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Estos son los partidos de la Leagues Cup que se jugarán en México

Por primera vez, algunos encuentros del torneo entre clubes de la Liga MX y la MLS se disputarán en territorio mexicano

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Leagues Cup
Al fin habrán partidos en México del torneo que une a la MLS con la Liga MX. foto: Jovani Pérez

La Leagues Cup 2026 marcará un antes y un después en la historia del torneo entre clubes de la Liga MX y la MLS.

Luego de varias ediciones disputadas exclusivamente en Estados Unidos y Canadá, la competencia abrirá por primera vez las puertas a sedes mexicanas, una decisión que busca equilibrar las condiciones para los equipos participantes y acercar el certamen a la afición del país.

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Estos son los partidos de la Leagues Cup que se jugarán en México

Para la edición 2026 fueron confirmados cuatro encuentros de la Fase Uno que tendrán como escenario estadios mexicanos.

Aunque la mayoría de los compromisos seguirá disputándose en territorio estadounidense, tres clubes de la Liga MX tendrán la oportunidad de recibir a equipos de la MLS como locales.

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El primero de ellos será el América, que enfrentará al San Diego FC en el Estadio Banorte, inmueble que volverá a albergar un partido internacional apenas unas semanas después de haber sido una de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El duelo representa una de las principales atracciones de la fase inicial, ya que el conjunto azulcrema es uno de los equipos con mayor convocatoria en el continente.

El coloso de Santa Úrsula verá acción en Leagues Cup. EFE/ Mario Guzmán
El coloso de Santa Úrsula verá acción en Leagues Cup. EFE/ Mario Guzmán

Por su parte, el Toluca será el club mexicano con mayor actividad como anfitrión. Los Diablos Rojos recibirán en el Estadio Nemesio Diez al Seattle Sounders y posteriormente al Houston Dynamo, convirtiéndose en el único equipo con dos encuentros en casa durante esta etapa del torneo.

Toluca tendrá partidos de Leagues Cup. REUTERS/Eloisa Sánchez
Toluca tendrá partidos de Leagues Cup. REUTERS/Eloisa Sánchez

El cuarto compromiso confirmado será protagonizado por Tigres, que jugará frente al LAFC en el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza.

El conjunto regiomontano también obtuvo el derecho de disputar un partido en México gracias a su posición dentro de los criterios deportivos utilizados para definir las sedes.

El Estadio Universitario será sede en la Leagues Cup. REUTERS/Daniel Becerril
El Estadio Universitario será sede en la Leagues Cup. REUTERS/Daniel Becerril

Con estos cuatro encuentros, la organización de la Leagues Cup rompe con el modelo utilizado desde la creación del torneo, cuando todos los partidos se desarrollaban fuera del territorio mexicano.

¿Por qué solo habrá cuatro partidos en México?

El nuevo formato de la Leagues Cup 2026 contempla la participación de 36 clubes, distribuidos entre 18 equipos de la Liga MX y 18 de la MLS.

Sin embargo, únicamente cuatro partidos de la Fase Uno fueron asignados a estadios mexicanos como parte de un plan piloto para internacionalizar aún más el torneo sin modificar completamente su estructura.

La selección de las sedes respondió a criterios deportivos establecidos por los organizadores.

América, Toluca y Tigres fueron los clubes elegidos para ejercer como locales debido a su posición en el ranking utilizado para determinar qué equipos recibirían encuentros en México.

Mientras tanto, el resto de los representantes de la Liga MX deberá disputar sus compromisos en Estados Unidos, tal como ocurrió en las ediciones anteriores.

Para esta edición varios equipos mexicanos contarán con la ventaja de la localía.
Para esta edición varios equipos mexicanos contarán con la ventaja de la localía. (Leagues Cup)

No obstante, el calendario fue diseñado para reducir tiempos de traslado y ofrecer enfrentamientos más equilibrados entre los clubes de ambas ligas.

La Fase Uno de la competencia se desarrollará del 4 al 13 de agosto, mientras que las rondas de eliminación directa se jugarán entre finales de agosto y principios de septiembre.

Además del prestigio deportivo, el torneo otorgará boletos para la Concacaf Champions Cup, por lo que cada encuentro tendrá relevancia tanto para la clasificación internacional como para el crecimiento de la rivalidad entre la Liga MX y la MLS.

La llegada de la Leagues Cup a México representa uno de los cambios más importantes desde la creación del torneo.

Aunque por ahora solo serán cuatro partidos en territorio nacional, la decisión abre la puerta para que futuras ediciones incrementen el número de sedes mexicanas, ofreciendo a los aficionados la posibilidad de disfrutar en casa de una competencia que busca consolidarse.

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