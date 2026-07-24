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La Casa de los Famosos México 2026: Ese Pérez lanza guiño a Brianda Deyanara e incomoda a Nicola Porcella

El influencer habló de su rol dentro de la nueva temporada del reality de Televisa y lanzó un guiño a Brianda Deyanara

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La Casa de los Famosos México 2026: Ese Pérez lanza guiño a Brianda Deyanara e incomoda a Nicola Porcella
La Casa de los Famosos México 2026: Ese Pérez lanza guiño a Brianda Deyanara e incomoda a Nicola Porcella

La nueva temporada de La Casa de los Famosos México está a nada de arrancar, y uno de los habitantes que ha dado de qué hablar es el influencer Ese Pérez, quien se caracteriza por su humor directo e irreverente.

Jesús Ángel Pérez Bravo, el nombre real del creador de contenido, estuvo presente en el programa matutino Hoy, donde compartió espacio con los conductores Nicola Porcella y Paul Stanley, con quienes platicó sobre su participación en el reality de Televisa.

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En esa conversación salió el nombre de Brianda Deyanara, otra de las habitantes de La Casa de los Famosos México 2026, y que tuvo un supuesto romance con Nicola en el pasado; por lo que Pérez no desaprovechó la oportunidad de molestarlo con eso.

El enfoque de Ese Pérez: adaptación y autenticidad

Ese Pérez se une a LCDLFM (Ig/eseperezoficial)
Ese Pérez se une a LCDLFM (Ig/eseperezoficial)

Ese Pérez explicó que su objetivo es “aprender mucho” y que asumió la experiencia como una oportunidad de convivencia, incluso si originalmente no era su primera opción. Se enfrentará al desafío de adaptarse de manera espontánea a las reglas y costumbres de los otros habitantes.

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En respuesta a preguntas sobre su aporte a la dinámica grupal, el influencer destacó su preferencia por las tareas domésticas. “Yo creo que la limpieza”, afirmó, y no dudó en ofrecerse para encargarse incluso de los baños, lo que sugirió que su compromiso con el orden podría facilitar la negociación con los demás miembros.

La convivencia, según sus palabras, también pondría a prueba su estilo comunicativo. “No me callo. Todo el tiempo estoy ‘hable y hable y hable’”, admitió, aunque aclaró que no buscaba ofender ni pasar por encima de nadie.

Brianda Deyanara, Nicola y el momento que puso tenso al conductor en vivo

Nicola Porcella confirma su romance con la mexicana Brianda Deyanara. IG
Nicola Porcella confirma su romance con la mexicana Brianda Deyanara. IG

Otro pasaje de la conversación encendió las risas del estudio. Ese Pérez mencionó casi de pasada que, ya dentro de la casa, le gustaría compartir momentos con Brianda Deyanara, su compañera en el encierro de La Casa de los Famosos, y de paso la calificó de “muy guapa” antes de que las carcajadas lo interrumpieran.

El comentario no pasó inadvertido para Nicola Porcella, quien tiempo atrás fue vinculado sentimentalmente con Brianda en rumores que nunca se confirmaron. Porcella reaccionó de inmediato: “Ella está soltera, somos amigos”, repitió en más de una ocasión, mientras el color de su rostro delataba la incomodidad que el tema le generaba.

Ese Pérez no desaprovechó el momento. “Se puso hasta rojo. Le pusieron mucho rubor”, dijo, y remató: “Más rojo que un jitomate”. Paul Stanley avivó el fuego al preguntarle a Porcella si le “daba permiso” al influencer, a lo que el conductor respondió entre risas que Brianda no necesitaba permiso de nadie porque estaba soltera y así lo había dicho ella misma.

La Casa de los Famosos México: Ese Pérez lanza guiño a Brianda Deyanara e incomoda a Nicola Porcella (Captura YouTube)
La Casa de los Famosos México: Ese Pérez lanza guiño a Brianda Deyanara e incomoda a Nicola Porcella (Captura YouTube)

La escena cerró con Ese Pérez retomando su frase: “Ahí adentro quién sabe qué vaya a pasar”. Las risas del grupo obligaron a Nicola a pedir un cambio de tema: “Me está poniendo un poco tenso esto”.

Soltería, convivencia y simulacro de posicionamiento

El estado sentimental del influencer fue motivo de conversación durante la transmisión. Ese Pérez confirmó de manera categórica: “Sí, entro soltero”. Evitó identificar a alguien en particular que le resultara atractiva, aunque en el diálogo surgieron nombres como Karina Torres y Aldo Rendón en tono de broma, y reconoció que dentro del encierro todo podía cambiar: “Ahí adentro quién sabe qué vaya a pasar”.

En uno de los ejercicios al aire, participó en un “simulacro de posicionamiento” donde tuvo que justificar la hipotética expulsión de un compañero. Su argumento fue directo: “No lavas tus platos. Ya he lavado tus platos como tres veces y no soy tu criada”, le dijo a Paul Stanley.

En esta Cuarta Temporada habrá varios cambios en las dinámicas que prometen más picardia entre los habitantes. (Infobae/Jenifer Nava)

El intercambio terminó con tono de broma, cuando Stanley le reprochó cierta actitud coqueta: “Estás muy libidinoso con todas las damas, te vi con la Karina”.

Para cerrar su participación, Ese Pérez dirigió un mensaje breve a quienes lo apoyan desde afuera: “Gracias a ustedes estoy aquí y espero llegar a la final”.

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