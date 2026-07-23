La Casa de Toño evalúa vender la cadena por más de 400 millones de dólares

La posible venta de La Casa de Toño podría superar los USD 400 millones y abrir un nuevo capítulo en la historia de la popular cadena de restaurantes mexicanos.
El proceso de negociación ha llamado la atención de consorcios nacionales y grandes grupos del sector, entre ellos Grupo Gigante, que aparece como uno de los principales interesados.
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La operación incluiría los 81 locales repartidos en la Ciudad de México y su área metropolitana.
El crecimiento de esta empresa, nacida en 1985, se ha apoyado en una clientela fiel y una oferta gastronómica que destaca por su pozole y otros antojitos mexicanos.
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Desde entonces, el restaurante se ha convertido en referente para miles de comensales.
En las presentaciones para inversionistas, a las que tuvo acceso Bloomberg, se describe a la empresa como el “líder indiscutible” en comida mexicana dentro del país. Los documentos revelan que la cadena contrató a BBVA México como asesor financiero exclusivo para analizar la venta, con la mirada puesta en la expansión hacia Estados Unidos y Latinoamérica.
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¿Qué está pasando con La Casa de Toño?
La cadena evalúa vender su operación por una suma que podría superar los USD 400 millones, según información de personas familiarizadas con el proceso.
El objetivo principal es captar recursos para llevar su concepto gastronómico a nuevos mercados fuera de México, especialmente en el continente americano.
El modelo de valoración que se discute en el mercado estima que la transacción podría representar más de ocho veces las ganancias ajustadas de la cadena, el doble que otros operadores regionales como Alsea (Starbucks, Domino’s Pizza) o Arcos Dorados (McDonald’s).
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Hasta ahora, ni los directivos de la cadena ni de Grupo Gigante han respondido públicamente a las consultas sobre el proceso.
El origen de la popular cadena
La historia de La Casa de Toño comenzó en 1978, cuando Marco Antonio Campos decidió vender quesadillas en la calle para cubrir sus gastos universitarios.
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Según Guillermo López, director de operaciones de la cadena, los primeros guisos provenían de recetas familiares y la ayuda de una empleada doméstica.
El primer establecimiento formal surgió en 1985, luego de que las autoridades prohibieran la venta ambulante. En ese momento, el local fue bautizado como Las Dos Poblanas, en la actual alcaldía Azcapotzalco. El nombre definitivo se consolidó por la costumbre de los amigos de Antonio de “ir a la casa de Toño”.
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Los inversionistas ven en La Casa de Toño una oportunidad para replicar el modelo en otras ciudades de México, en Estados Unidos y países latinoamericanos. Las propuestas de compra han sido recurrentes, aunque la identidad de los interesados permanece sin confirmación oficial.
El atractivo de la operación radica en la fortaleza de la marca y la capacidad de generar largas filas de clientes en cada sucursal.
Antojitos Mexicanos Más Populares
1. Tacos
Descripción: Tortillas de maíz o harina rellenas de distintos guisados. Variaciones:
- Tacos al pastor
- Tacos de carnitas
- Tacos de barbacoa
- Tacos de guisado (huevo, papa, chicharrón) Fácil de preparar: Sí, especialmente los de guisados sencillos.
2. Quesadillas
Descripción: Tortilla doblada rellena de queso y otros ingredientes. Variaciones:
- Quesadilla de flor de calabaza
- Quesadilla de huitlacoche
- Quesadilla de chicharrón prensado Fácil de preparar: Sí, solo necesitas tortillas y queso.
3. Sopes
Descripción: Masa de maíz más gruesa, con bordes y relleno de frijoles, salsa, lechuga, crema y queso. Variaciones:
- Sopes de pollo
- Sopes de carne asada
- Sopes de chorizo Fácil de preparar: Medio. La masa requiere un poco de técnica.
4. Gorditas
Descripción: Masa de maíz rellena o partida para rellenar. Variaciones:
- Gorditas de chicharrón prensado
- Gorditas de frijol
- Gorditas de requesón Fácil de preparar: Medio.
5. Tostadas
Descripción: Tortilla frita y crujiente cubierta de frijoles, pollo, lechuga, crema, queso y salsa. Variaciones:
- Tostadas de tinga
- Tostadas de pata
- Tostadas de ceviche Fácil de preparar: Sí, solo se fríen las tortillas y se agregan ingredientes.
6. Tamales
Descripción: Masa de maíz rellena (carne, salsas, dulce), envuelta en hoja de maíz y cocida al vapor. Variaciones:
- Tamal rojo
- Tamal verde
- Tamal de dulce Fácil de preparar: No, son laboriosos.
7. Enchiladas
Descripción: Tortillas bañadas en salsa, rellenas de pollo, queso o carne, y gratinadas. Variaciones:
- Enchiladas verdes
- Enchiladas rojas
- Enchiladas suizas Fácil de preparar: Sí, sobre todo las sencillas.
8. Tlacoyos
Descripción: Masa ovalada rellena de frijol, requesón, habas, servida con nopales, salsa y queso. Variaciones:
- Tlacoyo de frijol
- Tlacoyo de haba
- Tlacoyo de requesón Fácil de preparar: Medio.
9. Empanadas
Descripción: Masa de maíz o trigo rellena, doblada y frita. Variaciones:
- Empanada de picadillo
- Empanada de queso
- Empanada de pollo Fácil de preparar: Sí.
10. Chilaquiles
Descripción: Totopos bañados en salsa (roja o verde), con pollo, crema y queso. Variaciones:
- Chilaquiles rojos
- Chilaquiles verdes
- Chilaquiles con huevo Fácil de preparar: Sí, muy común para desayuno rápido.
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