Diarrea que desaparece y regresa: la señal de ciclosporiasis que suele confundirse con gastroenteritis

La infección causada por el parásito Cyclospora puede prolongarse durante semanas si no recibe tratamiento

La diarrea que mejora temporalmente y vuelve días después podría ser una señal de ciclosporiasis, una infección intestinal poco conocida que con frecuencia se confunde con una gastroenteritis común. La enfermedad se adquiere principalmente mediante el consumo de agua, frutas o verduras frescas contaminadas con el parásito microscópico Cyclospora.

El reporte de más de 3 mil 400 casos durante este año en Estados Unidos volvió a colocar esta infección bajo la atención de las autoridades sanitarias. Aunque algunas personas presentan síntomas leves o se recuperan sin recibir un diagnóstico, en otros pacientes las molestias pueden continuar durante semanas e incluso meses si no se administra el tratamiento adecuado.

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La doctora Carolina Geadas, especialista en Enfermedades Infecciosas del Brigham and Women’s Hospital e instructora de Medicina en Harvard Medical School, explicó que la ciclosporiasis representa un desafío porque no siempre puede identificarse mediante los análisis rutinarios de laboratorio.

Para confirmar la presencia de Cyclospora es necesario realizar estudios específicos, los cuales suelen solicitarse únicamente cuando existe una sospecha clínica.

¿Qué es la ciclosporiasis y cómo se transmite?

La ciclosporiasis es una enfermedad intestinal causada por Cyclospora, un parásito que puede llegar al organismo por medio de alimentos o agua contaminados. Entre los productos relacionados con brotes anteriores se encuentran el cilantro, la albahaca, las verduras de hoja verde y distintos frutos rojos.

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La ciclosporiasis es una infección intestinal causada por el parásito Cyclospora, que puede transmitirse mediante el consumo de frutas, verduras o agua contaminadas y provocar episodios recurrentes de diarrea

Las personas infectadas pueden experimentar diarrea acuosa y prolongada, cólicos abdominales, náuseas, pérdida del apetito y malestar general. Sin embargo, la intensidad de los síntomas puede variar. Mientras algunos pacientes presentan un cuadro evidente, otros desarrollan molestias leves o permanecen sin síntomas.

Una de las características que ayuda a diferenciar esta infección de una intoxicación alimentaria convencional es la forma en que evoluciona. En numerosas enfermedades gastrointestinales, la diarrea desaparece después de unos días. En la ciclosporiasis, la persona puede sentirse mejor por un periodo breve y posteriormente sufrir una recaída.

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“Las personas pueden empezar a sentirse mejor y, pocos días después, la diarrea regresar nuevamente”, señaló Geadas. Sin tratamiento, este comportamiento intermitente puede repetirse durante varias semanas.

Quiénes tienen mayor riesgo de presentar complicaciones

Cualquier persona que ingiera alimentos o agua contaminados puede contraer ciclosporiasis, pero ciertos sectores de la población son más vulnerables a sus consecuencias.

Los niños pequeños, adultos mayores y mujeres embarazadas enfrentan un riesgo mayor de deshidratación debido a la pérdida constante de líquidos. También pueden desarrollar cuadros más graves las personas con el sistema inmunológico debilitado, como pacientes con VIH, quienes reciben quimioterapia o aquellos que utilizan medicamentos inmunosupresores.

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La ciclosporiasis es una infección intestinal causada por el parásito Cyclospora, que puede transmitirse mediante el consumo de frutas, verduras o agua contaminadas y provocar episodios recurrentes de diarrea

En estos casos, la infección puede ser más intensa y requerir un periodo de tratamiento superior al habitual. Por ello, se recomienda solicitar atención médica cuando la diarrea persista durante varios días, desaparezca y vuelva, o esté acompañada de señales de deshidratación.

Por qué lavar frutas y verduras podría no ser suficiente

Lavar los alimentos bajo el chorro de agua continúa siendo una práctica indispensable para reducir la presencia de suciedad y distintos microorganismos. No obstante, este procedimiento no garantiza la eliminación de Cyclospora.

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De acuerdo con la especialista, tampoco existe certeza de que el vinagre o los desinfectantes comerciales para vegetales destruyan por completo el parásito. Cuando el tipo de alimento lo permita, cocinarlo a una temperatura mínima de 70 grados Celsius constituye la alternativa más eficaz para eliminarlo.

En el caso de productos que se comen crudos, retirar las hojas exteriores de verduras como la lechuga puede ayudar a disminuir la exposición. Otras medidas importantes son lavarse correctamente las manos, mantener limpios los utensilios y evitar la contaminación cruzada durante la preparación de los alimentos.

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La especialista indicó que el incremento de los brotes podría estar relacionado con factores como el cambio climático y la globalización del suministro alimentario. Cyclospora prospera en ambientes cálidos y húmedos, por lo que las infecciones tienden a aumentar durante las temporadas de lluvia en zonas tropicales y en verano dentro de regiones de clima templado.

Además, el traslado internacional de productos frescos permite que un alimento procedente de una fuente contaminada sea distribuido en diferentes regiones o países.

La ciclosporiasis tiene tratamiento

Una vez confirmado el diagnóstico, la ciclosporiasis puede tratarse con un medicamento antibiótico prescrito por un profesional de la salud, generalmente durante aproximadamente una semana. La mayoría de los pacientes comienza a mejorar en uno o dos días y posteriormente alcanza una recuperación completa.

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La ciclosporiasis es una infección intestinal causada por el parásito Cyclospora, que puede transmitirse mediante el consumo de frutas, verduras o agua contaminadas y provocar episodios recurrentes de diarrea

Las personas inmunodeprimidas podrían necesitar un tratamiento más prolongado, dependiendo de la gravedad y evolución de la enfermedad.

Mantenerse atento a las alertas sanitarias relacionadas con productos frescos y acudir a consulta ante una diarrea persistente o recurrente resulta fundamental. La mejoría temporal no siempre significa que la infección haya desaparecido: cuando el síntoma vuelve después de algunos días, puede ser necesario solicitar pruebas específicas para descartar ciclosporiasis.

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