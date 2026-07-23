Chiquis Rivera rofrece taller de Sanación por 8 mil pesos y recibe críticas

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El reciente taller de bienestar emocional de Chiquis Rivera recibió críticas por su costo de casi 8 mil pesos.

El evento llamado Alma de luz —título homónimo de una de sus canciones—, fue anunciado como una oportunidad para alcanzar el bienestar emocional, aunque la respuesta en redes sociales ha sido mayormente crítica respecto a lo que se ofrece y al precio de inscripción.

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La propia Chiquis explicó que el objetivo es que los asistentes trabajen en su desarrollo personal mediante prácticas guiadas y en un ambiente de acompañamiento.

La cantante señaló que el taller busca que cada participante dedique tiempo a escuchar sus emociones y fortalezca la relación consigo mismo, recurriendo a ejercicios de introspección y amor propio.

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Muchas personas juzgaron la experiencia (chiquis)

El costo del taller es de 7,724 pesos mexicanos.

¿Qué incluye el taller de Chiquis Rivera?

La inscripción, según la información difundida, cubre los siguientes elementos:

Sesión guiada de respiración

Sanación con sonido

Meditación y reflexión

Espacio para escribir un diario

Música en vivo y actuación íntima de Chiquis

Ritual especial de amor propio

Refrigerios ligeros y bocadillos nutritivos

Conexión, sanación y comunidad

Oportunidad de tomarse una foto con Janney Rivera

El costo y el enfoque espiritual del evento han sido los principales detonantes de la polémica.

Numerosos usuarios en redes sociales han manifestado su inconformidad, advirtiendo que el mensaje del taller no corresponde con la imagen que la artista suele mostrar en otros espacios digitales.

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Críticas y reacciones en redes sociales

En plataformas digitales, los comentarios negativos incluyeron calificativos como “brujería” y “ambiente sectario”.

También se cuestionó la mezcla de rituales con valores religiosos, y varios usuarios señalaron que “solo Jesús puede sanar”, sugiriendo que el cobro por este tipo de experiencias resulta cuestionable.

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¿Por qué ha causado polémica el taller de Alma de luz?

El motivo central del descontento radica en el precio del taller y en la naturaleza espiritual del servicio ofrecido por una figura pública.

Críticos argumentan que “¿A poco para sanar cobran?” y sostienen que solo Jesús puede sanar, no una celebridad.

Otros comentarios ironizaron sobre la capacidad de Chiquis para sanar a otros sugiriendo que “No sana la de ella qué va a andar sanando a las demás”.

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La polémica escaló cuando la creadora de contenido conocida como Reina venenosa retomó el caso en redes, preguntando a sus seguidores si pagarían una suma similar para que alguien les cure el alma.

Esto detonó más mensajes escépticos como “Un ciego curando ciegos” y advertencias sobre la importancia de cuidar la propia energía espiritual.

El taller impulsado por Chiquis Rivera ha generado controversia tanto por el precio como por el tipo de actividades propuestas.

Cómo identificar un taller de sanación falso

1. <b>Revisa la formación del facilitador</b>

Busca que quien imparte el taller tenga formación comprobable en el área (certificados, estudios, experiencia reconocida).

Desconfía de títulos poco claros o autorreferenciales como “sanador cuántico universal” sin respaldo institucional.

2. <b>Transparencia en los métodos</b>

Un taller serio explica claramente las técnicas y fundamentos que utiliza.

Si utilizan términos excesivamente esotéricos sin explicación o mezclan conceptos sin base, es motivo de duda.

3. <b>Información clara sobre resultados</b>

Nadie puede garantizar curas milagrosas ni resultados inmediatos.

Desconfía de quienes prometen “sanar todas tus enfermedades” o asegurar cambios radicales sin esfuerzo.

4. <b>Evita la presión económica</b>

Un taller profesional informa costos desde el principio, sin presionar para comprar más sesiones, productos u objetos “energéticos”.

Cuidado si piden grandes cantidades de dinero por materiales “imprescindibles” o insisten en compras adicionales.

5. <b>Referencias y testimonios</b>

Investiga opiniones de otros participantes (en redes sociales, foros, páginas independientes).

Si solo muestran testimonios positivos en su propia página o redes, toma las opiniones con reserva.

6. <b>Respeto a la salud física y mental</b>

Un taller serio nunca pide suspender tratamientos médicos ni sustituirlos por sus prácticas.

Si alguien te dice que dejes de ir al médico o de tomar tus medicinas, aléjate.

7. <b>Ambiente profesional</b>

Observa si el espacio es adecuado y seguro.

Evalúa si hay respeto por la privacidad y bienestar de los asistentes.

8. <b>Legalidad</b>

Checa si el taller cuenta con aviso de funcionamiento, registro de marca o cualquier documento que respalde su operación formal.