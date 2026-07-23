México

Gritos de auxilio revelan secuestro en Tijuana y dejan siete detenidos, cinco de ellos menores de edad

Una persecución previa llevó a los elementos de seguridad hasta la zona donde tenían privada de la libertad a la víctima

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El aseguramiento fue realizado en la colonia Playas de Tijuana. Crédito: SSBC
El aseguramiento fue realizado en la colonia Playas de Tijuana. Crédito: SSBC

Una persecución y los gritos de auxilio de un hombre secuestrado delataron un domicilio en la colonia Playas de Tijuana la madrugada de este 22 de julio, por lo que elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) ingresaron al inmueble y rescataron a la víctima.

En el sitio fueron detenidas siete personas, cinco de ellas menores de edad, presuntamente integrantes de un grupo generador de violencia.

La víctima estaba amordazada y presentaba lesiones visibles cuando los agentes ingresaron al inmueble. Recibió atención inmediata y quedó bajo resguardo, sin que existan reportes de heridas que pongan en riesgo su vida.

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Un hombre en fuga condujo a los agentes hasta la zona

Según datos oficiales, el operativo inició durante un recorrido preventivo de madrugada en la colonia Playas de Tijuana. Elementos de la FESC detectaron a un hombre que, al notar la presencia de las unidades oficiales, adoptó una actitud evasiva y emprendió la huida.

Con el objetivo de corroborar o descartar algún hecho delictivo, los agentes le dieron seguimiento sin perderlo de vista. El hombre ingresó a un inmueble de la zona, lo que llevó a los elementos a intervenir el lugar.

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- crédito Imagen Ilustrativa Infobae
- crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Al llegar, los agentes escucharon gritos de auxilio provenientes del interior. Al localizar a la víctima, manifestó encontrarse secuestrada. Estaba amordazada y con lesiones visibles.

Cinco menores y dos adultos detenidos: se aseguró un arma calibre 9mm

En el inmueble fueron detenidos Alejandro Alonso Hurtado, de 31 años, y Jonathan Fernando Gallardo Moreno, de 19, ambos originarios de Tijuana. Junto a ellos, cinco menores de edad provenientes de Tijuana, Michoacán y Colima quedaron bajo arresto.

Durante la inspección preventiva al lugar se aseguró un arma corta calibre .9mm y un tablón de madera con la inscripción “24-24”. Ambos objetos quedaron a disposición de la autoridad investigadora como parte de los indicios recabados.

El operativo fue encabezado por la FESC en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal y la Fiscalía General del Estado. Las siete personas quedaron a disposición de la FGE, autoridad encargada de integrar la carpeta de investigación.

Las autoridades no revelaron a qué grupo pertenecían los detenidos. Sin embargo, el medio Zeta Tijuana reportó que presuntamente forman parte de una célula vinculada al Cártel de Sinaloa dedicada a la venta de droga y al ajuste de cuentas contra grupos rivales, a quienes privaban de la libertad para torturarlos o matarlos.

El tablón de madera con la inscripción “24″ asegurado durante el operativo vincularía a los detenidos con un criminal conocido como Cabo 24, presunto encargado de la distribución de droga en Playas de Tijuana. Ese tipo de tablones, conocidos también como tablas de castigo, serían utilizados por células delictivas para golpear y torturar a sus víctimas.

En junio, tres mujeres asiáticas fueron rescatadas en un motel de Tijuana

No es la primera vez que los gritos de una víctima delatan un posible caso de privación ilegal de la libertad en Tijuana. El pasado 17 de junio, un reporte ciudadano movilizó a elementos de la Policía Municipal hasta un motel de la Zona Centro.

Al ingresar al inmueble, los agentes escucharon gritos provenientes de una de las habitaciones. Una de las mujeres logró salir para pedir ayuda directamente a los policías; las otras dos la siguieron de inmediato. Los tres rescates se concretaron en el mismo operativo.

(SSPCM)
(SSPCM)

Las víctimas recibieron atención y acompañamiento por parte de las autoridades. No se revelaron las identidades de las mujeres, cuánto tiempo permanecieron retenidas, ni las circunstancias exactas en que habrían sido privadas de la libertad. En el lugar fueron detenidos cuatro hombres: Luis Fernando “N”, Ángel Alberto “N”, Aaron “N” y Alejandro “N”.

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