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Quién es Antonio Portales, mexicano que disputará la Champions League tras fichar en Europa

Tras su paso por Escocia, el defensor llega a la liga en la que se retiró Guillermo Ochoa, con la mira en el torneo más prestigioso de clubes

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Antonio Portales retoma su carrera en el Viejo Continente tras jugar en el Dundee FC de Escocia y en la Liga de Expansión MX con Jaiba Brava. (Facebook/People's Athletic Club "Omonoia 29M")
Antonio Portales retoma su carrera en el Viejo Continente tras jugar en el Dundee FC de Escocia y en la Liga de Expansión MX con Jaiba Brava. (Facebook/People's Athletic Club "Omonoia 29M")

El futbol mexicano vive un gran momento y sigue exportando talento. Ahora es el turno de Antonio Portales, defensa central nacido en Tampico, Tamaulipas.

A sus 30 años, el jugador vivirá el reto más importante de su carrera hasta ahora: disputar la UEFA Champions League 2026-27 con el Omonia 29M de Chipre.

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El fichaje con el Omonia 29M marca su regreso al futbol europeo tras su paso por Escocia y una etapa en la Liga de Expansión MX. (Facebook/People's Athletic Club "Omonoia 29M")
El fichaje con el Omonia 29M marca su regreso al futbol europeo tras su paso por Escocia y una etapa en la Liga de Expansión MX. (Facebook/People's Athletic Club "Omonoia 29M")

Su fichaje marca un regreso al futbol europeo después de un paso por Escocia y una breve etapa en la Liga de Expansión MX. Portales se despidió de la Jaiba Brava con gratitud y se prepara para enfrentar el desafío del torneo más prestigioso de clubes, con la ilusión de consolidarse en un escenario internacional.

Recorrido profesional de Antonio Portales

La carrera de Portales ha sido un camino de constancia y resiliencia, desde sus inicios en Tamaulipas hasta su consolidación en Europa.

  • Rayados de Monterrey: se formó en las fuerzas básicas y debutó en la Liga MX.
  • Atlético San Luis: sumó minutos en el Ascenso MX.
  • Alebrijes de Oaxaca: etapa de consolidación en la defensa.
  • Atlante: reforzó la zaga azulgrana en la Liga de Expansión.
  • Jaiba Brava: referente defensivo en el Clausura 2026, disputó la final y el Campeón de Campeones.
  • Dundee FC de Escocia: jugó 55 partidos y anotó 6 goles en 2023.
  • Omonia 29M de Chipre: fichó en julio de 2026 para disputar la Champions.
Antonjo Portales se despidió con un emotivo mensaje de Jaiba Brava, dejando atrás su paso por México con la mira puesta en el reto europeo. (Instagram/@antonioportales)
Antonjo Portales se despidió con un emotivo mensaje de Jaiba Brava, dejando atrás su paso por México con la mira puesta en el reto europeo. (Instagram/@antonioportales)

De esta manera, su recorrido refleja la perseverancia de un jugador que nunca dejó de buscar oportunidades y que supo reinventarse en cada etapa, pasando del Ascenso MX al Mediterráneo.

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Cualidades que lo distinguen

El Omonia 29M se fijó en Portales por su perfil completo y adaptable.

  • Versatilidad: puede jugar como central o mediocampista defensivo.
  • Juego aéreo: sólido en duelos y balones parados.
  • Experiencia internacional: su paso por Escocia le otro tipo de nivel competitivo en un futbol físico.
  • Liderazgo: transmitió seguridad en la Jaiba Brava y ahora buscará hacerlo en Chipre.
Con el Dundee FC de Escocia, Antonio jugó 55 partidos y anotó 6 goles en 2023 antes de emigrar a Chipre. (Instagram/@antonioportales)
Con el Dundee FC de Escocia, Antonio jugó 55 partidos y anotó 6 goles en 2023 antes de emigrar a Chipre. (Instagram/@antonioportales)

Estas cualidades lo convierten en un refuerzo estratégico para un club que busca posicionar su nombre en Europa y consolidar su presencia internacional, aportando madurez y fortaleza en la zaga.

Significado para el futbol mexicano

La llegada de Portales a la Champions League tiene un valor particularmete simbólico para el país.

  • Legión europea: se suma a jugadores como Álvaro Fidalgo, Obed Vargas y Julián Araujo en la lista de jugadores que disputarán la competencia.
  • Coincidencia con Memo Ochoa:al igual que el histórico guardamete, el zaguero buscará dejar huella en Chipre; uno cerrando su carrera y otro iniciando un reto internacional.
  • Reto personal: disputar la Champions League representa un salto histórico para un defensa mexicano que no se veía desde Rafa Márquez.
El fichaje en Chipre le permitirá a Antonio sumarse a una ECGs lista de futbolistas mexicanos que han trascendido en el Viejo Continente. (Instagram/@antonioportales)
El fichaje en Chipre le permitirá a Antonio sumarse a una ECGs lista de futbolistas mexicanos que han trascendido en el Viejo Continente. (Instagram/@antonioportales)

En este sentido, Portales encarna la continuidad de la presencia mexicana en escenarios internacionales, ampliando el espectro y demostrando que la resiliencia puede abrir muchas puertas.

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