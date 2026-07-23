Canelo Álvarez se excusa por su derrota ante Crawford: “Mi mente no estaba ahí” (AP Foto/David Becker)

La derrota ante Terence Crawford sigue pesando en el presente de Saúl Canelo Álvarez, quien a casi 10 meses de aquella pelea todavía busca explicar por qué tuvo una actuación por debajo de lo esperado en el combate que le arrebató el estatus de campeón indiscutido en los supermedianos.

Aunque antes ya había hablado de problemas físicos que afectaron su rendimiento, ahora el boxeador mexicano puso el foco en otro frente. En una plática reciente con Ariel Helwani, el tapatío afirmó que la parte mental tuvo un peso decisivo en una noche en la que Terence Crawford lo superó con claridad en el ring instalado en Las Vegas.

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“Sé qué hice mal... Hice todo bien en el campamento de entrenamiento, pero mi mente no estaba allí”, dijo Álvarez al revisar de nuevo el combate ante Bud Crawford, una pelea en la que incluso él mismo pensaba que podía imponerse sin mayores complicaciones.

Canelo Álvarez lamenta su derrota ante Crawford y señala la falta de concentración

Terence Crawford venció a Canelo y le arrebató la corona de los supermedianos la noche del 13 de septiembre de 2025 en Las Vegas (AP Foto/David Becker)

Después profundizó en esa idea y describió un desconcierto que, según su versión, lo acompañó durante la semana del combate. “Siento que no estaba presente, pensando en otras cosas. Muchas cosas pasaron durante la semana de la pelea. Hice todo bien en el campamento. Siempre entreno muy duro, pero no se trata solo de eso. Puedes estar físicamente listo, pero si tu mente no está allí, no es lo mismo. Todo se debe a que mi mente no estaba allí... Necesito aprender de lo que pasó”.

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Pese a esa explicación, Álvarez aclaró que no buscaba colocarse en el papel de víctima. Aun así, insistió en que su cabeza no estuvo en el ring del Allegiant Stadium la noche en que perdió el control de la división.

“Ya sucedió. Necesito seguir adelante. No estaba dudando de mí mismo, pero solo siento que no estaba allí. Es una sensación muy extraña”, agregó el peleador mexicano.

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Canelo perdió sus títulos ante Crawford

El revés frente a Crawford representó la tercera derrota profesional de Álvarez, después de las que sufrió ante Floyd Mayweather Jr. y Dmitry Bivol. En ninguno de esos casos consiguió revancha, un dato que aumentó el peso deportivo de este resultado en su trayectoria.

Canelo perdió sus títulos ante Crawford (Joe Camporeale-Imagn Images via REUTERS)

A partir de esa caída, el ex campeón mundial quedó obligado a replantear su camino en el boxeo, ahora sin el campeonato unificado de los supermedianos. Ocho meses después de la derrota, ese episodio todavía aparecía como un punto central en su presente deportivo.

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En su revisión del combate, Álvarez reconoció que la derrota no se explicó por una sola acción, sino por una suma de decisiones equivocadas. También aceptó que trató de modificar su planteamiento para adaptarse al estilo de Crawford, pero ese ajuste terminó por alejarlo de la versión que mejor le funciona sobre el cuadrilátero.

Entre los factores que identificó en aquella pelea, el tapatío ubicó estos puntos:

errores de ejecución en distintos pasajes del combate;

decisiones tácticas equivocadas;

una adaptación fallida al ritmo de su rival;

la intención de pelear con más velocidad de la habitual;

momentos en los que su cuerpo no respondió como esperaba.

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Según esa autocrítica, el problema no se redujo al nivel del oponente. Álvarez concluyó que su estrategia fue errática y que, en el intento por ajustarse a Crawford, dejó de hacer el trabajo que normalmente sabe hacer arriba del ring.

La derrota no solo implicó ceder el campeonato unificado. También lo sacó de una posición de dominio que había sostenido durante una etapa exitosa de su carrera, lo que abrió una nueva fase marcada por la corrección de errores ya detectados y la búsqueda de nuevas oportunidades.

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Álvarez sostuvo que ya identificó lo que hizo mal y que su intención es trabajar sobre esas fallas para los retos que vengan. Ocho meses después de aquella pelea, la revisión de esa noche seguía abierta y forma parte del momento que atraviesa en su carrera.