Esta es la única pantalla IMAX en México que proyecta La Odisea de Nolan al 100%

La Odisea es la única película que ha sido filmada en su totalidad de esta forma (Melinda Sue Gordon/Universal Pictures via AP)

La sala del Papalote Museo del Niño en el Parque Fundidora de Monterrey es la única en México capaz de proyectar La Odisea de Christopher Nolan con la relación de aspecto 1.43:1, la misma con la que fue filmada. Eso significa que el espectador ve prácticamente el 100% del encuadre que el director concibió, algo imposible en cualquier otra sala del país.

El resto de las opciones disponibles en México —las salas IMAX de Cinépolis y Cinemex— proyectan en formato digital con una relación de aspecto 1.90:1. Eso equivale a ver alrededor del 75% de la imagen: los bordes superior e inferior del encuadre quedan recortados. En las salas convencionales sin IMAX, la proporción cae aún más, hasta el 59%.

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Por qué Monterrey tiene ventaja sobre el resto del país

Imágenes de La Odisea, película de Christopher Nolan

La sala del Papalote regiomontano fue diseñada originalmente para proyecciones científicas y de museo, no para cine comercial. Su geometría casi cuadrada es lo que le permite reproducir la relación de aspecto vertical 1.43:1 sin cortes, algo que las pantallas rectangulares de los complejos comerciales no pueden lograr.

Además, opera con tecnología IMAX Dual Láser GT, que garantiza una luminosidad y un contraste superiores a los de los proyectores digitales de lámpara de xenón que todavía usan algunas salas del país. El resultado es una imagen más brillante, con negros más profundos y colores más fieles.

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La sala de la Ciudad de México que tenía capacidades similares —la Megapantalla del Papalote Museo del Niño en Chapultepec— cerró sus operaciones, lo que dejó a la sede de Monterrey como la única alternativa de este tipo en toda América Latina.

Qué hace diferente a esta película

(captura de pantalla)

La Odisea es la primera película de ficción rodada íntegramente con cámaras IMAX de 70 milímetros, el formato fotoquímico de mayor tamaño en la historia de la industria. Nolan empleó más de 610 kilómetros de película para el rodaje, una cantidad sin precedente.

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Para lograrlo, el equipo de producción desarrolló una versión más ligera y silenciosa de las cámaras IMAX, que permitiera capturar diálogos íntimos sin que el ruido mecánico interfiriera en el audio. Cada escena fue planificada para aprovechar al máximo el tamaño y la resolución de las pantallas de gran formato.

La película adapta el poema de Homero y cuenta con un reparto que incluye a Matt Damon como Odiseo, junto a Tom Holland, Anne Hathaway y Robert Pattinson. Llegó a los cines mexicanos el 16 de julio de 2026.

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Las 40 salas del mundo que sí proyectan el formato original

Trabajadores instalan un cartel pintado a mano, obra de la artista Virginia Axioti, para la próxima película de Christopher Nolan, "The Odyssey", protagonizada por Matt Damon en el papel de Odiseo, frente al cine Athinaion de Atenas, el sábado 11 de julio de 2026. (Foto AP/Petros Giannakouris)

El formato de 70 mm con 15 perforaciones horizontales por fotograma —el que Nolan usó en cámara— solo existe en aproximadamente 40 salas en todo el planeta. La gran mayoría está en Estados Unidos; el resto se distribuye entre Canadá, el Reino Unido, Australia y la República Checa.

En México no hay ninguna sala con proyector analógico de celuloide IMAX 70mm operativo para cine comercial. Esto quiere decir que, aunque la sala del Papalote de Monterrey es la más cercana a la experiencia original dentro del país, sigue siendo una versión digital, no una proyección en celuloide.

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Proyectar La Odisea en su formato analógico original requiere un rollo físico de película que pesa alrededor de 136 kilogramos y mide más de 17 kilómetros de largo.

Qué ver y dónde en el resto de México

Para quienes no puedan llegar a Monterrey, la siguiente mejor opción son las salas IMAX with Laser de la Ciudad de México: Cinemex Market Antara, Cinépolis Perisur y Cinépolis Universidad son las más recomendadas por su equipamiento de proyección láser 4K y sistema de sonido de 12 canales.

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Una alternativa distinta es la Cineteca Nacional sede Xoco, que proyecta la película en 35 mm analógico. Aunque la relación de aspecto es más estrecha (2.20:1), el celuloide aporta una textura y una calidez que el digital no replica.

Las salas convencionales de Cinépolis y Cinemex sin IMAX proyectan en formato Scope con relación 2.39:1, la opción que muestra menos imagen del total filmado por Nolan.

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