La millonaria cifra que recibirá Tigres por Ángel Correa si se cumple el acuerdo con River Plate

Ángel Correa viajaría a Argentina para firmar con Tigres. REUTERS/Cristian De Marchena

Parece ser que la novela entre Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y el Club Atlético River Plate argentino, finalmente llegará a su punto decisivo tras la actualización sobre el posible fichaje de Ángel Correa en el inicio de la temporada 2026-27.

De acuerdo a la información del periodista argentino, César Luis Merlo, especialista en fichajes, Ángel Correa será nuevo jugador de los Millonarios al haber un acuerdo total por el 100% del pase del jugador de 31 años de edad.

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River Plate compraría el pase de Ángel Correa por una cifra de 15 millones de dólares más otros dos millones en objetivos. Si todo marcha sobre hojuela, el rosarino viajaría a su natal Argentina este jueves para firmar un contrato que tendría validez hasta diciembre del 2029.

La idea es que River llegue con documentación óptima para que Ángel Correa plasme su rúbrica y oficialmente se convierta en refuerzo de los rojiblancos. Incluso, habría la probabilidad de contar con él para el encuentro del día sábado contra Barracas Central.

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¿Qué pasó entre Tigres y River Plate?

Ángel Correra iría a River en esta temporada 2026. Reuters

La situación entre los Tigres de la UANL y el Club Atlético River Plate estuvo a punto de llegar hasta las oficinas del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), porque el club mexicano amenazó con presentar una demanda en contra de los Millonarios.

En la ‘U’ de Nuevo León denunciaron que River negoció directamente con Ángel Correa sin la autorización del equipo regiomontano. Aparte. Tigres también consideró que Agustín Jiménez, representante de Ángel Correa, habría influido para forzar la salida del argentino y beneficiar a River Plate.

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Los Felinos señalaron este miércoles 23 de julio como fecha límite para que River Plate diera a conocer alguna oferta definitiva que cumpla con las condiciones económicas, pero en caso de no llegar a un acuerdo, tomarían acciones legales y denunciar prácticas desleales en la negociación

Sin embargo, entre las 8:30 y 9:00 de la noche (tiempo de México), los reportes comenzaron a decir que Ángel Correa será nuevo integrante del Club Atlético River Plate, nada más hará falta el anuncio oficial de La Banda rojiblanca en sus cuentas oficiales.

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Equipos en la carrera de Ángel Correa

Ángel Correa jugó la mayor parte de su carrera en el Atlético de Madrid. REUTERS/Wolfgang Rattay

River Plate sería el cuarto club en la historia profesional de Ángel Correa. El delantero debutó en el Club Atlético San Lorenzo de Almagro. Tras dos temporadas en la Primera División de Argentina emigró al futbol de España para hacer historia en el Atlético de Madrid.

Correra se coronó campeón en la temporada 2020-21 de LaLiga Española aparte de conquistar la UEFA Europa League y la Supercopa de Europa con la escuadra colchonera antes de su salida en la campaña 2024-2025 para venir a jugar en la Liga Mx con los Tigres de la UANL.

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El campeón del mundo en Qatar 2022 jugó una periodización con la U de Nuevo León. Ángel Correa vio actividad desde julio de 2025. Durante su paso por el club norteaño, disputó 54 partidos oficiales, en los que cosechó 23 goles y asistió 13 veces.

Su único logro internacional como futbolista Auriazul fue el título de goleó de la Leagues Cup 2025. Correa ganó la distinción a raíz de sus cinco tantos, superando por una anotación a Paulinho, futbolista de los Diablos Rojos del Toluca FC.

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¿Cuándo juega Tigres en el Apertura 2026?

Los Universitarios recibirán al Atlético San Luis el próximo sábado 25 de julio. El duelo en la Sultana del Norte serán en horario estelar de las 21:00 p.m. (tiempo del centro de México). Tigres UANL debutó con derrota en su visita a Xolos de Tijuana (3-1) la semana pasada.