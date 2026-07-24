México

Así puedes participar en la cápsula del tiempo sonora de la UNAM

La invitación a preservar la voz está abierta para todo público

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Dos manos sostienen un micrófono profesional negro y una grabadora digital plateada con botones rojos sobre un fondo claro desenfocado.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Una invitación a crear una memoria colectiva a través del sonido se encuentra abierta en el Centro de Cultura Digital de la UNAM.

El proyecto La canción del eterno universo propone reunir voces anónimas y pensamientos personales para explorar cómo el audio, como registro tecnológico, puede trascender el tiempo.

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Quienes deseen participar tienen hasta el 31 de julio de 2026 para enviar un mensaje de voz de hasta 90 segundos.

El contenido debe reflejar un sentimiento o idea que el emisor considere digno de ser conservado y escuchado en el futuro.

El objetivo es que cada aportación se convierta en un testimonio perdurable, capaz de ser reproducido más allá de la presencia física de quien lo grabó.

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La dinámica consiste en recopilar estos audios para presentarlos en una instalación sonora dentro del Centro de Cultura Digital.

(IG/@imate.unam)
(IG/@imate.unam)

Posteriormente, las grabaciones pasarán a formar parte de una cápsula del tiempo, con la intención de que futuras generaciones puedan acceder a estos fragmentos de vida y pensamiento.

Para participar, solo es necesario grabar el mensaje y enviarlo siguiendo las indicaciones del Centro de Cultura Digital.

No hay restricciones de edad ni requisitos técnicos complejos, lo que permite que cualquier persona interesada pueda sumar su voz a esta obra colectiva.

Este proyecto busca responder a una pregunta esencial: ¿qué emociones o ideas queremos legar a quienes nos escuchen en el futuro?

La propuesta invita a reflexionar sobre la permanencia, el valor del testimonio humano y el papel de la tecnología en la conservación de la memoria.

Quien desee formar parte de “La canción del eterno universo” tiene la oportunidad de dejar su huella sonora en un archivo que aspira a sobrevivir al paso de los años, reafirmando que cada voz, por más cotidiana que parezca, puede encontrar eco en la eternidad.

Cómo participar en “La canción del eterno universo”

Título: Deja tu voz en el futuro. Imagen de un cubo con ondas sonoras, red neuronal y varios íconos explicativos, con la fecha 31 de julio de 2026.
Una infografía del Centro de Cultura Digital de la UNAM invita a grabar mensajes de voz para una cápsula del tiempo que se cierra el 31 de julio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Graba un audio de voz con una duración máxima de 90 segundos.
  • El mensaje debe expresar un sentimiento o pensamiento que merezca ser preservado.
  • Envía tu grabación siguiendo las indicaciones proporcionadas por el Centro de Cultura Digital.
  • La convocatoria está abierta para cualquier persona, sin distinción de edad o experiencia.
  • El plazo para enviar tu audio finaliza el 31 de julio de 2026.

Para qué sirve la convocatoria

  • Reunir testimonios y reflexiones personales que puedan escucharse en el futuro.
  • Crear una memoria colectiva a partir de voces diversas y anónimas.
  • Explorar cómo el sonido y la tecnología permiten conservar emociones y pensamientos más allá del presente.
  • Generar una experiencia artística participativa que cruce arte, matemáticas y tecnología.

Participar en una cápsula del tiempo auditiva es importante por varias razones:

  • Permite rescatar la memoria histórica y los recuerdos familiares a través del sonido, creando un puente directo entre generaciones y espacios. Las cápsulas auditivas guardan voces, emociones, testimonios y fragmentos de vida, lo que ayuda a conservar una memoria sensible y vibrante, diferente a las imágenes o textos escritos.
  • Este tipo de memoria puede servir para celebrar eventos, compartir experiencias íntimas o transmitir mensajes significativos al futuro.
  • El sonido tiene un poder único para captar momentos, transmitir emociones y estimular la memoria. Participar en una cápsula auditiva ayuda a mantener viva la historia personal y colectiva, permitiendo que futuros oyentes conecten con la vida cotidiana, los sentimientos y las voces del pasado. Los detalles como silencios, respiraciones y ruidos cotidianos adquieren un valor emocional y testimonial.

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