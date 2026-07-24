¿Quién es Rivers? La mexicana que busca ganar en La Velada del Año VI

Samantha Rivera Treviño, conocida como Rivers o Samy Rivers es una streamer regiomontana con gran presencia a nivel internacional - (Instagram)

Samantha Rivera Treviño, mejor conocida como Rivers o Samy Rivers, es una de las creadoras de contenido más populares de México. Originaria de Monterrey y nacida en 1998, comenzó a ganar notoriedad en 2020 gracias a sus transmisiones en vivo de videojuegos, donde su carisma y personalidad la llevaron a reunir millones de seguidores.

Con el paso del tiempo, su presencia dejó de limitarse al mundo del streaming. La Rivers amplió su alcance al fútbol digital como presidenta de Pio FC, equipo que participa en la Kings League y la Queens League, consolidándose como una figura que combina el entretenimiento con el deporte.

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Ahora, la streamer vuelve a llamar la atención al ser anunciada para disputar su segunda pelea en La Velada del Año VI, el evento organizado por Ibai Llanos que reúne a algunos de los creadores de contenido más importantes del mundo para enfrentarse sobre un ring de boxeo.

De streamer a una de las figuras más seguidas del entretenimiento digital

Rivers GG sorprende en redes sociales al posar junto a Saúl Canelo Álvarez antes de La Velada del Año, generando gran expectativa en el mundo del boxeo digital. - (RS)

La actividad de La Rivers en redes sociales ha generado una comunidad fiel que respalda cada uno de sus proyectos, lo que la posiciona entre las streamers mexicanas más seguidas y reconocidas dentro del entretenimiento digital de habla hispana. Esa conexión directa con sus seguidores ha sido clave para su consolidación como figura influyente.

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La variedad de formatos que ofrece, incluyendo transmisiones sobre fútbol, desafíos, colaboraciones y eventos especiales, le ha permitido adaptarse a la dinámica competitiva que caracteriza al mundo de los creadores de contenido. Su capacidad para reinventarse mantiene su presencia y relevancia frente a otros streamers.

Desde sus inicios en Twitch, YouTube y Facebook, el crecimiento de Rivers ha mantenido una tendencia constante. Su estilo espontáneo y la cercanía con la audiencia propiciaron que se destacara rápidamente entre los creadores de contenido con mayor repercusión en México y Latinoamérica.

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Su primera experiencia en La Velada del Año

Rivers vs Roro en La Velada del Año VI

El debut en La Velada del Año 3 la llevó a disputar dos combates en una misma noche bajo la organización de Ibai Llanos. En su primer enfrentamiento, la mexicana se midió con la creadora de contenido española Marina Rivers y terminó cediendo ante su rival, lo que marcó un inicio desafiante en el evento.

Más adelante, regresó al ring para enfrentar a la argentina Mayichi. En esa segunda pelea, logró imponerse y conseguir una victoria que le permitió concluir su participación con un resultado positivo, reflejando el trabajo y la dedicación invertidos en su preparación.

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Esa experiencia supuso un giro en su trayectoria, al dejar ver una versión distinta de sí misma fuera del entorno habitual de los videojuegos y las transmisiones en vivo. Ahora, su regreso a La Velada del Año VI representa la oportunidad de reafirmar sus capacidades en uno de los escenarios más relevantes para la comunidad de creadores de contenido.

La Velada del Año VI, el evento que une boxeo y creadores de contenido

La Rivers fue anunciada para su segunda pelea en La Velada del Año VI, el evento de boxeo organizado por Ibai Llanos. - (Instagram)

La Velada del Año VI volverá a reunir a algunas de las personalidades más populares del internet en un espectáculo que mezcla boxeo, música y entretenimiento en un mismo escenario. Organizado por Ibai Llanos, el evento se ha convertido en uno de los más esperados por las comunidades digitales de habla hispana.

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Cada edición enfrenta a streamers, youtubers e influencers que se preparan durante meses para competir en combates de exhibición, mientras millones de personas siguen la transmisión desde distintas partes del mundo. La combinación de deporte y entretenimiento ha convertido a La Velada del Año en un fenómeno internacional.

Con su regreso al ring, La Rivers buscará escribir un nuevo capítulo en una trayectoria que ya la coloca entre las creadoras de contenido más importantes de México. Su segunda participación confirma que su impacto va mucho más allá de las transmisiones en vivo y que continúa ampliando su presencia en algunos de los escenarios más relevantes del mundo digital.

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