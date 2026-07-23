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América está interesado en David Vázquez, promesa de la MLS

El joven talento de San Diego FC podría convertirse en refuerzo azulcrema para el Apertura 2026

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Vázquez podría reforzar al América. Denis Poroy-Imagn Images
Vázquez podría reforzar al América. Denis Poroy-Imagn Images

El América continúa analizando opciones para fortalecer su plantel de cara al Apertura 2026, con la intención de mantener un proyecto competitivo tanto en la Liga MX como en los torneos internacionales.

En ese contexto, la directiva azulcrema ha puesto la mira en un futbolista joven que ha comenzado a destacar en la MLS gracias a su calidad técnica y proyección.

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Se trata de David Vázquez, un mexicoamericano que ha llamado la atención por sus actuaciones con San Diego FC y que podría convertirse en una de las apuestas del club para el presente mercado de fichajes.

¿Quién es David Vázquez?

David Vázquez, es un futbolista de apenas 20 años que actualmente milita en San Diego FC. Aunque hasta el momento no existe un acuerdo oficial entre las partes, la directiva azulcrema analiza la posibilidad de negociar su llegada antes del cierre del mercado para sumarlo al plantel que afrontará el Apertura 2026, según reportes.

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Vázquez nació el 22 de febrero de 2006 en Los Ángeles, California, y cuenta con nacionalidad estadounidense y mexicana, por lo que también es elegible para representar al Tri en el futuro.

Su perfil encaja con la política que han seguido varios clubes de la Liga MX de apostar por jóvenes mexicoamericanos con margen de crecimiento y proyección internacional.

Siguen siendo tendencia los jugadores con doble nacionalidad. Mandatory Credit: Denis Poroy-Imagn Images
Siguen siendo tendencia los jugadores con doble nacionalidad. Mandatory Credit: Denis Poroy-Imagn Images

En la cancha se desempeña principalmente como mediapunta y extremo, posiciones desde las que destaca por su habilidad para conducir el balón, romper líneas con regates y generar oportunidades de gol.

Además, posee una buena visión de juego y capacidad para asociarse con sus compañeros, cualidades que han despertado el interés de diferentes equipos.

Si bien el interés del América todavía se encontraría en una etapa de evaluación, la intención sería cerrar una operación que fortalezca el presente del equipo y, al mismo tiempo, represente una inversión a mediano y largo plazo.

El club consideraría que el atacante reúne características que podrían adaptarse al estilo de juego que busca implementar el cuerpo técnico.

La promesa de San Diego FC que ha brillado en la MLS

Antes de llegar a San Diego FC, David Vázquez se formó en la academia del Philadelphia Union, organización con la que dio sus primeros pasos como profesional.

Cuenta con las credenciales a su corta edad. Credit: Caean Couto-Imagn Images
Cuenta con las credenciales a su corta edad. Credit: Caean Couto-Imagn Images

Posteriormente fue cedido al nuevo equipo californiano y, tras mostrar un crecimiento constante, el club decidió adquirir sus derechos de manera definitiva.

Su consolidación llegó durante la temporada 2026 de la MLS, donde comenzó a recibir mayor protagonismo.

Uno de sus encuentros más destacados fue la victoria por 5-0 sobre Austin FC, partido en el que firmó un doblete y colaboró con una asistencia, actuación que lo colocó en el radar de clubes tanto de Estados Unidos como de México.

El mexicoamericano también ha tenido actividad en competencias internacionales con San Diego FC, dejando buenas sensaciones en la Concacaf Champions Cup, torneo en el que demostró personalidad pese a su corta edad.

A nivel de selecciones nacionales, Vázquez ha representado a Estados Unidos en categorías juveniles, incluyendo procesos mundialistas y torneos de Concacaf.

Sin embargo, al no haber disputado encuentros oficiales con la selección mayor, todavía mantiene abierta la posibilidad de defender los colores de México en el futuro.

Por ahora, el posible fichaje permanece en la etapa de rumores y seguimiento. No obstante, el interés del América confirma que David Vázquez se ha convertido en uno de los jóvenes más atractivos de la MLS.

De concretarse la negociación para el Apertura 2026, las Águilas sumarían a un futbolista con proyección internacional, juventud y un amplio margen de desarrollo, reforzando una plantilla que busca regresar entre las protagonistas del futbol mexicano mientras apuesta por talento juvenil.

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