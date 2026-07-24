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Aylín Mujica confiesa los fuertes consejos de Maribel Guardia para soportar la pérdida de Mauro: “Me ha dado mucha paz”

La actriz costarricense experimentó la muerte de su hijo Julián Figueroa en 2023

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Maribel Guardia también perdió a su hijo. Mandó sus condolencias a Aylín Mujica (Ig)
Maribel Guardia también perdió a su hijo. Mandó sus condolencias a Aylín Mujica (Ig)

El proceso de duelo de Aylín Mujica tras la muerte de su hijo Mauro Menéndez ha estado marcado por los mensajes de aliento y acompañamiento de colegas, amigos y seguidores.

Entre todas las muestras de solidaridad, la actriz destacó la presencia y el respaldo constante de Maribel Guardia, quien vivió una experiencia similar con su hijo Julián Figueroa y se convirtió en uno de sus principales apoyos durante los días más difíciles.

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El acompañamiento de Maribel Guardia: “Me ha dado mucha paz”

Durante su entrevista en La mesa caliente, Aylín Mujica compartió que Maribel Guardia es una de las personas que más la ha ayudado en el duelo.

“Maribel Guardia se ha pronunciado, todo el tiempo ha estado pendiente de mí y me ha dado mucha paz, porque me ha dicho: ‘La conexión que tienes con tu hijo va a ser eterna, Aylín, créeme, lo vas a sentir, lo vas a ver, te va a mandar muchas señales’”, relató Aylín.

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aylín mujica y mauro -México- 24 julio
Aylín Mujica dio una entrevista sobre lo sucedido con Mauro (IG)

La actriz describió que Maribel le ofreció palabras de consuelo basadas en su propia experiencia de pérdida.

“Me dijo: ‘Si sufres, si lloras, no lo vas a dejar volar con tranquilidad y con paz’”. Este acompañamiento, confesó, le permitió encontrar momentos de serenidad y fortaleza en medio del dolor.

El cariño de la gente: una red de apoyo inesperada

Aylín Mujica también habló del impacto que tuvo el cariño colectivo que recibió tras la noticia. Comentó que, aunque sabía que era querida, no imaginaba la magnitud de las muestras de apoyo.

Aylín Mujíca -México- 18 julio
La actriz confirmó la muerte de su hijo (Instagram)

“Estas muestras de cariño del mundo entero, de que me voy al súper y todo el mundo quiere abrazarme, quiere estar conmigo. Y no solamente soy yo. Yo creo que Mauro era un ser muy querido y estoy sorprendida. Sorprendida. No tengo palabras, nada más decir gracias, gracias, gracias de corazón por todo el apoyo, por todas las oraciones”.

La actriz subrayó que la oración y las palabras de aliento de miles de personas fueron fundamentales para sostenerla. “Creo en el poder de la oración de las miles de personas que están, millones de personas, porque han sido millones de personas que han estado orando”.

El mensaje de Maribel Guardia: “Ninguna madre debería despedir a un hijo”

La cantante y actriz Maribel Guardia también compartió públicamente un mensaje directo para Aylín Mujica, sumándose a quienes la acompañaron en el proceso.

Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica, murió a los 30 años (ig/maahez)
Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica, murió a los 30 años (ig/maahez)

“Ninguna madre debería despedir a un hijo. Le mando un abrazo de madre a madre y le pido a Dios que le dé la fortaleza que yo he tenido que pedir para mí”, expresó Maribel en sus redes sociales poco después de que se dio a conocer la muerte del DJ.

Guardia, quien perdió a su hijo Julián Figueroa en 2023, se ha convertido en un referente de resiliencia y empatía para otras madres que atraviesan situaciones similares. Su ejemplo, sumado a sus palabras, sirvió de guía y consuelo para Aylín durante los días más duros de su duelo.

El respaldo de Maribel Guardia y el cariño de la gente, reconoció Aylín, le permitieron encontrar fuerza para continuar y honrar la memoria de su hijo con entereza y amor.

Ambas estrellas perdieron a sus hijos (Ig/maribelguardia)
Ambas estrellas perdieron a sus hijos (Ig/maribelguardia)

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