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Riña en penal de Aguaruto deja un interno muerto por arma blanca

Custodios y elementos de la Policía Estatal Preventiva controlaron el enfrentamiento, mientras las autoridades penitenciarias notificaron a la familia de la víctima

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De forma regular las autoridades informan decomisos en el mismo penal, pero no han logrado frenar la violencia en su interior. (imagen ilustrativa) FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO.COM
De forma regular las autoridades informan decomisos en el mismo penal, pero no han logrado frenar la violencia en su interior. (imagen ilustrativa) FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO.COM

Una riña en el penal de Aguaruto, ubicado en el municipio de Culiacán, Sinaloa, cobró la vida de un interno este miércoles 22 de julio. El hecho ocurre a pesar de que en días pasados, revisiones interinstitucionales localizaran armas blancas, cámaras de vigilancia y amplificadores de señal instalados en los módulos del mismo centro penitenciario.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP) confirmó que la situación quedó bajo control tras la intervención de custodios y la Policía Estatal Preventiva. El reclusorio albergaba 2 mil 446 reclusos en mayo de 2026, el triple de los 800 para los que fue diseñado cuando abrió en 1986.

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Interno murió durante su traslado

La riña se registró al interior del penal este miércoles. Personal de custodia, con apoyo de la Policía Estatal Preventiva, controló el enfrentamiento; la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano reforzaron la seguridad en el exterior del inmueble. No fue revelado el modulo exacto donde ocurrió la agresión.

El interno herido en la riña falleció por una lesión con arma blanca mientras era llevado a recibir atención médica. Autoridades afirmaron que la dirección del penal notificó de inmediato a la Fiscalía General del Estado para que iniciara las indagatorias y que los familiares del fallecido fueron contactados, sin revelar el nombre o la posible relación del hecho con grupos criminales.

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Los decomisos del 20 y 21 de julio revelaron cámaras y armas blancas en los módulos

El pasado lunes 20 de julio, el Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal, aseguró en uno de los módulos cuatro teléfonos celulares, tres cargadores, cinco cables USB, un amplificador de señal, una antena direccional, una pipa hechiza, tres armas punzocortantes y dos cámaras de vigilancia. El hallazgo de las cámaras apunta a que los internos monitoreaban los movimientos dentro del reclusorio.

Aseguramiento del lunes 20 de julio en el penal. Crédito: SSP Sinaloa
Aseguramiento del lunes 20 de julio en el penal. Crédito: SSP Sinaloa

En otros hechos más recientes, el martes 21 de julio, una revisión arrojó la incautación de dos dosis de presunta marihuana, un celular, dos cables USB, un chip, una pipa y cuatro armas blancas.

Esto fue asegurado en el penal sinaloense el pasado 21 de julio. Crédito: SSP Sinaloa
Esto fue asegurado en el penal sinaloense el pasado 21 de julio. Crédito: SSP Sinaloa

Ambos operativos se realizaron en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la SSPC, la FGR y la Fiscalía General del Estado, y concluyeron sin incidentes, aunque este 22 de julio se vio reflejado el nivel de peligrosidad que se vive al interior del centro penitenciario.

Traslados masivos a penales federales no detuvieron la violencia

El 31 de mayo de 2026, una pelea en el módulo 7 dejó siete muertos y un herido; las autoridades no recibieron aviso sino hasta dos horas y media después de iniciado el enfrentamiento. El secretario de Seguridad Pública estatal, Sinhué Téllez López, confirmó el control de la situación horas más tarde.

Como respuesta, el 18 de junio el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) ordenó el traslado de 25 reos con procesos federales desde Aguaruto y el penal de El Castillo, en Mazatlán, hacia instalaciones federales de alta seguridad.

Ese operativo fue el segundo en seis meses: en enero de 2026, 78 internos habían sido reubicados en centros de Ahome y Mazatlán tras detectarse conflictos entre grupos rivales.

Aguaruto acumula años de riñas, fugas y arsenales ocultos en medio de la guerra Chapitos-Mayos

En junio de 2025, una riña a tiros dejó un muerto y tres heridos, el segundo enfrentamiento en menos de dos meses en ese año. Cinco operativos realizados en mayo de 2025 habían decomisado más de 60 armas, 128 cuchillos, 6 explosivos y más de 300 celulares, sin que eso evitara el siguiente estallido.

El entonces gobernador, ahora con licencia, Rubén Rocha Moya, señaló que los enfrentamientos respondían a la disputa entre Los Chapitos y Los Mayos por el control interno del penal, conflicto que arrancó en septiembre de 2024 con el secuestro y entrega de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos.

“En la cárcel hay muchos detenidos de ambos grupos, entonces ahí se expresan los grupos que afuera se siguen manifestando”, dijo.

Operativos de 2025 encontraron granadas, antenas Starlink y un túnel de 15 metros de longitud oculto bajo una losa de concreto. En octubre de 2019, 51 reclusos se fugaron durante el Culiacanazo, cuando el operativo fallido de captura de Ovidio Guzmán López desató un motín en los módulos.

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