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Urge Kenia López Rabadán a atender crisis de violencia y derechos humanos en México

La legisladora del PAN acusó que Ernesto Ruffo es un “preso político”

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Urge Kenia López Rabadán a atender crisis de violencia y derechos humanos en México. (Foto: Cámara de Diputados)
Urge Kenia López Rabadán a atender crisis de violencia y derechos humanos en México. (Foto: Cámara de Diputados)

Tras una semana donde se registraron distintos asesinatos y casos de violencia en México, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, sostuvo que se debe “dar la cara” de manera internacional y explicar las medidas que el gobierno de Claudia Sheinbaum está implementando para dar solución a las distintas problemáticas.

Fundamental volver a tener presencia internacional

Hizo mención de la “silla vacía” que dejó México en los encuentros internacionales, una situación que surtió efecto a partir del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, quien dejó de asistir a eventos de talla mundial. López Rabadán resaltó que lo anterior “llevó a que el mundo piense que vivimos entre narcobloqueos, gobernados por narcopolíticos y con miedo constantemente”.

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La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), alertó sobre la crisis de personas desaparecidas en el país, dato que al día de hoy ascienden a 135 mil 037, de acuerdo con el Registro Nacional de la Comisión Nacional de Búsqueda. Cabe destacar que durante el Mundial 2026, las madres buscadoras llevaron su causa a los reflectores internacionales en cada partido que se realizó en las sedes mundialistas.

Al respecto de la ola de violencia que acecha al gremio periodístico y que ya suma 7 asesinatos en este año, la legisladora no dudó en resaltar el tema durante una conferencia en San Lázaro, donde también mencionó el reciente asesinato del alcalde de Temoac, Morelos, Valentín Lavín.

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Distintos políticos han acusado que Ernesto Ruffo es un "preso político". Crédito: Facebook - Ernesto Ruffo
Distintos políticos han acusado que Ernesto Ruffo es un "preso político". Crédito: Facebook - Ernesto Ruffo

“Por una parte, el alcalde de Temoac, Morelos, del PVEM es asesinado en sus oficinas con lujo de violencia y a la vista de todos, mis condolencias a su familia. Por otra parte, Alejandro Leyva, periodista de Oaxaca, fue asesinado después de haber sido señalado y estigmatizado por el equivalente a la mañanera de ese estado”, señaló.

Como en días anteriores, también se refirió a la detención de Ernesto Ruffo, quien es acusado de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, aseguró que se trata de un “preso político”, quien hizo historia en la política mexicana y ahora se encuentra en una prisión de alta seguridad es desproporcionado, en lugar de los secuestradores, los feminicidas, los asesinos y los políticos con poder, corruptos que siguen en libertad.

Necesitaron 36 horas de audiencia para intentar justificar una injusticia. Ernesto Ruffo es un preso político y se confirma con esta decisión”, indicó.

Tensión en México por T-MEC y mayores medidas en materia de seguridad de EEUU

Las palabras de la diputada federal se dan tras la tercera ronda de negociaciones sostenidas entre México y Estados Unidos por el T-MEC, donde la administración de Donald Trump ha enfatizado que las conversaciones también incluyen temas de seguridad, donde esperan que México continúe “cooperando”.

Además, este 23 de julio, el gobierno estadounidense dio a conocer que aplicará mayores medidas para combatir al Cártel Jalisco Nueva Generación, anunciando sanciones a más de 50 personas y empresas vinculadas a esta organización criminal.

En Palacio Nacional, nos reunimos con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer; avanzamos en la revisión del T-MEC y acuerdos bilaterales en beneficio de ambos pueblos. (@Claudiashein)
En Palacio Nacional, nos reunimos con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer; avanzamos en la revisión del T-MEC y acuerdos bilaterales en beneficio de ambos pueblos. (@Claudiashein)

Altos funcionarios de Estados Unidos se pronunciaron por la medida anunciada, tal fue el caso del secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien aseguró que “la acción de hoy golpea al liderazgo, los financistas y las redes criminales del Cártel de Jalisco Nueva Generación, negándole al cártel los recursos que utiliza para traficar fentanilo, aterrorizar comunidades y amenazar vidas estadounidenses”.

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