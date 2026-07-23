La UNAM estrena serie sobre innovación y diseño en TV abierta

(CUARTOSCURO)

Este programa llega a TV UNAM con siete episodios que exploran el papel del diseño como herramienta de cambio.

Las transmisiones serán los martes a las 20:30 horas, con retransmisión los domingos a las 17:00 horas, a partir del 7 de julio.

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La producción surge de la colaboración entre la Facultad de Arquitectura y el programa de Posgrado en Diseño Industrial.

Bajo el título Observatorio cotidiano presenta: Diseña México, el proyecto propone un recorrido por laboratorios, talleres, museos y espacios emblemáticos donde se desarrollan iniciativas que buscan responder a desafíos actuales.

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A lo largo de la serie, el doctor Julio Frías presidente del Premio Nacional de Diseño: Diseña México y coordinador del Programa de Posgrado de Diseño Industrial de la UNAM, conduce conversaciones y recorridos con especialistas, investigadores y creadores.

Crédito: FacultadDeArquitecturaUnamSitioOficial/FB

El programa plantea cómo el diseño dialoga con la ciencia, la tecnología, la cultura y la academia.

Cada emisión aborda un eje distinto: sustentabilidad, ciencia y tecnología, cultura e identidad, educación, diseño universal, diseño del espacio y perspectiva de género.

El primer capítulo, Diseño y sustentabilidad, explora el papel del diseño sustentable y la economía circular como herramientas para crear soluciones responsables con el medio ambiente. El episodio incluye recorridos por el Museo de las Constituciones y el estudio TUUX.

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Ahí, la serie muestra proyectos en los que la visión artística y la precisión científica toman forma en propuestas concretas. La intención es observar cómo esas ideas transforman la relación con el entorno e impulsan formas de vida más sustentables.

El segundo episodio, Diseño, ciencia y tecnología, se transmite el martes 14 de julio. El capítulo revisa la convergencia entre investigación científica y diseño para desarrollar soluciones ante retos del presente.

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Para ello, el programa visita el Pabellón Nacional de la Biodiversidad y el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNAM. En esos espacios se presentan proyectos donde la investigación científica se convierte en soluciones para proteger el entorno e impulsar el desarrollo tecnológico con impacto social.

Crédito: x, Faunam_mx

El martes 21 de julio se transmite Diseño, cultura e identidad. Este capítulo examina el vínculo entre creatividad, patrimonio e identidad cultural a partir de un recorrido por el Jardín 17 de Luis Barragán y los Talleres del Posgrado de Diseño Industrial de la UNAM.

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La propuesta de esa emisión se enfoca en mostrar de qué manera la tradición arquitectónica y la innovación académica convergen. A partir de ese cruce, el programa plantea una reflexión sobre el fortalecimiento de la identidad cultural y la construcción de propuestas con impacto social.

El capítulo Diseño y educación se transmite el martes 28 de julio. En esta entrega, la serie se detiene en la influencia del diseño en los procesos educativos y en la forma en que la arquitectura, los objetos y los entornos favorecen el aprendizaje.

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El recorrido incluye el taller de moda del CIDI y el Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC). En esos espacios, el episodio analiza cómo la disposición del entorno influye de forma directa en la experiencia formativa y propone entender el diseño como una herramienta ligada a la pedagogía, la funcionalidad y el bienestar.

La serie continúa el martes 4 de agosto con Diseño universal. El capítulo aborda la accesibilidad y los principios del diseño universal como elementos para pensar espacios, productos y servicios dirigidos a todas las personas.

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Con la participación de especialistas y visitas a la Facultad de Arquitectura y la Unidad de Posgrado de la UNAM, el programa expone cómo la investigación académica funciona como punto de partida para proyectos orientados a una sociedad incluyente y equitativa.

El martes 11 de agosto se transmite Diseño arquitectónico. La emisión explora la manera en que el diseño del entorno urbano y arquitectónico puede fortalecer la vida comunitaria y mejorar la calidad de vida.

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Desde la Facultad de Arquitectura y los Talleres del Posgrado de Diseño Industrial de la UNAM, especialistas presentan propuestas que parten de la investigación académica para transformar los espacios habitados, compartidos y construidos de manera colectiva.

La serie concluye el 18 de agosto con Diseño y género, un capítulo dedicado a la perspectiva de género en la arquitectura, el urbanismo y el diseño de objetos cotidianos. La entrega incluye la participación de especialistas y una visita al despacho de la arquitecta Tatiana Bilbao.

En ese cierre, el programa reflexiona sobre el papel de las mujeres en el diseño y sobre la forma en que la perspectiva de género contribuye a crear entornos más seguros, incluyentes y accesibles para todas las personas. La emisión retoma así la línea general de la serie: observar el diseño desde su capacidad para intervenir en la vida cotidiana.