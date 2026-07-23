Aldo Rendón y su conflicto con Mariana Ochoa, posible habitante sorpresa de La Casa de los Famosos 2026

Aldo Rendón y Mariana Ochoa (Redes Sociales)

Tras las revelaciones de Memo Schutz y Yanet García como habitantes de La Casa de los Famosos México 2026, se esperaba que se cerrarán los integrantes de esta nueva temporada, sin embargo, la producción reveló que habrá tres participantes más en el encierro.

De acuerdo con las pistas reveladas en un promocional, los fans han especulado sobre los posibles nombres que se sumarán como integrantes sorpresa de esta temporada, entre las que destaca la cantante Mariana Ochoa, quien tendría un conflicto con el fashion stylist, Aldo Rendón.

PUBLICIDAD

Rendón ha dicho públicamente en un par de ocasiones que la ex OV7 no le cae bien, y la tachó de “insoportable”, lo que ha generado especulación en los internautas de cómo será la convivencia entre ellos en caso de confirmarse la participación de Ochoa en la Casa de los Famosos.

¿Mariana Ochoa entrará a La Casa de los Famosos México 2026?

Mariana Ochoa y la pista de su participación en La Casa de los Famosos México 2026 (Captura de pantalla)

Pese a que la propia cantante negó su participación en el reality, su nombre volvió a la conversación en los últimos días luego de que la producción revelara un video promocional con las pistas de los últimos tres integrantes de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México.

PUBLICIDAD

La pista más contundente es un sombrero rojo, que fue asociado a uno que Mariana Ochoa ha usado públicamente, ya que el diseño es literalmente el mismo, además está claro que una de las últimas sorpresas del reality será una cantante.

El conflicto de Aldo Rendón con Mariana Ochoa

La posibilidad de que Mariana Ochoa se integre a la nueva temporada de La Casa de los Famosos México ha despertado interés debido a que los fans se preguntan cómo será la convivencia con el fashion stylist Aldo Rendón, uno de los primeros confirmados para el reality, luego del intercambio de declaraciones entre ambos.

PUBLICIDAD

Todo comenzó cuando Rendón dijo en un programa Pipiris Nights, conducido por Apio Quijano, donde el estilista recordó un trabajo que hizo con los integrantes de OV7, y fue ahí cuando lanzó el polémico comentario: “Mariana, no la soporto, insoportable”.

El diseñador Aldo Rendón conversa sobre su trayectoria y su relación con el grupo OV7. Durante la conversación, se hace referencia a la integrante Mariana Ochoa.

Aldo Rendón recordó que fue complicado trabajar con OV7, y aunque no dio detalles del por qué no soportaba a la cantante, se interpretó que se debía a alguna mala actitud de Mariana durante el tiempo que trabajaron juntos.

PUBLICIDAD

Este video fue retomado por los fans junto a otro donde Aldo Rendón reiteraba que Mariana Ochoa le caía mal previo a confirmarse como integrante de La Casa de los Famosos México, aunque señalaba que no la conocía bien.

La respuesta de Mariana Ochoa a Aldo Rendón

Poco tiempo después, la prensa le preguntó a Mariana Ochoa lo que opinaba al respecto de las declaraciones del fashion stylist, y la cantante aseguró que no lo conocía y que no sabía de qué declaraciones estaban hablando.

PUBLICIDAD

“No lo conozco, no tengo el gusto de conocerlo, no sabía de estas declaraciones... no sé qué decirte porque no nos conocemos”, aseguró Ochoa a la prensa.

La conductora de ‘Sale el Sol’ Foto: Imagen Televisión, YouTube

Esto ha dejado a los fans con la incertidumbre de cómo se podrían llevar en caso de que la ex OV7 finalmente entre a La Casa de los Famosos México 4.

PUBLICIDAD

Mariana Ochoa había negado su participación en La Casa de los Famosos 2026 por su hijo

Atendiendo a reporteros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Mariana Ochoa rechazó entrar a La Casa de los Famosos México 4 porque su hijo Salva tiene TDAH y, dijo, todavía necesita de su cuidado diario, una decisión que además mantiene en pausa su regreso a proyectos de televisión de larga ausencia.

La cantante explicó que la producción sí se le acercó con una propuesta, pero ella decidió descartarla por la rutina que sostiene con sus hijos, “Les prometo pensarlo para el año que entra. En algún momento se me acercaron de la producción a hacerme la propuesta, pero… Salva en especial todavía está pequeño”, señaló.

PUBLICIDAD

Mariana Ochoa renunció al matutino "Sale el Sol" a un mes del estreno de su nueva temporada. (Foto: @soymarianaochoa)

La exintegrante de OV7 detalló que el motivo de fondo es el diagnóstico de su hijo, a quien le detectaron trastorno por déficit de atención e hiperactividad a edad temprana. “Yo llego a la casa a hacer tareas con él. Salva tiene una condición que es TDAH y necesita mucho de mamá”, afirmó.

Cabe señalar que muchos de los habitantes de La Casa de los Famosos México niegan su ingreso al reality, incluso semanas antes de ser anunciados oficialmente, ya que por contrato no pueden revelar detalles de su participación.

PUBLICIDAD