Clara Brugada rinde cuentas sobre la CDMX como sede del Mundial 2026 y asegura que fue un éxito

Clara Brugada rinde cuentas por la CDMX como sede del Mundial 2026. Crédito: X/ @ClaraBrugadaM

Este martes, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, rindió cuentas sobre los resultados de la Ciudad de México como una de las 16 sedes de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

A través de sus redes sociales, la mandataria capitalina reconoció a las instituciones, así como a funcionarios y servidores públicos por ayudar a que la capital mexicana pudiera sacar adelante la enorme tarea de ser sede mundialista.

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“Concluyó el mundial y hoy rendimos cuentas de los resultados de la Ciudad.

“Quiero reconocer a todas las instituciones, secretarías y dependencias del Gobierno de la Ciudad de México que garantizaron el éxito del mundial”, escribió la morenista en su cuenta Meta.

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Destaca trabajo de funcionarios como Cravioto y Vázquez

Brugada Cortina admitió que hubo secretarías y funcionarios que asumieron tareas de suma importancia y de gran responsabilidad, a ellos, les extendió un reconocimiento especial, como fue el caso del secretario de Gobierno, César Cravioto, y el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho.

La jefa de Gobierno reconoció la labor de 40 mil trabajadores durante el Mundial 2026. Crédito: Meta / Clara Brugada.

“En particular, hubo algunas secretarías con grandes responsabilidades y encargos. Por eso, expreso un reconocimiento especial al Secretario de Gobierno, César Cravioto Romero; al Secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho”, manifestó Brugada.

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Reconoce labor de otras dependencias capitalinas

La felicitación y agradecimiento de Clara Brugada no solo se limitó a las secretarías de Gobierno y Seguridad, también lo hizo con otras como Administración y Finanzas, Movilidad, Turismo, Obras y Servicios, etcétera.

“(También le agradezco) al Secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton; al Secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto; a la Secretaria de Turismo, Alejandra Frausto; al Secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano; a la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa; al Secretario de Participación y Atención Ciudadana, Tomás Pliego Calvo; al Secretario de Gestión Integral del Agua, José Mario Esparza; a la Secretaria de Cultura, Ana Francis Mor; a la Secretaria de Salud, Nadine Gasman; a la Secretaria de Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza Ramírez; y al Secretario del Deporte, Javier Hidalgo.

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“A todas y a todos, ¡gracias por servir a la ciudad y por su compromiso!”, concluye la publicación de la jefa de Gobierno.

Para Clara Brugada, la CDMX fue la mejor sede del Mundial 2026. Crédito: X/ @ClaraBrugadaM

CDMX fue la mejor sede: Brugada

Previamente, desde el Fan Fest del Zócalo capitalino, Clara Brugada consideró que la Ciudad de México fue la mejor sede del Mundial 2026.

Además, la jefa de Gobierno atribuyó dicho éxito al trabajo de más de 40 mil servidores públicos, a quienes reconoció por su participación en el operativo desplegado durante la competencia.

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“Gracias a ustedes, la Ciudad de México fue, sin duda, la mejor sede del Mundial; ustedes fueron la fuerza invisible que sostuvo la fiesta más visible del mundo”, comentó.

Cabe señalar que durante su presentación, la jefa de Gobierno entregó medallas a más de 10 mil servidores públicos de la capital mexicana como parte del reconocimiento por las labores realizadas durante el Mundial.

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“Ustedes fueron nuestros mejores jugadores en la calle, y sobre todo fuimos un gran equipo: un equipo de miles de mujeres y hombres, con una misma camiseta, la misma camiseta del compromiso por la Ciudad de México”, manifestó la mandataria.

Asegura que se superaron “pronósticos negativos”

En conferencia de prensa, realizada después del cierre de las actividades vinculadas con el Mundial 2026, Clara Brugada destacó que el trabajo “permitió superar pronósticos negativos y desactivar cualquier predicción de caos frente a la acción de miles de mujeres y hombres comprometidos con la ciudad”.

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La encargada del Ejecutivo capitalino añadió que la Copa del Mundo será recordada por la energía colectiva y la alegría de la ciudadanía. Describió el evento como abierto, democrático, gratuito, seguro, participativo y humano.

En redes, la jefa de Gobierno Clara Brugada agradeció por el éxito del Mundial en la CDMX. Crédito: X/ @ClaraBrugadaM

Por último, la morenista reiteró que el gobierno de la Ciudad de México ahora es mejor después del Mundial y que quienes participaron en esa experiencia salieron enriquecidos tras el paso del torneo en la capital.

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A través de redes sociales, en el Fan Fest del Zócalo y en conferencia de prensa, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, rindió cuentas sobre la Ciudad de México como sede mundialista.