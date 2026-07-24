Receta de panqué de yogurt griego y frutos rojos en sartén: ideal para un postre sin culpa

¿Te apetece un postre esponjoso, fresco y fácil que no necesita horno? El panqué de yogurt griego y frutos rojos en sartén es la opción perfecta para quienes buscan algo dulce pero saludable. Su textura húmeda y el punto ácido del yogurt se complementan de maravilla con el frescor de los frutos rojos.
Este panqué, ideal para quienes desean cuidarse sin renunciar al placer, bebe de la repostería ligera contemporánea.
Tradicionalmente se preparan bizcochos con yogurt, pero aquí se da un giro actual: se usa yogurt griego, más cremoso y proteico, y se cocina en sartén, lo que lo hace rápido y apto para cualquier cocina.
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Resulta ideal como postre, merienda o incluso desayuno, acompañado de un café solo o un vaso de jugo de naranja.
Receta de panqué de yogurt griego y frutos rojos en sartén
El panqué de yogurt griego y frutos rojos en sartén es un bizcocho rápido, húmedo y saludable, preparado directamente sobre el fuego. La técnica principal es una cocción lenta a fuego bajo en sartén antiadherente, logrando una miga jugosa y una base dorada, sin necesidad de encender el horno.
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Tiempo de preparación
- Tiempo total: 30 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 2 huevos L
- 1 yogurt griego natural (125 g)
- 60 ml de leche
- 40 ml de aceite de oliva suave
- 70 g de azúcar (puedes usar edulcorante)
- 120 g de harina de trigo (puede ser integral)
- 1 cucharadita de levadura química (polvo de hornear)
- 1 pizca de sal
- 100 g de frutos rojos frescos o congelados (arándanos, frambuesas, fresas troceadas)
- Ralladura de 1/2 limón (opcional)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
- Un poco de mantequilla para la sartén
Cómo hacer panqué de yogurt griego y frutos rojos en sartén, paso a paso
- Bate los huevos con el azúcar hasta que estén espumosos.
- Añade el yogurt griego, la leche, el aceite, la vainilla y la ralladura de limón. Mezcla bien.
- Incorpora la harina tamizada con la levadura y la sal. Mezcla hasta obtener una masa suave, sin grumos.
- Incorpora suavemente los frutos rojos. Si usas congelados, añádelos sin descongelar para evitar que tiñan demasiado la masa.
- Unta una sartén antiadherente (20-22 cm) con un poco de mantequilla y caliéntala a fuego bajo.
- Vierte la masa y tapa la sartén. Cocina a fuego muy bajo durante unos 18-20 minutos, hasta que la superficie esté casi cuajada.
- Para dorar la parte superior, puedes dar la vuelta al panqué con ayuda de un plato, como si fuera una tortilla. Cocina 2 minutos más.
- Retira, deja templar y sirve espolvoreado con un poco de azúcar glas o más frutos rojos frescos.
- Consejo: Es clave cocinar a fuego muy bajo y tapar la sartén para que el panqué no se queme y quede jugoso. No abras la tapa antes de los primeros 15 minutos.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 6 porciones medianas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Aprox. 150 kcal
- 5 g de proteína
- 4 g de grasa
- 21 g de hidratos de carbono
- 2 g de fibra
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Conserva el panqué en un recipiente hermético en nevera hasta 3 días. Puedes calentarlo 10 segundos en microondas antes de servir para recuperar su esponjosidad.
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