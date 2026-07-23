Profepa rescata casi 30 ejemplares de vida silvestre en Aguascalientes y Durango: esta podría ser la sanción por posesión ilegal

Profepa rescata casi 30 ejemplares de vida silvestre en Aguascalientes y Durango. (Foto: Profepa)

A través de distintas acciones realizadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en dos estados del país, se reportó el rescate de casi 30 ejemplares de vida silvestre en Aguascalientes y Durango durante el mes de junio, en operativos que incluyeron entregas voluntarias, denuncias ciudadanas y cateos con apoyo del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR).

Entre los animales recuperados hay tigres de Bengala, cocodrilos, halcones y una docena de reptiles cuya posesión no fue acreditada legalmente.

Aguascalientes: entregas voluntarias y denuncias ciudadanas llevó al aseguramiento

En el municipio de Aguascalientes, el personal de la Profepa atendió ocho ejemplares como resultado de campañas para desincentivar la compra y tenencia de fauna silvestre como mascotas. Durante junio se incrementaron tanto las entregas voluntarias como las denuncias ciudadanas.

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Profepa rescata casi 30 ejemplares de vida silvestre en Aguascalientes y Durango. (Foto: Profepa)

En coordinación con Protección Civil municipal y estatal, Bomberos y la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, se recuperaron los siguientes animales:

Dos halcones cernícalo ( Falco spp.) entregados voluntariamente, con amputaciones en extremidades y daño corporal; fueron trasladados al Centro de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Autónoma de Aguascalientes para atención médica.

Dos tortugas casquito ( Kinosternon integrum ), también entregadas de manera voluntaria; permanecen en rehabilitación y serán liberadas en cuerpos de agua al recuperarse, por tratarse de fauna nativa del estado.

Un jabalí de collar ( Dicotyles tajacu ) reportado en un fraccionamiento del sur de la ciudad; tras su valoración médica fue liberado en el Área Natural Protegida Cerro de Juan Grande, en el municipio de El Llano.

Dos cocodrilos (Crocodylus spp.) rescatados de domicilios particulares en fechas distintas; uno fue entregado por su propietario ante el riesgo de daño a su familia. Serán trasladados a un Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre en Nayarit.

Profepa rescata casi 30 ejemplares de vida silvestre en Aguascalientes y Durango. (Foto: Profepa)

Durango: tigres de Bengala sin agua ni alimento y 18 reptiles sin documentos

En el municipio de Durango, la Profepa aseguró precautoriamente 20 ejemplares en un operativo interinstitucional de tres días, en atención a una denuncia por comercialización de vida silvestre y en apoyo a una carpeta de investigación de la FGR.

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El 16 de junio, durante un cateo en la colonia Las Huertas, se hallaron dos tigres de Bengala (Panthera tigris) confinados sin medidas de seguridad adecuadas. Los felinos presentaban afectaciones por falta de agua y alimento, además de daños en sus garras delanteras; fueron trasladados a un Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre de la ciudad para recibir atención médica.

Los días 17 y 18 de junio, una visita de inspección a un establecimiento en el centro de Durango resultó en el aseguramiento de 18 reptiles cuya legal posesión y procedencia no fue acreditada: un varano de la sabana, una tortuga de tres lomos, una tortuga de caparazón blando, una tortuga lagarto, cuatro geckos leopardo, dos boas constrictoras, cuatro iguanas verdes, un lagarto de cola espinada, un camaleón de velo, un varano monitor de agua y un varano del nilo.

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Profepa rescata casi 30 ejemplares de vida silvestre en Aguascalientes y Durango. (Foto: Profepa)

De esos ejemplares, la tortuga lagarto, la tortuga de caparazón blando y la iguana verde están sujetas a protección especial bajo la NOM-059-SEMARNAT-2010. La tortuga de tres lomos y la boa constrictor son especies amenazadas.

Posesión ilegal de fauna silvestre delito previsto en la ley

El Artículo 420 del Código Penal Federal tipifica los delitos contra la biodiversidad y establece una pena de uno a nueve años de prisión, más multa equivalente de 300 a 3 mil días, para quien incurra en alguna de estas conductas:

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Capturar, dañar, privar de la vida o recolectar tortugas marinas o mamíferos marinos, así como almacenar sus productos o subproductos.

Cazar, pescar o capturar con medios no permitidos cualquier especie de fauna silvestre, cuando se ponga en riesgo la viabilidad biológica de una población.

Traficar, capturar, poseer, transportar, acopiar, introducir al país o extraer del país ejemplares, productos o subproductos de especies en veda, endémicas, amenazadas, en peligro de extinción, sujetas a protección especial conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010, o reguladas por tratados internacionales como la CITES.

Dañar algún ejemplar de flora o fauna silvestres bajo cualquiera de las categorías anteriores.

Profepa rescata casi 30 ejemplares de vida silvestre en Aguascalientes y Durango. (Foto: Profepa)

La sanción se agrava con hasta tres años adicionales de prisión y hasta mil días multa extra cuando las conductas se cometan dentro de un área natural protegida o con fines comerciales.