Así fue el desvanecimiento de Sebastián Yate en Survivor México

Una de las escenas más impactantes de Survivor México La Reliquia en Llamas se produjo cuando Sebastián Yate, integrante de la tribu de los Jaguares, perdió el conocimiento durante una prueba, generando inquietud entre los espectadores y los propios participantes.
El hecho tuvo lugar durante la segunda dinámica de la jornada, en la que los competidores debían recolectar monedas para adquirir productos en el “mercado”.
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En ese momento, Sebastián Yate debía derribar barriles para encontrar calaveras, pero sufrió lo que aparentó ser un golpe de calor.
Tras afirmar que no podía ver su entorno, el colombiano cayó inconsciente sobre la arena, lo que provocó la rápida intervención del equipo médico.
El personal de emergencias ingresó al circuito apenas notó la gravedad de la situación.
Evaluaron al participante y, después de una breve inspección en el lugar, decidieron retirarlo del set para una valoración más exhaustiva.
Ese instante marcó el punto más tenso de la competencia, pues la salud del actor quedó en suspenso.
Hasta ahora, la producción del programa no ha emitido información oficial sobre el estado de salud de Sebastián Yate ni ha confirmado si podrá reincorporarse a la competencia.
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La falta de detalles oficiales mantiene la incertidumbre entre los seguidores del reality, aunque se sabe que recibió atención médica oportuna.
Sebastián Yate es conocido como actor y cantante colombiano. Se trasladó a México con el objetivo de impulsar su carrera artística y ha participado en diversas producciones televisivas, lo que le ha permitido ganar notoriedad en el país.
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Durante la prueba de recompensa realizada el jueves 23 de julio, los equipos de Halcones y Jaguares se enfrentaron por alimentos.
Los Jaguares lograron la victoria inicial, pero la atención se desvió rápidamente hacia la emergencia médica que sufrió uno de sus integrantes en el reto posterior.
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Halcones (verde)
- Sahit Sosa
- Viviann Baeza
- Avril Andrade
- Anahí Izali
- Javier Márquez
- Aurélie Garzonio
- Bobby Larios
- Erick Castro
Jaguares (amarillo)
- Abel Robles
- Rey Grupero
- Shada Hernández
- Sebastián Yate
- Julio Camejo
- Tzasna Carrasco
- Sheila Velázquez
- Azalia “La Negra”
Ambas tribus reúnen a figuras reconocidas y participantes anónimos, quienes deberán probar su resistencia y capacidad de adaptación en condiciones adversas, en busca del título de campeón de Survivor México La Reliquia en Llamas.
Dónde ver Survivor México
La temporada se transmite de lunes a viernes a las 18:30 y los domingos a las 18:00 horas por Azteca UNO.
Además, los seguidores pueden acceder a contenido exclusivo y repeticiones a través de Disney+, para no perderse ningún momento relevante del reality.
Habitantes que ganaron la inmunidad en la primera semana
Obtener la inmunidad significa que no podrán ser enviados al concejo tribal, es decir, el día de eliminación aseguran quedar una semana más.
“Ellos fueron los seis Sobrevivientes de la tribu de Halcones que lograron obtener el medallón que los mantiene a salvo de la primera extinción”
- Aurelie Garzonio
- Javier Márquez
- Sahit Sosa
Lista de participantes de Survivor México 2026
- Viviann Baeza — Cantante y conductora
- Shada Hernández — Ingeniera química y creadora de contenido
- Sahit Sosa — Modelo y actor
- Julio Camejo — Actor
- Rey Grupero — Comediante y creador de contenido
- Anahí Izali — Actriz y participante de realities
- Abel Robles — Influencer y coach fitness
- Tzasna Carrasco — Atleta y diseñadora de modas
- Aurélie Garzonio — Conductora y coach fitness
- Javier Márquez — Atleta mexicano
- Azalia Ojeda “La Negra” — Conductora y exparticipante de Big Brother
- Bobby Larios — Actor, bailarín y cantante
- Cuatro participantes más, cuyos nombres serán revelados antes o durante el estreno.
Premio final de Survivor México 2026
El participante que logre superar todas las pruebas físicas, alianzas y traiciones será recompensado con 2 millones de pesos.
Esta cifra, la mayor otorgada por el programa hasta la fecha, motiva a los 16 concursantes a arriesgarlo todo en cada desafío.
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