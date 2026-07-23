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Wendy Guevara asegura que Adrián Marcelo no se le antoja aunque él esté obsesionado con ella

La influencer aseguró que el creador de contenido regiomontano no es su tipo y no le interesa

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Adrián Marcelo lanzó un chiste transfóbico durante la final de La Casa de los Famosos 2
Adrián Marcelo lanzó un chiste transfóbico durante la final de La Casa de los Famosos 2. (soywendyguevaraoficial, adrianmarcelo10)

La ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara, respondió a los comentarios del creador de contenido regiomontano.

Adrián Marcelo realizó unos comentarios en los cuales insinuaba un posible encuentro intimo entre ambos, a lo que la influencer comentó que no le interesa lo que él diga.

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Señalando que no entiende la necesidad de Marcelo por hablar de ella, sosteniendo que pensaba que Adrián era más maduro e inteligente.

Él siempre ha hablado de mi, yo ni lo pelo, yo pensé que era una persona más madura y más inteligente”, aseguró Wendy Guevara.

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Wendy mencionó que la temporada en que Marcelo entró a La Casa de los Famosos México él esperaba conseguir por lo menos un poco del amor que le dieron a Wendy durante su temporada.

Señalando que no tiene idea de si sus comentarios como panelista durante es temporada pudiendo hacerlo enojar y que aunque así fuera no esperaba que lo tomará de una forma tan inmadura.

Se enojó como cuando se enojan las novias de 15 años, de 18 años que son bien inmaduras de repente”, aseguró Wendy.

La influencer pensaba que Marcelo tomaría las cosas de una forma más madura, asegurando que no cree que esté obsesionado con ella.

La casa de los famosos
Wendy Guevara aseguró que no entiende la actitud de Adrián Marcelo. (Infobae/Jenifer Nava)

Wendy defiende su sexualidad

Sobre el tema de un encuentro intimo, Wendy Guevara aseguró que Adrián Marcelo no es su tipo y no entiende su actitud y sus constantes declaraciones hacia Wendy.

“No, ya saben que no, la tiene de lápiz, la otra vez se le vio en la casa y la verdad no se antoja”, mencionó Wendy.

Aseguró que no cree que haya una atracción por ninguna de las partes y señaló los prejuicios que muchos tienen sobre ella, en especial los hombres.

“Aveces piensan que porque una es transexual te va a gustar cualquier persona y algunos hombres creen que te gustan y no, soy una persona común y corriente, normal, también tengo mis gustitos, sé lo que me gusta y lo que no”, concluyó la ganadora de La Casa de los Famosos México.

(IG: @soywendyguevaraoficial)
Wendy aseguró que no cree que exista una atracción (IG: @soywendyguevaraoficial)

¿Adrián Marcelo regresará a La Casa de los Famosos México?

Estas ríspidas declaraciones surgen mientras Adrián Marcelo sigue siendo invitado abiertamente por parte de la producción a participar en la siguiente temporada del reality como un panelista recurrente.

Rosa María Noguerón, la productora de La Casas de los Famosos México, insiste en invitar a Adrián Marcelo a la cuarta temporada del reality.

Sostiene que el creador de contenido no está vetado ni por la producción ni por Televisa, manteniendo totalmente abierta la posibilidad de un regreso por parte del regiomontano.

“No, de ninguna manera, no está vetado en Televisa, es una personalidad que nos encantaría tener”, mencionó Noguerón.

Por su parte, el creador de contenido aún no se pronuncia al respecto sobre las constantes invitaciones y declaraciones de la productora.

Fiel a su estilo, el conductor dejó en claro por qué partido político se inclina.
El creador de contenido aún no se pronuncia respecto de las invitaciones. (Captura de pantalla)

Rosa María Noguerón mencionó que le encantaría una participación de Adrián Marcelo en el programa a pesar de que ya no mantienen contacto.

Sin embargo, aseguró que tiene una gran relación con el representante del creador de contenido, por lo que la posibilidad depende únicamente de la respuesta de Adrián Marcelo.

Esta no es la primera vez que la producción busca la participación de Adrián Marcelo en La Casa de los Famosos México.

En temporadas anteriores, el regiomontano también fue considerado como panelista, pero sin llegar nada, por lo que las recientes declaraciones sobre Wendy Guevara podrían frenar de nuevo una hipotética participación.

Por su parte Wendy Guevara sigue enfocada en mejorar como conductora para tener una gran participación durante esta cuarta temporada del reality.

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