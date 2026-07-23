México

Fiscalía CDMX lleva más de 59 mil intervenciones en siete años con las Unidades Criminalísticas de Proximidad

El modelo especializado en investigación de homicidios dolosos nació en 2019 con asesoría técnica de Francia

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Infografía de investigación criminal con mapa de la Ciudad de México, agentes policiales, forenses, y texto sobre datos y evolución de las UCP.
El modelo nació con apoyo de Francia para atender de mejor forma los homicidios dolosos en la capital del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En siete años, las Unidades Criminalísticas de Proximidad (UCP) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) registraron 59 mil 754 intervenciones en la investigación de homicidios dolosos, desde el primer levantamiento de evidencia en la escena del crimen hasta las actuaciones ante los juzgados.

El modelo, que nació en 2019 con asesoría técnica Francia y hoy cubre las 16 alcaldías, planea reforzar en su siguiente etapa la capacitación del personal, la infraestructura y el equipamiento de sus unidades.

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De acuerdo con un comunicado de la FGJCDMX difundido este miércoles 22 de julio, la fiscal general Bertha Alcalde Luján presidió la ceremonia del séptimo aniversario en las instalaciones del Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores. En el evento reconoció a 15 servidoras y servidores públicos por su trabajo en las UCP: cinco del área ministerial, cinco de la Policía de Investigación y cinco de Servicios Periciales.

La pareja habría salido a fumar cuando cayeron al vacío
Las unidades se conforman por diversos perfiles de la institución (imagen ilustrativa) Crédito: Cuartoscuro

Un homicidio doloso es aquel en el que el agresor actuó con la intención deliberada de causar la muerte. Se distingue del culposo, donde la muerte ocurre por imprudencia o negligencia, sin que el autor haya buscado ese resultado.

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Las UCP nacieron para romper el esquema de investigación desde el escritorio

Según declaraciones de la fiscalía capitalina, el modelo de las UCP surgió de un diagnóstico concreto: las investigaciones de muertes violentas llegaban tarde a la escena y las áreas involucradas —Ministerio Público, Policía de Investigación y Servicios Periciales— operaban de forma desarticulada.

Según autoridades, la respuesta ante la problemática fue crear equipos mixtos que respondieran de manera inmediata y coordinada desde el lugar de los hechos.

Alcalde Luján lo formuló así durante la ceremonia: “La investigación de una muerte violenta no puede comenzar desde un escritorio ni depender de áreas que trabajan de manera aislada. Tiene que comenzar en el lugar de los hechos, de forma inmediata y con un equipo especializado”.

La fiscal Bertha Alcalde estuvo presente en la ceremonia. Crédito: FGJCDMX
La fiscal Bertha Alcalde estuvo presente en la ceremonia. Crédito: FGJCDMX

La fiscal precisó que la palabra proximidad no alude solo a la cercanía geográfica. Según su definición, implica estar cerca del hecho, de la evidencia, de las víctimas y de las primeras fuentes de información.

Además, fue confirmado que para su puesta en marcha, la FGJCDMX recibió acompañamiento técnico de la Agregaduría Policial de la Embajada de Francia en México. El modelo se adaptó después a las condiciones jurídicas y operativas locales, y desde 2022 otras fiscalías del país lo retomaron como referencia para sus propios esquemas de investigación.

En 2025, Tláhuac y Álvaro Obregón completaron la cobertura de las 16 alcaldías

Durante los primeros seis años, las UCP operaron con cuatro unidades: Norte, Sur, Oriente y Poniente. En 2025, la Fiscalía incorporó las unidades Tláhuac y Álvaro Obregón, con lo que el modelo alcanzó cobertura en la totalidad de las alcaldías de la Ciudad de México.

El crecimiento también se reflejó en el personal. En 2019, arrancaron con 151 servidoras y servidores públicos. Hoy suman 204, distribuidos entre las seis unidades en operación, según los datos oficiales compartidos por la FGJCDMX.

Asimismo, detallaron lo largo de su historia, el modelo fortaleció la colaboración con las fiscalías especializadas en feminicidios y delitos de alto impacto. Las 59 mil 754 intervenciones registradas abarcan todas las etapas del proceso: desde el conocimiento inicial del hecho hasta las diligencias ante los juzgados.

La FGJCDMX fijó las prioridades para fortalecer a las UCP

En la ceremonia, Alcalde Luján trazó tres líneas de trabajo para la siguiente etapa del modelo.

  • Fortalecer la formación del personal
  • Mejorar las condiciones físicas de los espacios donde operan las unidades
  • Establecer criterios comunes para los procesos y dictámenes que producen las UCP

Según la fiscal, estas acciones buscan mejorar los tiempos de respuesta, optimizar la distribución del personal y elevar la calidad de las investigaciones.

“Sigamos construyendo una institución que llegue a tiempo, que trabaje en equipo y que investigue cada homicidio con rigor científico, solidez jurídica y sentido humano”, dijo Alcalde Luján en el evento.

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