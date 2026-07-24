Presidenta de la Liga MX Femenil asegura que el nuevo formato una competencia más atractiva

El nuevo formato reducirá los traslados, eliminará las jornadas dobles y buscará ofrecer un espectáculo más competitivo.

La Liga MX Femenil presentó oficialmente este 23 de julio la transformación más importante desde su creación. A partir del Apertura 2026, el campeonato iniciará una nueva etapa con un cambio de identidad, un logotipo renovado y un sistema de competencia completamente distinto, diseñado para fortalecer el desarrollo del futbol femenil en México.

Durante la presentación, Mariana Gutiérrez, presidenta de la liga, explicó que esta reestructura es el resultado de un proyecto que se trabajó durante varios años y que tiene como objetivo impulsar el crecimiento deportivo y comercial de la competencia.

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(Instagram / @ligafemenilbbva)

“Hoy damos un paso histórico en la evolución de nuestra liga. Esta nueva era representa la convicción de seguir construyendo una competencia más fuerte, más atractiva y más competitiva, siempre poniendo en el centro a nuestras jugadoras, a los socios estratégicos y a la afición. Cada decisión que hoy presentamos responde a una visión de largo plazo: consolidar una liga preparada para competir con las mejores del mundo y seguir trabajando para convertirnos en el destino aspiracional del fútbol femenil”, expresó Mariana Gutiérrez.

La directiva también recordó el proceso que llevó a concretar esta modificación y destacó el trabajo realizado antes de hacer oficial el anuncio.

“Ha sido una labor titánica de dos años para llegar a hoy. Nos toca melar hacia frente, hace dos años vimos esto como futuro y pasó muy rápido”, agregó.

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Así cambia la fase regular

La Liga BBVA Femenil reveló la estructura que estrenará en el Apertura 2026, con una imagen renovada y un sistema pensado para fortalecer el desarrollo de las jugadoras.

Uno de los ajustes más importantes es la desaparición del formato tradicional de 18 jornadas con una sola tabla general.

Desde este torneo, los 18 clubes serán divididos en dos grupos de nueve equipos, integrados tomando en cuenta criterios geográficos y el rendimiento mostrado durante las temporadas anteriores.

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La distribución quedó de la siguiente manera:

Grupo A: Tigres, Rayadas, Toluca, FC Juárez, Cruz Azul, León, Querétaro, Atlante y Santos Laguna.

Grupo B: América, Pachuca, Chivas, Pumas, Tijuana, Atlético de San Luis, Atlas, Necaxa y Puebla.

Cada escuadra disputará ocho encuentros frente a los integrantes de su mismo sector y seis partidos contra equipos del grupo contrario, para completar 14 jornadas en la fase regular.

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Con esta modificación también desaparecerán las jornadas dobles, una medida que busca disminuir el desgaste físico derivado de los constantes traslados y ofrecer mejores condiciones para las futbolistas a lo largo del campeonato.

Así se disputará la Liguilla

(Instagram / @ligafemenilbbva)

La fase final también tendrá cambios importantes.

Los cuatro mejores equipos de cada grupo obtendrán su boleto a la Liguilla, por lo que habrá un total de ocho clasificados.

Una vez definidos, todos los equipos serán acomodados nuevamente en una tabla general, del primer al octavo lugar, de acuerdo con la cantidad de puntos obtenidos durante la fase regular.

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Con ese orden se conformarán los cruces de los cuartos de final:

1° vs. 8°

2° vs. 7°

3° vs. 6°

4° vs. 5°

Las series se jugarán en partidos de ida y vuelta. Si existe empate en el marcador global durante cuartos de final y semifinales, avanzará el equipo que haya terminado mejor ubicado en la clasificación general.

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La única excepción será la gran final, donde el campeón deberá definirse sobre el terreno de juego. Si el empate persiste tras el tiempo reglamentario, el título se decidirá mediante tiempos extra o una tanda de penales.

Fechas del Apertura 2026

(Instagram / @ligafemenilbbva)

El nuevo torneo comenzará oficialmente el 31 de julio, fecha en la que se disputará la primera jornada.

La fase regular concluirá el 6 de noviembre con la jornada 14, mientras que la Liguilla arrancará el 11 de noviembre.

Por su parte, la serie por el campeonato está programada para celebrarse entre el 16 y el 20 de diciembre.

El calendario también contempla dos interrupciones por la actividad internacional de la Selección Mexicana Femenil, correspondientes a las Fechas FIFA del 16 de noviembre y 6 de diciembre, con el propósito de facilitar la participación de las jugadoras convocadas y mantener la coordinación entre la liga y el combinado nacional.

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