Diarrea explosiva en México: Salud descarta presencia de Cyclospora en lechugas tras pruebas de laboratorio

Las pruebas de laboratorio descartaron la presencia de Cyclospora cayetanensis en las lechugas analizadas de Taylor Farms México.

La Secretaría de Salud informó que las pruebas de laboratorio realizadas a lechugas producidas por Taylor Farms de México resultaron negativas a la presencia de Cyclospora cayetanensis, el parásito relacionado con el brote de ciclosporiasis que ha provocado miles de casos de diarrea acuosa, conocida popularmente como “diarrea explosiva”, en Estados Unidos.

De acuerdo con el comunicado oficial, el Laboratorio Nacional de Referencia de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) analizó diez muestras de materia prima y producto terminado mediante pruebas moleculares PCR en tiempo real, sin detectar la presencia del microorganismo.

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Además, las muestras de agua obtenidas en la planta también cumplieron con los parámetros microbiológicos y fisicoquímicos establecidos por la normativa nacional.

Comunicado Oficial.

Cofepris inspeccionó la planta tras el brote registrado en Estados Unidos

Como parte de las investigaciones, del 18 al 20 de julio personal de Cofepris realizó una visita de inspección y verificación sanitaria a la planta de Taylor Farms México, acompañado por especialistas de la Dirección General de Epidemiología y del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

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Durante la revisión se recolectaron diez muestras de lechuga iceberg —cinco de materia prima y cinco de producto terminado, lavado y desinfectado—, así como cuatro muestras de agua para análisis microbiológicos y fisicoquímicos.

Todos los resultados fueron negativos para Cyclospora cayetanensis y tampoco se detectó la presencia de coliformes fecales.

Cofepris verificó las condiciones sanitarias de la planta de Taylor Farms tras la alerta por ciclosporiasis registrada en Estados Unidos. Crédito: SSC

Esto es lo que se sabe sobre la alerta sanitaria en Estados Unidos

Estados Unidos mantiene una investigación por un brote de ciclosporiasis que suma más de 4,000 casos en 41 estados .

La FDA vinculó inicialmente un lote de lechuga con Taylor Farms México ; posteriormente aclaró que el resultado correspondía a un falso positivo .

El lote señalado fue retenido en la aduana de Laredo, Texas , y nunca ingresó al mercado estadounidense .

En México se han confirmado únicamente tres casos de ciclosporiasis y las autoridades descartan un brote nacional.

Empresa acreditó controles internacionales de inocuidad alimentaria

La Secretaría de Salud informó que Taylor Farms presentó evidencia de los controles de calidad aplicados durante todo su proceso de producción, respaldados por certificaciones internacionales como HACCP, Codex Alimentarius, ISO, Primus GFS y SQF.

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Taylor Farms acreditó que sus procesos de producción cumplen con certificaciones internacionales de inocuidad y seguridad alimentaria. (Secretaría de Salud)

Asimismo, destacó que la empresa cuenta con un sistema de trazabilidad que permitió identificar el lote retenido por autoridades estadounidenses, además de utilizar agua proveniente de pozos certificados y sistemas de riego por goteo para sus cultivos.

Autoridades no detectaron riesgos para trabajadores ni evidencia de brotes en México

Como parte de la inspección, especialistas de la Dirección General de Epidemiología evaluaron las condiciones de salud del personal de la planta sin encontrar casos de enfermedad diarreica que representaran un riesgo sanitario o requirieran intervención de los servicios de salud.

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Por su parte, Senasica inició acciones con los productores que abastecen de lechuga a la empresa para fortalecer la certificación en Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y reforzar las medidas preventivas en la producción agrícola.

Senasica reforzará las medidas de prevención con productores que abastecen de lechuga a Taylor Farms.

¿Qué es la ciclosporiasis y cuáles son sus síntomas?

La ciclosporiasis es una infección intestinal causada por el parásito Cyclospora cayetanensis, que se transmite principalmente por el consumo de alimentos o agua contaminados.

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Entre los síntomas más frecuentes se encuentran diarrea acuosa, cólicos abdominales, náuseas, pérdida del apetito, fatiga, gases, vómito y fiebre leve.

Aunque comúnmente se le ha denominado “diarrea explosiva”, las autoridades sanitarias explican que ese término únicamente describe la intensidad de algunos episodios de diarrea y no corresponde al nombre de la enfermedad.

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La Secretaría de Salud reiteró que México mantiene vigilancia epidemiológica permanente y aseguró que continuará trabajando, a través de Cofepris y otras instituciones, para garantizar la inocuidad de los alimentos destinados al consumo nacional y a la exportación, con base en evidencia científica y estándares nacionales e internacionales.