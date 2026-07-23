México

La UNAM estrena serie sobre innovación y diseño en TV abierta

La nueva producción recorre laboratorios, museos y talleres universitarios para mostrar experiencias que impulsan la colaboración entre arte y ciencia

Guardar
Google icon
El proceso para elegir al nuevo rector de la UNAM podría cambiar. (CUARTOSCURO)
(CUARTOSCURO)

Este programa llega a TV UNAM con siete episodios que exploran el papel del diseño como herramienta de cambio.

Las transmisiones serán los martes a las 20:30 horas, con retransmisión los domingos a las 17:00 horas, a partir del 7 de julio.

PUBLICIDAD

La producción surge de la colaboración entre la Facultad de Arquitectura y el programa de Posgrado en Diseño Industrial.

Bajo el título Observatorio cotidiano presenta: Diseña México, el proyecto propone un recorrido por laboratorios, talleres, museos y espacios emblemáticos donde se desarrollan iniciativas que buscan responder a desafíos actuales.

PUBLICIDAD

A lo largo de la serie, el doctor Julio Frías presidente del Premio Nacional de Diseño: Diseña México y coordinador del Programa de Posgrado de Diseño Industrial de la UNAM, conduce conversaciones y recorridos con especialistas, investigadores y creadores.

UNAM; facultad de Arquitectura
Crédito: FacultadDeArquitecturaUnamSitioOficial/FB

El programa plantea cómo el diseño dialoga con la ciencia, la tecnología, la cultura y la academia.

Cada emisión aborda un eje distinto: sustentabilidad, ciencia y tecnología, cultura e identidad, educación, diseño universal, diseño del espacio y perspectiva de género.

El primer capítulo, Diseño y sustentabilidad, explora el papel del diseño sustentable y la economía circular como herramientas para crear soluciones responsables con el medio ambiente. El episodio incluye recorridos por el Museo de las Constituciones y el estudio TUUX.

Ahí, la serie muestra proyectos en los que la visión artística y la precisión científica toman forma en propuestas concretas. La intención es observar cómo esas ideas transforman la relación con el entorno e impulsan formas de vida más sustentables.

El segundo episodio, Diseño, ciencia y tecnología, se transmite el martes 14 de julio. El capítulo revisa la convergencia entre investigación científica y diseño para desarrollar soluciones ante retos del presente.

Para ello, el programa visita el Pabellón Nacional de la Biodiversidad y el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNAM. En esos espacios se presentan proyectos donde la investigación científica se convierte en soluciones para proteger el entorno e impulsar el desarrollo tecnológico con impacto social.

Facultad de Arquitectura
Crédito: x, Faunam_mx

El martes 21 de julio se transmite Diseño, cultura e identidad. Este capítulo examina el vínculo entre creatividad, patrimonio e identidad cultural a partir de un recorrido por el Jardín 17 de Luis Barragán y los Talleres del Posgrado de Diseño Industrial de la UNAM.

La propuesta de esa emisión se enfoca en mostrar de qué manera la tradición arquitectónica y la innovación académica convergen. A partir de ese cruce, el programa plantea una reflexión sobre el fortalecimiento de la identidad cultural y la construcción de propuestas con impacto social.

El capítulo Diseño y educación se transmite el martes 28 de julio. En esta entrega, la serie se detiene en la influencia del diseño en los procesos educativos y en la forma en que la arquitectura, los objetos y los entornos favorecen el aprendizaje.

El recorrido incluye el taller de moda del CIDI y el Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC). En esos espacios, el episodio analiza cómo la disposición del entorno influye de forma directa en la experiencia formativa y propone entender el diseño como una herramienta ligada a la pedagogía, la funcionalidad y el bienestar.

La serie continúa el martes 4 de agosto con Diseño universal. El capítulo aborda la accesibilidad y los principios del diseño universal como elementos para pensar espacios, productos y servicios dirigidos a todas las personas.

Con la participación de especialistas y visitas a la Facultad de Arquitectura y la Unidad de Posgrado de la UNAM, el programa expone cómo la investigación académica funciona como punto de partida para proyectos orientados a una sociedad incluyente y equitativa.

El martes 11 de agosto se transmite Diseño arquitectónico. La emisión explora la manera en que el diseño del entorno urbano y arquitectónico puede fortalecer la vida comunitaria y mejorar la calidad de vida.

Desde la Facultad de Arquitectura y los Talleres del Posgrado de Diseño Industrial de la UNAM, especialistas presentan propuestas que parten de la investigación académica para transformar los espacios habitados, compartidos y construidos de manera colectiva.

La serie concluye el 18 de agosto con Diseño y género, un capítulo dedicado a la perspectiva de género en la arquitectura, el urbanismo y el diseño de objetos cotidianos. La entrega incluye la participación de especialistas y una visita al despacho de la arquitecta Tatiana Bilbao.

En ese cierre, el programa reflexiona sobre el papel de las mujeres en el diseño y sobre la forma en que la perspectiva de género contribuye a crear entornos más seguros, incluyentes y accesibles para todas las personas. La emisión retoma así la línea general de la serie: observar el diseño desde su capacidad para intervenir en la vida cotidiana.

Temas Relacionados

TV UNAMFacultad de ArquitecturaDiseño IndustrialSustentabilidadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

América está interesado en David Vázquez, promesa de la MLS

El joven talento de San Diego FC podría convertirse en refuerzo azulcrema para el Apertura 2026

América está interesado en David Vázquez, promesa de la MLS

Cómo revivir a una sábila que se está secando o pudriendo: paso a paso para recuperarla desde la raíz

Si sábila para hacer esta a punto de morir no la tires. Aquí te decimos cómo salvarla para que recupere su esplendor

Cómo revivir a una sábila que se está secando o pudriendo: paso a paso para recuperarla desde la raíz

Esta es la única pantalla IMAX en México que proyecta La Odisea de Nolan al 100%

El director grabó su película en un formato de 70 mm, muy pocos cines en el mundo pueden proyectarla

Esta es la única pantalla IMAX en México que proyecta La Odisea de Nolan al 100%

¿Pilates o pesas? Esta es la mejor forma de tonificar el músculo y tener cuerpazo sin “crecer mucho”

Ambas disciplinas trabajan de forma diferente, una de ellas es la ideal para la recomposición corporal de las mujeres

¿Pilates o pesas? Esta es la mejor forma de tonificar el músculo y tener cuerpazo sin “crecer mucho”

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 22 de julio?

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 22 de julio?
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de julio: asesinan a balazos al periodista Alejandro Leyva en Oaxaca

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de julio: asesinan a balazos al periodista Alejandro Leyva en Oaxaca

Riña en penal de Aguaruto deja un interno muerto por arma blanca

Fiscalía CDMX lleva más de 59 mil intervenciones en siete años con las Unidades Criminalísticas de Proximidad

Gritos de auxilio revelan secuestro en Tijuana y dejan siete detenidos, cinco de ellos menores de edad

Caen dos supuestos miembros de “La Unión Tepito” con marihuana, cocaína y cristal en la Venustiano Carranza

ENTRETENIMIENTO

Esta es la única pantalla IMAX en México que proyecta La Odisea de Nolan al 100%

Esta es la única pantalla IMAX en México que proyecta La Odisea de Nolan al 100%

Wendy Guevara asegura que Adrián Marcelo no se le antoja aunque él esté obsesionado con ella

Aldo Rendón y su conflicto con Mariana Ochoa, posible habitante sorpresa de La Casa de los Famosos 2026

Así reaccionó Faitelson a la presentación de Memo Schutz en el reality La Casa de los Famosos

Chiquis Rivera rofrece taller de Sanación por 8 mil pesos y recibe críticas

DEPORTES

Canelo Álvarez se excusa por su derrota ante Crawford: “Mi mente no estaba ahí”

Canelo Álvarez se excusa por su derrota ante Crawford: “Mi mente no estaba ahí”

América está interesado en David Vázquez, promesa de la MLS

Quién es Antonio Portales, mexicano que disputará la Champions League tras fichar en Europa

La millonaria cifra que recibirá Tigres por Ángel Correa si se cumple el acuerdo con River Plate

Óscar “Conejo” Pérez cuenta cómo le quitó el puesto a Memo Ochoa en el Mundial 2010