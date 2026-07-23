Así reaccionó Faitelson a la presentación de Memo Schutz en el reality La Casa de los Famosos

Conductores y miembros de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, la cual tendrá nuevas dinámicas. (Infobae/Jenifer Nava)

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México contará con la participación de Guillermo “Memo” Schutz, uno de los elementos de TUDN más reconocidos dentro del medio deportivo en México. Su anuncio no solo sorprendió a los fanáticos de este reality, sino que también dentro del gremio periodístico también generó extrañeza su actuación.

Tras confirmarse que el comentarista deportivo será el habitante número 14 del reality de Televisa, hubo varias reacciones y una de las que más llamó la atención fue la de David Faitelson, quien le envió un mensaje antes de que empiece el programa.

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Y es que la reacción de Faitelson también provocó que los fans de TUDN se sorprendieran con la manera en la que se tomó esta noticia, pues el polémico periodista ha protagonizado discusiones por defender la “labor periodística” de informar y no entretener.

¿Qué dijo Faitelson de Memo Schutz y su participación en La Casa de los Famosos?

Cobertura de un evento promocional en vivo con la presentación de Memo Schutz. En la pantalla principal, se muestra al presentador como una figura dentro de una caja de juguete virtual, luego posando con ropa colorida. Posteriormente, aparece en el escenario vistiendo un traje color vino, interactuando con otros. Una audiencia numerosa asiste y un micrófono con el logo de Televisa es visible. Esta producción corresponde a la confirmación de su participación en La Casa de los Famosos México. (Marco Ruiz/Infobae)

Fue por medio de su cuenta de X donde el controversial periodista escribió un mensaje sobre la participación de Memo Schutz en el programa y le deseó éxito en esta nueva etapa. Faitelson le deseó lo mejor en esta prueba que tendrá dentro del reality que expondrá su intimidad.

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“Mis mejores deseos para @memo_schutz en este nuevo reto de su carrera; @LaCasaFamososMx. Memo es un gran profesional, hombre de familia, excelente amigo, buena persona. Yo sé que lo hará muy bien. Un abrazo para él, para su esposa Vero y para sus maravillosos hijos. Todos, de ahora en adelante, somos: #teamschutz…”, redactó.

¿Quién es Memo Schutz, participante de La Casa de los Famosos?

La Casa de los Famosos México 2026 sigue revelando a las personalidades que formarán parte de su nueva temporada, y una de las incorporaciones que más llamó la atención fue la llegada de Memo Schutz.

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Con su llegada, el programa suma un perfil distinto al integrar a una figura relacionada con el periodismo deportivo, las transmisiones y los grandes eventos internacionales. Guillermo Schutz, mejor conocido como Memo Schutz, es un comentarista y conductor deportivo mexicano con una trayectoria consolidada en televisión.

Así reaccionó Faitelson a la integración de Memo Schutz a La Casa de los Famosos (X/ @DavidFaitelson_)

Su carrera lo llevó a cubrir eventos como Copas del Mundo, Juegos Olímpicos y el Super Bowl, con lo que se convirtió en uno de los rostros reconocidos dentro de las transmisiones deportivas.

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El camino hacia los medios no estaba completamente planeado. En una entrevista publicada por TUDN, el propio comunicador recordó que sus primeros intereses estaban relacionados con otras áreas.

“Yo soy un deportista y programador frustrado”, explicó al hablar sobre sus pasiones, pues además del deporte también tenía gusto por los videojuegos y la tecnología.

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Schutz relató que estudiaba Derecho cuando encontró una oportunidad que cambiaría su futuro.

“Había algunos papeles, algunos flyers pegados en donde decían que si alguna vez quisiste ser comentarista, que iba a haber un casting”, recordó. Aunque la convocatoria estaba dirigida principalmente a estudiantes de Comunicación, decidió presentarse y terminó siendo seleccionado.

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Memo Schutz aceptó entrar a La Casa de los Famosos México 2026 porque, según explicó, considera que se trata de la mejor generación del reality y ve en el programa una oportunidad para mostrar aspectos de su vida profesional y personal que normalmente no aparecen en pantalla, a cuatro días del arranque previsto para el 26 de julio de 2026.

La presentación de los habitantes 14 y 15 dejó una de las sorpresas de la temporada con la confirmación de Schutz y Yanet García. Tras el anuncio, el comentarista deportivo recibió mensajes de respaldo en redes sociales.

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Al terminar la conferencia de prensa, el conductor explicó qué lo convenció de sumarse al formato. Dijo: “¿Por qué decir que sí a esta temporada? Porque es la mejor generación de una Casa de los Famosos México. Me expusieron lo que se estaba buscando hacer en cuanto a los perfiles... todos los que están son maravillosos personajes. Tengo el privilegio de conocer a varios, no solamente a nivel profesional, sino personal, y creo que va a ser una gran casa. Vamos a conocer muchas cosas que estoy seguro no conocemos en nuestro grupo”.

¿Quiénes son los habitantes de La Casa de los Famosos México 2026?

Los habitantes mencionados de La Casa de los Famosos 4 México son:

Ernesto Laguardia

Karina Torres

Ximena Herrera

Aldo Rendón

Moisés Peñaloza

Cynthia Klitbo

Yahir

Flor Vigna

Masad Altamimi

Arantza Ruiz

Ese Pérez

Fede Vigevani

Brianda Deyanara

Memo Schutz

Yanet García

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