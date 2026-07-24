México

¿Quién es Rivers? La mexicana que busca ganar en La Velada del Año VI

De los videojuegos al ring, la creadora de contenido regiomontana se ha convertido en una de las figuras más influyentes del entretenimiento digital en habla hispana

Guardar
Google icon
Samantha Rivera Treviño, conocida como Rivers o Samy Rivers es una streamer regiomontana con gran presencia a nivel internacional - (Instagram)
Samantha Rivera Treviño, conocida como Rivers o Samy Rivers es una streamer regiomontana con gran presencia a nivel internacional - (Instagram)

Samantha Rivera Treviño, mejor conocida como Rivers o Samy Rivers, es una de las creadoras de contenido más populares de México. Originaria de Monterrey y nacida en 1998, comenzó a ganar notoriedad en 2020 gracias a sus transmisiones en vivo de videojuegos, donde su carisma y personalidad la llevaron a reunir millones de seguidores.

Con el paso del tiempo, su presencia dejó de limitarse al mundo del streaming. La Rivers amplió su alcance al fútbol digital como presidenta de Pio FC, equipo que participa en la Kings League y la Queens League, consolidándose como una figura que combina el entretenimiento con el deporte.

PUBLICIDAD

Ahora, la streamer vuelve a llamar la atención al ser anunciada para disputar su segunda pelea en La Velada del Año VI, el evento organizado por Ibai Llanos que reúne a algunos de los creadores de contenido más importantes del mundo para enfrentarse sobre un ring de boxeo.

De streamer a una de las figuras más seguidas del entretenimiento digital

Rivers GG sorprende en redes sociales al posar junto a Saúl Canelo Álvarez antes de La Velada del Año, generando gran expectativa en el mundo del boxeo digital. - (RS)
Rivers GG sorprende en redes sociales al posar junto a Saúl Canelo Álvarez antes de La Velada del Año, generando gran expectativa en el mundo del boxeo digital. - (RS)

La actividad de La Rivers en redes sociales ha generado una comunidad fiel que respalda cada uno de sus proyectos, lo que la posiciona entre las streamers mexicanas más seguidas y reconocidas dentro del entretenimiento digital de habla hispana. Esa conexión directa con sus seguidores ha sido clave para su consolidación como figura influyente.

PUBLICIDAD

La variedad de formatos que ofrece, incluyendo transmisiones sobre fútbol, desafíos, colaboraciones y eventos especiales, le ha permitido adaptarse a la dinámica competitiva que caracteriza al mundo de los creadores de contenido. Su capacidad para reinventarse mantiene su presencia y relevancia frente a otros streamers.

Desde sus inicios en Twitch, YouTube y Facebook, el crecimiento de Rivers ha mantenido una tendencia constante. Su estilo espontáneo y la cercanía con la audiencia propiciaron que se destacara rápidamente entre los creadores de contenido con mayor repercusión en México y Latinoamérica.

Su primera experiencia en La Velada del Año

Rivers vs Roro en La Velada del Año VI

El debut en La Velada del Año 3 la llevó a disputar dos combates en una misma noche bajo la organización de Ibai Llanos. En su primer enfrentamiento, la mexicana se midió con la creadora de contenido española Marina Rivers y terminó cediendo ante su rival, lo que marcó un inicio desafiante en el evento.

Más adelante, regresó al ring para enfrentar a la argentina Mayichi. En esa segunda pelea, logró imponerse y conseguir una victoria que le permitió concluir su participación con un resultado positivo, reflejando el trabajo y la dedicación invertidos en su preparación.

Esa experiencia supuso un giro en su trayectoria, al dejar ver una versión distinta de sí misma fuera del entorno habitual de los videojuegos y las transmisiones en vivo. Ahora, su regreso a La Velada del Año VI representa la oportunidad de reafirmar sus capacidades en uno de los escenarios más relevantes para la comunidad de creadores de contenido.

La Velada del Año VI, el evento que une boxeo y creadores de contenido

La Rivers fue anunciada para su segunda pelea en La Velada del Año VI, el evento de boxeo organizado por Ibai Llanos. - (Instagram)
La Rivers fue anunciada para su segunda pelea en La Velada del Año VI, el evento de boxeo organizado por Ibai Llanos. - (Instagram)

La Velada del Año VI volverá a reunir a algunas de las personalidades más populares del internet en un espectáculo que mezcla boxeo, música y entretenimiento en un mismo escenario. Organizado por Ibai Llanos, el evento se ha convertido en uno de los más esperados por las comunidades digitales de habla hispana.

Cada edición enfrenta a streamers, youtubers e influencers que se preparan durante meses para competir en combates de exhibición, mientras millones de personas siguen la transmisión desde distintas partes del mundo. La combinación de deporte y entretenimiento ha convertido a La Velada del Año en un fenómeno internacional.

Con su regreso al ring, La Rivers buscará escribir un nuevo capítulo en una trayectoria que ya la coloca entre las creadoras de contenido más importantes de México. Su segunda participación confirma que su impacto va mucho más allá de las transmisiones en vivo y que continúa ampliando su presencia en algunos de los escenarios más relevantes del mundo digital.

Temas Relacionados

RiversLa Velada del Añomexico-deportesmexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Así fue el desgarrador momento en que los hijos y padres de Aylín Mujica supieron de la muerte de Mauro

La famosa dio una entrevista para ‘La Mesa Caliente’ y explicó todo lo sucedido con su hijo

Así fue el desgarrador momento en que los hijos y padres de Aylín Mujica supieron de la muerte de Mauro

Silvia Navarro encabeza “El otro padre”, una serie que explora el drama familiar en medio de una terrible enfermedad

La historia explora la infidelidad, los secretos y la enfermedad con un drama que muestra el difícil proceso de luchar contra reloj para salvar la vida de una hija

Silvia Navarro encabeza “El otro padre”, una serie que explora el drama familiar en medio de una terrible enfermedad

Aylín Mujica confiesa los fuertes consejos de Maribel Guardia para soportar la pérdida de Mauro: “Me ha dado mucha paz”

La actriz costarricense experimentó la muerte de su hijo Julián Figueroa en 2023

Aylín Mujica confiesa los fuertes consejos de Maribel Guardia para soportar la pérdida de Mauro: “Me ha dado mucha paz”

Las empresas fachada del CJNG: cómo el narco se infiltra en gasolineras, tequileras y hasta zapaterías infantiles para ocultar su dinero

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos reveló cómo el Cartel de Jalisco Nueva Generación utiliza empresas legales para lavar dinero y expandir su poder en México

Las empresas fachada del CJNG: cómo el narco se infiltra en gasolineras, tequileras y hasta zapaterías infantiles para ocultar su dinero

¿Cuáles son los beneficios de comer papaya? Estos son los nutrientes que aporta a tu salud digestiva

De acuerdo con los registros, el costo de esta fruta suele oscilar entre 15 y 40 pesos mexicanos por kilogramo

¿Cuáles son los beneficios de comer papaya? Estos son los nutrientes que aporta a tu salud digestiva
MÁS NOTICIAS

NARCO

Las empresas fachada del CJNG: cómo el narco se infiltra en gasolineras, tequileras y hasta zapaterías infantiles para ocultar su dinero

Las empresas fachada del CJNG: cómo el narco se infiltra en gasolineras, tequileras y hasta zapaterías infantiles para ocultar su dinero

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 24 de julio

Quién es “El Tarjetas”, uno de los 7 nuevos líderes del CJNG y señalado por el ataque a Omar García Harfuch

Falsos guías turísticos utilizados por el crimen organizado para secuestrar en las Grutas de Cacahuamilpa, denuncia periodista

Vinculan a proceso a Jesús Plácido Galindo, dirigente del Cipog-EZ, por homicidio calificado en Guerrero: defensa denuncia persecución política

ENTRETENIMIENTO

Famosos cierran filas con Aylín Mujica y piden dejar de juzgar su duelo tras la entrevista que dio sobre Mauro

Famosos cierran filas con Aylín Mujica y piden dejar de juzgar su duelo tras la entrevista que dio sobre Mauro

Así fue el desgarrador momento en que los hijos y padres de Aylín Mujica supieron de la muerte de Mauro

Silvia Navarro encabeza “El otro padre”, una serie que explora el drama familiar en medio de una terrible enfermedad

Aylín Mujica confiesa los fuertes consejos de Maribel Guardia para soportar la pérdida de Mauro: “Me ha dado mucha paz”

Flor Vigna presume nuevo equipo de stylist tras despido de Lau Styling

DEPORTES

¿Cómo es el barrancolí? El ave que da vida a Colí, la mascota de Santo Domingo 2026

¿Cómo es el barrancolí? El ave que da vida a Colí, la mascota de Santo Domingo 2026

Presidenta de la Liga MX Femenil asegura que el nuevo formato una competencia más atractiva

Dónde, cuándo y a qué hora ver la Ceremonia Inaugural de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 en México

México debuta hoy por el boleto al Mundial Sub-20 y a Los Ángeles 2028

México firma un debut perfecto en bádminton y ya piensa en las semifinales de Santo Domingo 2026