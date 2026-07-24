Restauranteros terminan en fuera de lugar: no cumplen con expectativas proyectadas durante el Mundial

El sector gastronómico fue el que más derrama económica dejó durante la Copa del Mundo en México. Crédito: Camila Ayala / Cuartoscuro

Una vez concluido el Mundial 2026, la industria restaurantera mexicana hizo un balance y concluyó con una paradoja, fue el sector que mayor derrama económica captó durante el torneo, pero no alcanzaron las expectativas previamente establecidas.

Este jueves, durante el balance final de la Copa del Mundo, Ignacio Alarcón, representante de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), reconoció que a los restauranteros no les fue “como esperábamos”.

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Ganancias de restauranteros quedaron 7 por ciento debajo

El estudio de cierre de Deloitte, retomado por El Economista, calculó que el Mundial dejó en México un impacto económico de dos mil 543 millones de dólares, según encuestas de Canirac aplicadas entre sus afiliados. La cifra equivale al 0.12 por ciento del Producto Interno Bruto nacional.

De acuerdo con el mismo reporte, el resultado queda 7 por ciento por debajo de los dos mil 734 millones que se proyectaban.

Del monto antes descrito, la gastronomía concentró 584 millones de dólares, cifra superior a cualquier otra actividad vinculada al torneo. No obstante, el resultado fue 20 por ciento inferior a lo estimado antes del inicio de la competición.

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No todo el sector ganó de manera equitativa

La Canirac también detalló que las ganancias no se distribuyeron de manera uniforme, el torneo les fue más redituable a “los restaurantes-bar, cantinas, bares, sports bars y establecimientos que transmitieron los partidos, diseñaron promociones o desarrollaron experiencias específicas para los aficionados”.

Otro factores que marcaron la diferencia fueron la ubicación, el formato de negocio y la capacidad de convertir cada partido en una ocasión de consumo.

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La falta de turistas durante el Mundial, hizo que los mexicanos cargaran con el mayor consumo. Crédito: Camila Ayala / Cuartoscuro

Mientras que en buena parte de los restaurantes tradicionales, específicamente, aquellos que no contaban con pantallas o no se encontraban en zonas turísticas y de entretenimiento, el Mundial tuvo un impacto muy limitado.

Facturan más con juegos de la Selección Mexicana

Los restaurantes registraron incrementos en consumo principalmente durante los partidos de la Selección Mexicana. Conforme avanzó el torneo y bajaron los encuentros que movilizaron al público local, también se redujo el interés y el gasto en los establecimientos.

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El Mundial no generó semanas completas de ventas extraordinarias, según el reporte de la Canaric. La actividad se concentró en horarios y partidos específicos, mientras que fuera de los juegos de México el patrón de los comensales se acercó al de una jornada habitual.

Falta de turistas rompió las expectativas de los restauranteros

Cabe mencionar que el principal diferencial entre las proyecciones y los resultados radicó en el turismo. México recibió 42 por ciento menos visitantes durante el Mundial que los previstos.

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Como consecuencia de lo anterior, fueron los consumidores mexicanos los que terminaron sosteniendo la mayor parte de la actividad restaurantera.

La Canirac reconoció que el turismo nunca llegó como lo pronosticaron las autoridades. Crédito: Canirac

Por otro lado, las encuestas de la Canirac indican que 65 por ciento de los establecimientos consultados no detectó la presencia de turistas durante el torneo. Entre los negocios que sí los recibieron, los visitantes representaron menos del 10 por ciento de sus clientes.

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La expectativa de un repunte por aficionados extranjeros que salieran a recorrer restaurantes y probar cocinas regionales no se concretó con la intensidad prevista, agregó la Canirac.

En cambio, el mayor consumo se concentró en clientes mexicanos que salieron a ver los partidos o pidieron alimentos para comer en casa, según los resultados del organismo.

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¿Cuántos empleos generó el sector restaurantero?

Con la finalidad de incrementar el número de comensales, cinco de cada 10 restaurantes afiliados a la Canirac contrataron la transmisión de los partidos. Esa decisión permitió que algunos establecimientos se convirtieran en puntos de reunión, pero –por si solo– no garantizó un aumento sostenido de las ventas.

Los negocios que mejores resultados obtuvieron durante el calendario mundialista, fueron los que combinaron los encuentros con promociones, menús especiales, bebidas, reservaciones y experiencias para grupos, según la Canirac.

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En México, las cifras de turistas no cumplieron las expectativas durante el Mundial 2026. Crédito: Luke Hales/Getty Images

La Cámara señaló que para elevar el consumo no bastó con encender una pantalla, sino acompañar los partidos con ofertas y servicios diseñados para atraer comensales en grupo.

Canirac calculó que el torneo generó 101 mil 255 empleos temporales en actividades económicas relacionadas con el evento, de los cuales 20 mil 251 corresponden directamente a restaurantes.

Pese a que fue el sector que más derrama económica género en el país durante el Mundial, los restauranteros reconocieron que no cumplieron con sus expectativas previas al inicio de los partidos.