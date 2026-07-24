Nuevo estadio de Atlas incluiría hotel y centro comercial: así sería el nuevo complejo

Los rojinegros ya tendrían en la mira la construcción de un nuevo estadio.

El Atlas podría dar un paso importante hacia una nueva etapa institucional con la construcción de un estadio propio.

Aunque el proyecto todavía no ha sido anunciado oficialmente por el club, diversos reportes, incluyendo información del reportero David Medrano, señalan que la directiva trabaja en un complejo de usos mixtos que no solo albergaría los partidos del primer equipo, sino que también integraría espacios comerciales y de hospedaje.

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La iniciativa buscaría convertir al inmueble en un centro de actividad permanente, dejando atrás el modelo tradicional de un estadio utilizado únicamente para eventos deportivos.

El nuevo estadio tendría hotel, centro comercial y tecnología de última generación

De acuerdo con los reportes más recientes, el proyecto contempla la construcción de un nuevo estadio para los rojinegros con una capacidad aproximada de 30 mil aficionados, una cifra que privilegiaría la comodidad y la experiencia de los asistentes por encima de un aforo masivo.

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El objetivo sería contar con un recinto moderno, funcional y adaptado a las tendencias internacionales en infraestructura deportiva.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es que el inmueble formaría parte de un complejo integral.

Además del estadio, el plan incluiría un hotel, un centro comercial, amplias zonas de estacionamiento y espacios destinados al entretenimiento, lo que permitiría generar actividad económica durante todo el año y no únicamente en los días de partido.

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A ello se sumaría la incorporación de tecnología de última generación, tanto en la operación del estadio como en la experiencia de los aficionados.

Los reportes apuntan a un recinto equipado con sistemas modernos para el acceso, servicios digitales y mejores condiciones para la transmisión de eventos deportivos, siguiendo la tendencia de los estadios construidos en los últimos años alrededor del mundo.

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Hasta el momento, no existen imágenes oficiales del proyecto ni una presentación pública por parte del club.

Sin embargo, las versiones periodísticas indican que ya se trabaja en la planeación y en los estudios necesarios para hacer realidad una obra que cambiaría la infraestructura del conjunto rojinegro.

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El nuevo inmueble se proyectaría en la intersección de Avenida Olímpica y Avenida Revolución, y se estima que su construcción finalizará en un plazo de dos a tres años.

Ahí estaría ubicado, según reportes (Google Maps)

El proyecto marcaría el futuro del Atlas fuera del Estadio Jalisco

La eventual construcción de un estadio propio representaría uno de los cambios más importantes en la historia reciente del Atlas, que desde hace décadas comparte el Estadio Jalisco, uno de los inmuebles más emblemáticos del futbol mexicano.

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Según los reportes, el desarrollo sería impulsado por Grupo Prodi, encabezado por José Miguel Bejos, quien buscaría dotar al club de un patrimonio propio que le permita incrementar sus ingresos mediante la explotación comercial del complejo.

Además del estadio, la intención sería desarrollar un espacio capaz de albergar actividades comerciales, turísticas y de entretenimiento durante todo el año.

Las versiones también señalan que todavía faltan diversos procesos administrativos y la obtención de permisos antes de que pueda comenzar cualquier obra.

Mientras tanto, Atlas seguiría disputando sus encuentros como local en el Estadio Jalisco, ya que el desarrollo del nuevo recinto requeriría varios años entre su planeación, construcción y puesta en operación.

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Atlas abandonaría el mítico Estadio Jalisco. REUTERS/Henry Romero

Por ahora, el nuevo estadio de Atlas permanece como un proyecto en desarrollo y no como una obra oficialmente anunciada por la institución.

No obstante, la posibilidad de contar con un complejo que combine un recinto deportivo con un hotel, un centro comercial y otros espacios de servicios refleja la intención de modernizar la infraestructura del club y fortalecer su modelo de negocio a largo plazo.

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De concretarse, significaría el cambio patrimonial más relevante para los rojinegros en las últimas décadas, además de abrir la puerta a una nueva etapa lejos del histórico Estadio Jalisco.