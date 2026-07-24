“Desgraciada”: Andrea Legarreta explota contra Liliana “N”, la asesina del perrito Rocky

Andrea Legarreta y el equipo de "Hoy" comentaron el caso de Rocky (IG: @andrealegarreta)

Andrea Legarreta dejó ver su indignación en vivo el miércoles al hablar del caso de Rocky, el perro de 14 años que murió en Saltillo después de que su dueña lo arrastrara atado a la cajuela de una camioneta.

“Desgraciada, vieja maldita”, dijo la conductora frente a las cámaras del programa Hoy, en una reacción que se viralizó en redes sociales y concentró el reclamo de miles de personas que exigen cárcel para la responsable.

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La dueña del animal, identificada como Liliana “N”, enfrenta una pena de entre cuatro y ocho años de prisión bajo el Código Penal de Coahuila, que desde diciembre de 2023 clasifica a los animales como seres sintientes. Su esposo, Jorge “N”, fue detenido por obstrucción a la justicia tras impedir el cateo al domicilio familiar y amenazar a policías de la Agencia de Investigación Criminal.

Rocky fue arrastrado, atropellado y murió por trauma medular

Velas, mariachis y mucho amor como parte del homenaje al perrito más querido de Saltillo

El sábado 18 de julio, vecinos del fraccionamiento Villas de San Miguel, en Saltillo, grabaron el momento en que Rocky quedó atrapado con una correa enganchada a la parte trasera de la camioneta de Liliana “N”. La mujer maniobró el vehículo mientras el animal era arrastrado varios metros. Rocky fue atropellado tres veces.

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Al ser confrontada por los vecinos, Liliana respondió: “¡Ay, no me di cuenta que mis hijos amarraron al perro ahí atrás!”. Fue un vecino, Leonel García, quien retiró la correa al animal, que ya sangraba tendido en el piso, y lo trasladó a un hospital veterinario. Mientras tanto, Liliana salió con agua a limpiar la sangre de la cochera sin atender al perro.

El director médico de la clínica Pets Care, el médico veterinario Humberto Baca, confirmó la muerte con un mensaje en redes sociales. “A las 9:05 del día de hoy Rocky dejó de tener signos vitales”, escribió. El diagnóstico fue un trauma medular agudo causado por las lesiones del arrastre, principalmente a nivel cervical. La inestabilidad del perrito impidió practicarle tomografía o resonancia magnética.

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“Hay una indignación, una tristeza, un dolor general”: Andrea Legarreta

SALTILLO, COAHUILA, 22JULIO2026.- Personas instalaron un altar en honor al perro Rocky, quien murió tras ser arrastrado por varias calles, atado a una camioneta. Veterinarios lo atendieron durante tres días, pero no pudieron salvarle la vida. La responsable se encuentra detenida y los asistentes exigieron que las autoridades castiguen el caso conforme a la ley. El altar fue colocado en la clínica veterinaria que lo atendió de manera gratuita. FOTO: ALEJANDRO RODRÍGUEZ/CUARTOSCURO.COM

En el programa Hoy, Legarreta presentó la nota con visible angustia antes de ver las imágenes. “Hay una indignación, una tristeza, un dolor general. Un terrible caso de crueldad animal ha conmocionado a México y a quienes se han enterado. Murió Rocky… vamos a ver la nota para que vean lo que este monstruo le hizo a este animalito", dijo.

Tras observar el video, la conductora no contuvo el enojo: “No, no, no. Desgraciada, vieja maldita… de verdad es que es indignante". El conductor Raúl Araiza la secundó: “No hay palabras”. Ambos coincidieron en que Liliana “N” debería permanecer en prisión.

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Expertas en psicología que participaron en el panel del programa señalaron que la detenida presenta rasgos psicopáticos graves. Legarreta también cuestionó el efecto de ver este tipo de imágenes en la audiencia, y la especialista advirtió que pueden generar ansiedad y afectar la calidad de vida de quienes las presencian.

Mariachi, veladoras y un altar frente a la clínica veterinaria

SALTILLO, COAHUILA, 22JULIO2026.- Personas instalaron un altar en honor al perro Rocky, quien murió tras ser arrastrado por varias calles, atado a una camioneta. Veterinarios lo atendieron durante tres días, pero no pudieron salvarle la vida. La responsable se encuentra detenida y los asistentes exigieron que las autoridades castiguen el caso conforme a la ley. El altar fue colocado en la clínica veterinaria que lo atendió de manera gratuita. FOTO: ALEJANDRO RODRÍGUEZ/CUARTOSCURO.COM

La noche del 22 de julio, vecinos de Saltillo y personas llegadas de distintos puntos se reunieron a las afueras del hospital Pets Care para despedir a Rocky. Prendieron veladoras, cantaron canciones y le llevaron mariachi. Varios asistentes llevaron a sus propias mascotas.

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El altar permaneció frente a la clínica que lo atendió de manera gratuita durante tres días. Los presentes exigieron que las autoridades apliquen la pena máxima. El gobernador de Coahuila fijó su postura a través de la FGE: “Aquí en Coahuila se aplica todo el peso de la ley sin contemplación alguna”. El PAN también se deslindó públicamente de Jorge “N”, a quien algunos reportes vinculaban con aspiraciones políticas dentro del partido.

La Fiscalía General del Estado robusteció la investigación con pruebas periciales, inspección del domicilio autorizada por juez de control e información biológica recabada en el lugar de los hechos. Médicos veterinarios externos, avalados por asociaciones de protección animal, tuvieron acceso al expediente clínico de Rocky.

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