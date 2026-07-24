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Silvia Navarro encabeza “El otro padre”, una serie que explora el drama familiar en medio de una terrible enfermedad

La historia explora la infidelidad, los secretos y la enfermedad con un drama que muestra el difícil proceso de luchar contra reloj para salvar la vida de una hija

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Trailer Oficial El Otro Padre (Netflix Latinoamérica)

Silvia Navarro protagoniza “El otro padre”, la nueva producción de Netflix, que explora la tensión familiar en medio de una compleja enfermedad y secretos familiares ocultos por décadas.

La historia arranca con una emergencia médica: Macarena —Maca—, una doctora y madre, descubre que su hija adolescente Julieta necesita un trasplante de riñón con urgencia.

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Al buscar un donante compatible, las pruebas genéticas revelan que su esposo no es el padre biológico de la joven. El hallazgo desentierra una infidelidad guardada durante décadas y desata un conflicto que sacude a dos familias de la alta sociedad mexicana.

El estreno del melodrama llegó a Netflix el pasado 22 de julio con los diéz episodios de su primera temporada ya disponibles en la plataforma.

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Qué pregunta plantea la serie

Primer plano de una mujer con cabello oscuro, ojos claros, labios pintados de rojo y un pendiente dorado en la oreja derecha con forma de sol. Logo de Netflix arriba a la derecha
La trama desplaza el relato del melodrama médico hacia el thriller familiar al explorar qué significa ser padre más allá de la biología (Captura de pantalla Youtube/Netflix Latinoamércia)

El otro padre no se limita al golpe del secreto. La trama desplaza el relato del melodrama médico hacia el thriller familiar al explorar qué significa ser padre más allá de la biología: el vínculo del que crió, el del que aportó el ADN y el sacrificio que cada uno está dispuesto a hacer cuando una vida depende de una verdad que nadie quería revelar.

Según el actor Erik Hayser, cuyo personaje Emilio resulta ser el padre biológico de Julieta, la revelación lleva la historia “hacia lugares inimaginables” para todos los involucrados. La tensión también se refleja en los dos títulos oficiales de la producción: El otro padre señala al intruso; My Daughter’s Father, su nombre internacional, lo reivindica.

El elenco que sostiene el drama

Un hombre con bigote y un hombre joven, ambos con cabello oscuro, miran al frente. El logo de Netflix aparece en la esquina superior derecha
Manolo Cardona, actor colombiano, interpreta a Ricardo, el esposo de Maca y el hombre que crió a Julieta como su hija. (Captura de pantalla Youtube/Netflix Latinoamércia)

Manolo Cardona, actor colombiano, interpreta a Ricardo, el esposo de Maca y el hombre que crió a Julieta como su hija.

Azul Guaita da vida a la adolescente enferma cuya crisis desencadena todo el conflicto.

Paola Núñez aparece como Yolanda Martínez, esposa de Emilio, cuya presencia amplía el universo emocional de la serie más allá del núcleo familiar central. Núñez reveló que no firmó contrato hasta confirmar que Navarro asumiría el papel protagónico: ambas estudiaron juntas en el Centro de Formación Actoral de TV Azteca (CEFAT), aunque nunca habían trabajado en el mismo proyecto.

Blanca Guerra completa el cuadro principal como Hilda Sotomayor, la matriarca de la familia. El elenco secundario incluye a Emilio Osorio, Sebastián Dante, Romina Poza y Pamela Moreno.

Producción y equipo creativo

Primer plano de una mujer de cabello castaño y ojos claros con un pendiente dorado; el logo de Netflix es visible en la esquina superior derecha
Una mujer aparece en primer plano con el logo de Netflix visible en la esquina superior derecha de la pantalla. (Captura de pantalla Youtube/Netflix Latinoamércia)

La serie fue creada por Roberto Stopello, también guionista de La Reina del Sur, y producida por Mar Abierto Productions. La dirección estuvo a cargo de Analeine Cal y Mayor y Carlos Villegas Rosales. Cada episodio tiene una duración aproximada de 50 minutos y la producción lleva clasificación TV-MA.

Analistas del género sitúan la propuesta en la línea de apuestas previas de Netflix como ¿Quién mató a Sara? y Pálpito: melodrama latinoamericano con un acabado visual más cuidado, ritmo narrativo más contenido y temporadas más cortas que las telenovelas tradicionales.

A diferencia del género clásico, señalan, los personajes de El otro padre no actúan desde la maldad sino desde el miedo, lo que desplaza la pregunta del relato: los espectadores no buscan saber quién tiene razón, sino entender por qué cada uno cometió el error que terminó afectando a varias generaciones.

Silvia Navarro de las telenovelas a Netflix

La actriz se ha mantenido vigente en la televisión realizando series y películas
En los años recientes, la actriz amplió su trabajo hacia el cine y las plataformas digitales. Entre sus créditos más recientes figuran las películas Papá o mamá junto a Mauricio Ochmann (Instagram/@silvianavarroyya)

Silvia Navarro, nacida en Irapuato, Guanajuato, en 1978, acumula tres décadas de trayectoria en la televisión mexicana. Su nombre quedó asociado a personajes de telenovelas como Cuando seas mía, Mañana es para siempre y Caer en tentación, esta última reconocida en los Premios TVyNovelas 2018.

En los años recientes, la actriz amplió su trabajo hacia el cine y las plataformas digitales. Entre sus créditos más recientes figuran las películas Papá o mamá junto a Mauricio Ochmann —estrenada en noviembre de 2023—, Intercambiadas con Michelle Rodríguez e Intercambiadas y Déjame estar contigo, lanzada en enero de 2025. En 2024 protagonizó Juegos interrumpidos para ViX junto a Jorge Salinas y David Chocarro.

En paralelo a El otro padre, Navarro protagoniza Guardián de mi vida, nueva versión de Amor en custodia producida por Juan Osorio para Televisa. La telenovela se estrenó el 29 de junio de 2026 en Las Estrellas y también está disponible en ViX, y representa su regreso a los foros de Televisa tras ocho años de ausencia.

La actriz señaló que Guardián de mi vida marca sus 30 años de carrera y que al aceptar el proyecto preguntó cómo se vería el personaje a la luz de las necesidades de 2026. Para Navarro, el melodrama sigue siendo un género con arraigo en toda América Latina, razón por la que no quiere abandonarlo pese a su expansión hacia el cine y el streaming.

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