¿Cuáles son los beneficios de comer papaya? Estos son los nutrientes que aporta a tu salud digestiva

Papaya (Freepik)

La papaya, fruto originario de Mesoamérica, destaca por su relevancia tanto en la alimentación como en la economía agrícola de México. Esta fruta, cultivada principalmente en el sur del país y hasta Argentina, pertenece a la familia de las caricáceas y se caracteriza por su sabor y valor nutricional. Actualmente, el país figura como uno de los mayores productores y el principal exportador mundial, consolidando su presencia en mercados internacionales, de acuerdo con el sitio web de El Poder del Consumidor.

Su cultivo se extiende en diecinueve estados nacionales, con una producción que supera el millón de toneladas anuales. Los principales destinos de exportación incluyen Estados Unidos, Canadá y algunos países europeos. Mientras que su liderazgo productivo de entidades como Oaxaca, Colima y Chiapas refuerza la importancia del sector papayero en la economía regional.

PUBLICIDAD

Además de ser apreciada por su sabor dulce y textura suave, es reconocida por sus aportes a la nutrición y la salud, lo que la convierte en una opción frecuente en la dieta diaria de muchas familias.

Precio de la papaya en el mercado

El valor de este alimento puede variar considerablemente según la región, temporada y el lugar donde se adquiera. De acuerdo con los registros, su costo puede oscilar entre 15 y 40 pesos mexicanos por kilogramo, aunque lo más habitual es encontrarla en un rango de 20 a 25 pesos.

PUBLICIDAD

El precio final depende no solo del punto de venta, ya sea mercado local o supermercado, sino también de la variedad seleccionada y la época del año. Por este motivo, quienes buscan aprovechar sus beneficios nutricionales pueden encontrar opciones accesibles, especialmente en zonas productoras o durante los meses de mayor cosecha.

Para quienes desean consumir una fruta saludable y económica, esta suele representar una alternativa asequible en comparación con otras presentes en el mercado.

Una infografía muestra a México como el principal productor y exportador mundial de papaya, con un millón de toneladas anuales y sus beneficios nutricionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios y nutrimentos

Por cada 100 gramos de papaya madura, se obtiene una cantidad calórica baja, entre 39 y 45 kilocalorías, lo que la convierte en un producto ligero y apto para distintos regímenes alimenticios. Su perfil nutricional incluye vitamina C, varios carotenoides, fibra, potasio, magnesio y calcio, además de pequeñas cantidades de vitaminas del complejo B y folatos.

PUBLICIDAD

Las variedades de pulpa roja, como la Maradol, sobresalen por su alto contenido de carotenoides, especialmente licopeno y β-caroteno. Estos compuestos, junto con los polifenoles, dotan a la papaya de propiedades antioxidantes, ayudando a proteger las células del daño oxidativo.

Su consumo regular favorece la digestión, contribuye a la salud ósea y visual, y apoya el funcionamiento normal del sistema inmunológico. Además, su fibra mejora el tránsito intestinal, mientras que la presencia de papaína facilita la descomposición de ciertas proteínas.

PUBLICIDAD

Recomendaciones para su consumo y aprovechamiento

La mejor manera de disfrutar esta fruta es fresca y madura, ya que así se preservan sus nutrientes y compuestos bioactivos. La biodisponibilidad, es decir, la capacidad del organismo para absorber y utilizar los nutrimentos, es especialmente alta en esta fruta, sobre todo en lo que respecta al β-caroteno y licopeno.

Estudios han mostrado que el cuerpo humano absorbe estas sustancias de la papaya hasta tres veces mejor que el de la zanahoria, y el licopeno 2.6 veces más que el del jitomate. Esto significa que ingerirla recién comprada resulta más eficiente para aprovechar estos beneficios.

PUBLICIDAD

Se recomienda consumirla en trozos, combinada con otras frutas, en yogur, ensaladas, batidos, jugos o incluso en preparaciones fermentadas específicas. No es necesario cocinarla para obtener sus propiedades, y al mantenerse cruda, conserva mejor la vitamina C y enzimas como la papaína.