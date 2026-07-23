Óscar “Conejo” Pérez cuenta cómo le quitó el puesto a Memo Ochoa en el Mundial 2010

Con 37 años, Pérez se quedó con la titularidad mundialista pese al gran momento del arquero estrella del América. REUTERS/Eloisa Sanchez

La historia de la portería mexicana en las Copas del Mundo tiene capítulos que en pleno 2026 aún generan debate.

Uno de los más recordados ocurrió durante Sudáfrica 2010, cuando Óscar “Conejo” Pérez fue elegido como titular por encima de Guillermo Ochoa, decisión que sorprendió a propios y extraños y marcó la trayectoria de ambos arqueros.

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La portería mexicana en Mundiales mantiene debate en pleno 2026 por la titularidad de Óscar “Conejo” Pérez sobre Guillermo Ochoa en Sudáfrica 2010. (Foto: Sashenka Gutiérrez/ Cuartoscuro)

A más de quince años de aquel episodio, el Conejo rompió el silencio en el programa “De la que Pica”, conducido por el Javetas, donde relató cómo vivió esa competencia interna y qué significó para su carrera.

La polémica decisión de Javier Aguirre

El nombramiento de el Conejo como titular en 2010 fue una de las decisiones más polémicas de Javier Aguirre a lo largo de sus direcciones mundialistas.

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Con 37 años, Pérez parecía estar en el ocaso de su carrera, mientras que Ochoa vivía un gran momento con América. Sin embargo, el Vasco apostó por la experiencia.

Confianza en la veteranía : Aguirre valoró la serenidad y liderazgo de Pérez en los días previos al debut.

Memo inquieto : Ochoa mostró ansiedad por la decisión, pero siempre mantuvo respeto y profesionalismo.

Competencia sana: Ambos intercambiaban opiniones sobre partidos y entrenamientos, demostrando que la rivalidad nunca logró romper su relación.

El Conejo confesó que Aguirre lo eligió sobre Ochoa porque este se mostraba inseguro en los entrenamientos con la Selección Mexicana. (Especial)

El Conejo resumió aquel momento: “Fue un reto que enfrenté con profesionalismo, y hasta hoy podemos saludarnos sin problema”.

La actuación del Conejo en Sudáfrica 2010

Pérez disputó los cuatro partidos de la Selección Mexicana en aquel torneo, dejando una huella particular en la memoria de los aficionados.

Debut contra Sudáfrica : recibió un gol en el empate inaugural.

Victoria ante Francia : mantuvo su arco en cero en el histórico 2-0.

Derrota ante Uruguay : le encajaron un gol en el cierre de la fase de grupos.

Octavos contra Argentina: recibió tres goles, pero evitó que un joven Lionel Messi anotara en ese Mundial con una atajada al minuto 90.

México cayó ante Uruguay y Argentina en Sudáfrica 2010, pero Pérez evitó un gol de Lionel Messi con una atajada al minuto 90 en octavos. (Foto: X/FIFA World Cup)

Su balance fue de cinco goles recibidos y una portería imbatida, pero lo más recordado fue su intervención frente a Messi, que lo convirtió en pieza clave de una estadística mundialista que trasciende en la actualidad.

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El legado y la relación con Ochoa

Más allá de la polémica, el Conejo dejó claro que la competencia con Ochoa fue un aprendizaje mutuo.

Respeto mutuo : nunca hubo ruptura personal, incluso hoy mantienen buena relación.

Anécdotas de vestidor : recordó con humor a Cuauhtémoc Blanco como el compañero más bromista y difícil de tratar.

Reflexión posterior: afirmó que competir por la titularidad fue un reto que enfrentó con profesionalismo, dejando una de las decisiones más comentadas en la historia del Tri.

Tras asistir a seis copas del Mundo con el Tri y recibir un emotivo homenaje, Francisco Guillermo Ochoa Magaña anunció su retiro del futbol profesional este 21 de juilo. REUTERS/Eloisa Sanchez

El retiro de Ochoa este 21 de julio del 2026 reavivó este recuerdo, mostrando cómo dos generaciones de porteros se cruzaron en un mismo punto de la historia.

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