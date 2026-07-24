México firma un debut perfecto en bádminton y ya piensa en las semifinales de Santo Domingo 2026

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La delegación mexicana tuvo un inicio dominante en el torneo de bádminton de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, luego de imponerse con autoridad en sus dos primeros compromisos de la modalidad por equipos mixtos.

El representativo nacional no cedió un solo encuentro en la jornada inaugural y ahora buscará asegurar su lugar en las semifinales cuando enfrente a Colombia.

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México firma doble victoria en el debut

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El equipo mexicano abrió su participación con un contundente 5-0 sobre República Dominicana, anfitrión de la competencia. La serie estuvo integrada por cinco enfrentamientos: dobles mixto, individual varonil, individual femenil, dobles varonil y dobles femenil.

En el primer compromiso destacaron los triunfos de Armando Gaitán y Romina Fregoso en dobles mixtos, Job Castillo en individual varonil, Vanessa Villalobos en individual femenil, además de las victorias de Luis Montoya y Juan Torres en dobles varonil y Romina Fregoso junto a Miriam Rodríguez en dobles femenil.

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Horas más tarde, México repitió la dosis frente a Cuba, también con marcador de 5-0, para cerrar una jornada perfecta y mantenerse como uno de los favoritos en la competencia.

En esa serie, Luis Montoya venció a Leandro Gil, Vanessa Villalobos superó a Alina Sanz, mientras que Job Castillo y Armando Gaitán, Romina Fregoso y Miriam Rodríguez, además de Luis Montoya y Miriam Rodríguez completaron la barrida mexicana.

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Este viernes 24 de julio, la selección nacional enfrentará a Colombia a las 08:00 horas (tiempo del centro de México), duelo que definirá el boleto a las semifinales.

¿Cómo se juega el bádminton?

El bádminton es un deporte de raqueta en el que los jugadores deben golpear un volante o pluma por encima de la red para que caiga dentro de la cancha rival y sumar puntos.

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La disciplina puede disputarse en las modalidades de singles, dobles y equipos mixtos, y se caracteriza por la velocidad de sus intercambios y los constantes cambios de ritmo. Para practicarlo únicamente se requiere una raqueta y un volante.

¿Dónde ver EN VIVO a los mexicanos en Santo Domingo 2026?

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Los aficionados podrán seguir la participación de la delegación mexicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe mediante distintas plataformas:

Imagen Televisión (TV abierta)

AYM Sports (TV de paga)

Centro Caribe Sports (YouTube)

Claro Sports (YouTube)

Fox Sports México (De paga)