4, generando expectativa entre sus fanáticos antes del estreno.

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El equipo está integrado por tres personas y Cos lo dejó claro en el video: “Tenemos un equipo de tres personas: Karen y David, y lo vamos a lograr entre todos”. David es el responsable de armar los looks sin pausa —“David está trabajando sin parar, look tras look”, destacó Vigna—, mientras que Karen se encarga de la confección.

“Ella es Karen, parte del equipo, va a estar confeccionando todo. Diseñadora increíble. Es tu momento”, la presentó la artista con aplausos incluidos.

Le agradeció haber hecho “un trabajo maravilloso en tiempo récord” y el clip no solo fue una presentación: también anticipó algunos de los atuendos que lucirá dentro de La Casa de los Famosos México 4, generando expectativa entre sus fanáticos antes del estreno. (RS)

Por qué Vigna rompió con Lau Styling

Video X/@EmZkPr Emanuel ZP

Detrás de esta presentación hay una historia que sacudió las redes días antes del estreno. La separación de su estilista anterior, Laura Villa —conocida como Lau Styling— se desencadenó tras la final del Mundial 2026, en la que España venció a Argentina.

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Villa publicó una historia en Instagram en la que insultó a los aficionados mexicanos que celebraban el triunfo español: “Ni a la cuarta llegaste, hijo de p\ta”, expresó en el clip que se viralizó de inmediato.

La estilista intentó dar marcha atrás. Negó odiar a México y aseguró que “una cosa es el fútbol y otra es la gente”, pero un tercer video —aparentemente destinado a su círculo cercano— echó más leña al fuego: allí llamó “rencorosos” a los mexicanos que la criticaban.

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No era su primera polémica: antes de trabajar con Vigna, ya había protagonizado un conflicto público con la actriz Gala Montes por desacuerdos sobre prendas y costos de vestuario.

La postura de Vigna: “Los valores no se negocian”

“Podés amar con todo tu corazón a un país, pero no insultar a otro y menos si te dio trabajo, amigos, oportunidades”, escribió (Ig)

Vigna no tardó en tomar posición. A través de Instagram y de su grupo de Telegram, fue directa: “Estoy en total desacuerdo con lo que dijo Laura. Nunca voy a estar de acuerdo con los insultos y los ataques”. Admitió que al principio no estaba del todo al tanto de la situación, pero que al investigar más llamó a Villa y le pidió que se retirara del equipo. Aclaró que le pagaría por el trabajo realizado.

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“Podés amar con todo tu corazón a un país, pero no insultar a otro y menos si te dio trabajo, amigos, oportunidades”, escribió. Y con una frase que resonó entre sus seguidores, anticipó su entrada al reality: “Me verán mal vestida en la casa, pero por lo menos voy a defender lo que pienso”.

A días del estreno de La Casa de los Famosos México 4

Vigna es la octava habitante confirmada de esta edición, que reúne a 12 participantes entre actores, cantantes e influencers. (Ig)

Todo este remolino ocurrió en la cuenta regresiva hacia uno de los estrenos más esperados de la televisión mexicana. La Casa de los Famosos México 4* debuta el domingo 26 de julio a las 20:30 horas por Las Estrellas, con transmisión continua en ViX.

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Vigna es la octava habitante confirmada de esta edición, que reúne a 12 participantes entre actores, cantantes e influencers. Llega al programa con la polémica resuelta, un equipo nuevo bajo el brazo y un mensaje de valores que, antes incluso de cruzar la puerta de la casa, ya le ganó el respaldo de buena parte del público mexicano.