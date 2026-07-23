Capsaicina, el compuesto del chile que podría revolucionar los tratamientos contra el cáncer

Un compuesto presente en los chiles podría cambiar lo que sabemos sobre el tratamiento del cáncer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años, la capsaicina —el compuesto responsable del picor en los chiles— ha captado la atención del Instituto Nacional de Cancerología (INCAN) y organismos internacionales como el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos (NCI) por su potencial para combatir el cáncer.

Los hallazgos recientes de estas entidades la han colocado como un tema de interés relevante dentro del debate biomédico internacional.

Capsaicina: un compuesto con doble potencial

La capsaicina es un alcaloide presente en los chiles del género Capsicum, como el jalapeño y el habanero.

Su función principal en la naturaleza es defender a la planta de depredadores, pero en la medicina moderna, su capacidad para inducir la muerte de células tumorales ha sido observada por equipos del INCAN, así como por el NCI de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Estas instituciones han documentado que la capsaicina puede activar rutas de señalización que llevan a la apoptosis (muerte celular programada) en distintos tipos de cáncer.

Las investigaciones han mostrado que estos compuestos afectan la viabilidad de células tumorales e interfieren en vías moleculares clave, como la señalización de la interleucina 2, un mecanismo implicado en la evolución del cáncer cervical.

PUBLICIDAD

El INCAN, principal centro oncológico público de México, sigue de cerca estos avances y evalúa el papel de la capsaicina tanto en el contexto de prevención como en aplicaciones clínicas.

Aunque no existe una recomendación oficial para su uso sistémico como antitumoral, el INCAN reconoce la importancia de la evidencia preclínica y la necesidad de ensayos controlados en pacientes.

PUBLICIDAD

A escala internacional, el NCI describe la capsaicina como un componente de plantas utilizado en formulaciones tópicas para tratar el dolor nervioso periférico, especialmente en pacientes sometidos a quimioterapia o radioterapia.

El organismo subraya que, hasta la fecha, el mayor beneficio probado de la capsaicina en oncología es analgésico, aunque se mantiene como objeto de investigación para aplicaciones antitumorales directas.

PUBLICIDAD

La capsaicina es un alcaloide presente en los chiles del género Capsicum, como el jalapeño y el habanero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo la capsaicina ataca las células tumorales

La acción de la capsaicina sobre las células cancerosas ha sido motivo de ensayos en modelos celulares y animales.

Investigaciones revisadas por el NCI y el INCAN demuestran que la capsaicina puede inducir apoptosis, detener el ciclo celular e inhibir la formación de nuevos vasos sanguíneos necesarios para el crecimiento tumoral.

PUBLICIDAD

Estos efectos se atribuyen tanto a la activación del receptor TRPV1 —presente en células nerviosas y tumorales— como a otros mecanismos, como la generación de especies reactivas de oxígeno y la alteración de la homeostasis del calcio intracelular.

Un aspecto relevante es que la capsaicina muestra un perfil multitarget: puede actuar sobre múltiples vías de señalización y afectar tanto células tumorales como el microambiente que las rodea.

PUBLICIDAD

Esto incluye la reprogramación de macrófagos asociados a tumores y la modulación de la respuesta inmune, estrategias consideradas de vanguardia en la oncología experimental.

El NCI respalda la seguridad del uso tópico de capsaicina en parches de alta concentración como el Qutenza, empleado para tratar neuropatía periférica en pacientes con cáncer y avalado por estudios clínicos en Europa y Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Infografía del Museo Universum ilustra el estudio de la capsaicina, un compuesto vegetal, por su posible uso farmacológico en la lucha contra el cáncer. (UNAM)

El doble filo: beneficios y riesgos del consumo de capsaicina

La evidencia epidemiológica revisada por el Instituto Nacional de Salud Pública y el INCAN en México alerta sobre la necesidad de moderación.

Investigaciones han señalado que el consumo elevado de capsaicina (más de 30 mg al día, equivalentes a tres chiles jalapeños) se asocia con un incremento significativo —superior al 60 %— en el riesgo de lesiones gástricas precancerosas.

PUBLICIDAD

Así, mientras las aplicaciones farmacológicas muestran seguridad y eficacia, el abuso alimenticio del picante puede aumentar el riesgo de cáncer digestivo, especialmente en contextos donde hay exposición a otros factores promotores.

Por otro lado, estudios clínicos han confirmado que la aplicación tópica de capsaicina, bajo supervisión médica y en dosis controladas, es segura y no presenta señales claras de carcinogenicidad, reforzando su uso en el manejo del dolor oncológico.

Capsaicina y cáncer: efectos y riesgos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Puede la capsaicina revolucionar los tratamientos contra el cáncer?

La capsaicina ha demostrado capacidad para inducir muerte celular en modelos experimentales y aliviar el dolor neuropático en pacientes con cáncer, según estudios de el INCAN y el NCI.

Sin embargo, su papel como agente antitumoral sistémico aún se encuentra en fase de investigación.

Los expertos de estas instituciones insisten en la necesidad de más ensayos clínicos antes de considerar a la capsaicina como un tratamiento revolucionario, y advierten sobre los riesgos del consumo excesivo en la dieta.

Las instituciones académicas y de salud sitúan a la capsaicina como una molécula de alto interés en oncología, pero insisten en que, por ahora, su mayor contribución es como herramienta analgésica y como potencial adyuvante en estrategias combinadas para el cáncer.

Los retos futuros implican traducir los hallazgos preclínicos a protocolos clínicos rigurosos, evaluar con precisión los beneficios y riesgos en poblaciones humanas, así como desarrollar análogos menos irritantes que permitan intervenciones sistémicas seguras.