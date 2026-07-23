Caen dos supuestos miembros de “La Unión Tepito” con marihuana, cocaína y cristal en la Venustiano Carranza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos presuntos integrantes de “La Unión Tepito" fueron detenidos por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México tras ser sorprendidos manipulando bolsitas de droga en la vía pública, en la alcaldía Venustiano Carranza. Los arrestados, de 19 y 30 años, tenían en su poder 152 dosis de aparente marihuana, cocaína y metanfetamina, además de dinero en efectivo.

El hecho ocurrió en el cruce de las avenidas San Lázaro y Ferrocarril de Cintura, en la colonia Centro, mientras efectivos de la SSC realizaban labores de seguridad y prevención en la zona. Fue el comportamiento de los dos sujetos lo que alertó a los uniformados: los hombres manipulaban bolsitas de plástico del tipo utilizado habitualmente para la venta de estupefacientes.

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Revisión preventiva y decomiso

Los policías se aproximaron a los sujetos y aplicaron el protocolo de actuación policial con una revisión preventiva. El resultado fue el aseguramiento de tres tipos distintos de sustancias ilícitas.

Les decomisaron 85 bolsitas de plástico con una hierba verde y seca similar a la marihuana, 26 envoltorios con una sustancia parecida a la cocaína y 41 dosis de un material cristalino con características similares a la metanfetamina.

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En total, el operativo arrojó 152 dosis de aparente droga, lo que refuerza la hipótesis de que ambos sujetos se dedicaban al narcomenudeo en esa zona de la capital.

Presunto vínculo con célula delictiva de la zona centro

Tras el arresto, las autoridades realizaron un cruce de información que ubicó a los detenidos como presuntos integrantes de una célula delictiva generadora de violencia que opera principalmente en la zona centro de la Ciudad de México, según informó la SSC. Fuentes de seguridad identificaron al grupo como La Unión Tepito.

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A esa organización se le atribuye una amplia cadena delictiva: narcomenudeo, robo a casa habitación, extorsión, homicidio y venta de armas, entre otros delitos.

Caen dos supuestos miembros de “La Unión Tepito” con marihuana, cocaína y cristal en la Venustiano Carranza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La detención de ambos sujetos se enmarca en las acciones de combate a delitos de alto impacto que la dependencia mantiene en la zona centro, una de las áreas con mayor concentración de actividad criminal vinculada a ese grupo.

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Antecedentes del detenido de 19 años

El más joven de los arrestados acumula al menos un antecedente formal, ya que, cuenta con una carpeta de investigación activa por robo de vehículo, abierta en 2024, de acuerdo con la SSC.

Ese registro previo refuerza el perfil delictivo que las autoridades atribuyen a ambos detenidos y podría incidir en la resolución de su situación jurídica ante el Ministerio Público.

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Situación legal

Una vez asegurados, los dos hombres recibieron la lectura de su cartilla de derechos conforme a la ley. Junto con las sustancias decomisadas y el efectivo, fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público correspondiente.

Caen dos supuestos miembros de "La Unión Tepito" con marihuana, cocaína y cristal en la Venustiano Carranza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Será esa instancia la que determine la situación jurídica de los detenidos y, en su caso, defina los cargos formales que enfrentarán. Por el momento, la SSC informó del operativo mediante el comunicado número 1967, emitido el 22 de julio de 2026.

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La dependencia no precisó si el operativo forma parte de una investigación más amplia contra La Unión Tepito ni si se esperan detenciones adicionales en el marco del mismo caso.

La Unión Tepito, la organización detrás de los detenidos

La Unión Tepito es uno de los grupos criminales con mayor presencia en la Ciudad de México. Formada entre 2009 y 2012 por desertores de la Organización Beltrán Leyva y La Familia Michoacana, con raíces en el barrio de Tepito, dentro de la alcaldía Cuauhtémoc, creció hasta convertirse en una estructura que hoy disputa el control territorial de colonias del centro, oriente y norte de la capital.

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Sus actividades documentadas incluyen narcomenudeo, extorsión a comerciantes, homicidio por encargo, venta de armas y robo en diversas modalidades. La organización mantiene una disputa territorial con la Fuerza Anti-Unión desde finales de 2017, conflicto que se intensificó en junio de 2026 con una escalada de asesinatos en el Barrio Bravo de Tepito.

La SSC ha intensificado los operativos contra la organización en lo que va del año. Solo en junio de 2026, la dependencia detuvo a 10 presuntos integrantes del grupo, según informó el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, en un balance presentado el 13 de julio. Entre el 5 de octubre de 2024 y el 30 de junio de 2026, la SSC detuvo a mil 295 probables integrantes de grupos delictivos y desarticuló 43 células criminales en la capital..

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La detención del 22 de julio en Venustiano Carranza se suma a una serie de operativos recientes en la zona centro. El 2 de julio, cuatro presuntos operadores de una facción de La Unión Tepito fueron arrestados tras cateos en las colonias Guerrero y Buenavista, con 578 dosis de droga aseguradas.