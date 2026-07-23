Taquilla del Pachuca vs Querétaro será donada para ayudar a damnificados por sismos en Venezuela

La taquilla será destinada para ayudar a los damnificados por sismos en Venezuela Foto: Cuartoscuro

Club Pachuca se alista para enfrentar a los Gallos del Querétaro FC como parte de la fecha 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Mx. El delantero, Salomón Rondón, anhela una buena entrada en el estadio Hidalgo para apoyar a la gente que sufrió afectaciones por los sismos ocurridos en su natal Venezuela.

En el mes de junio el país de Sudamérica registró dos terremotos con magnitud 7.2 y 7.5 que, al día de hoy, se registran cifras de 5 mil 300 muertos y más de 16 mil 700 heridos a casi un mes de los fuertes acontecimientos en Venezuela.

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Salomón Rondón, venezolano que milita en el Club Pachuca, abrió su corazón en una charla privada con la institución de la Bella Airosa para dar detalles de cómo recibió la noticia tras un entrenamiento que los Tuzos llevaron a cabo en Toluca.

“Me enteré después de un entrenamiento en Toluca. Tenía como veinte llamadas perdidas y tenía varios mensajes. Me preguntaban que si estaba bien, que si la familia estaba bien, porque había pasado lo del doble terremoto“, comienza a explicar.

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“Después del entrenamiento reviso el teléfono y me pongo a ver la noticia y fue bastante doloroso, angustiante por las imágenes que van apareciendo en las redes sociales. Sí, mucho nerviosismo, porque yo estuve por lo menos una hora, hora y media en poder contactar con mi familia".

“La situación es lamentable, gente desaparecida, niños desaparecidos, los fallecidos, gente herida. Es complicado poder expresar con palabras lo que uno siente, porque uno ve a los hermanos de mi país en esa situación y más sabiendo que durante hace mucho tiempo no hemos tenido muchas facilidades en cuanto a otros aspectos, pero es difícil asimilarlo”, expresó Salomón Rondón.

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Pachuca destinará la recaudado en el partido frente a Querétaro para ayudar a las víctimas en Venezuela

La árbitra debutó como silbante en un partido de Pachuca vs Querétaro. (Mexsport)

Grupo Pachuca, encabezado por Jesús Martínez Patiño y Armando Martínez Patiño, presidente de los Tuzos, decidieron que en el próximo juego de los hidalguenses, ante Querétaro FC, parte de la taquilla será enviada a Venezuela para brindar ayuda humanitaria, acto de solidaridad que Salomón Rondón agradeció en la misma charla institucional.

“Había hablado con Jesús Martínez y me había comentado que su intención era, que se lo agradezco no solo a él, sino a Armando (Martínez) y a todo el Grupo Pachuca: van a hacer, que parte de la taquilla del día domingo contra Querétaro vaya destinada a mi país por lo que pasó en Venezuela, ayudar a gente que lo necesita", informó el Gladiador.

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“En este momento estamos tratando de buscar los canales más acertados para que esa ayuda llegue a puerto final y mis palabras son de enorme agradecimiento. Es algo que a mí me llena mucho como ser humano, más allá de futbolista, porque, son gestos que nacen de la nada y Jesús (Martínez), me lo me transmitió de esa manera y se lo agradezco enormemente".

“Conseguiremos los canales y haremos que toda ayuda sea destinada a la gente en Venezuela, a los animales que se quedaron sin casa. Hay muchas cosas y muchas vicisitudes que hay que atender y seguro que lo haremos posible", indicó el Rey Salomón al tiempo que comparte un mensaje para el pueblo venezolano.

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Salomón Rondón corre con el balón hacia el medio campo. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

“Yo sé que de esto nos vamos a levantar. El venezolano se caracteriza por remar contracorriente, por ser una persona resiliente y vamos a superar esto. Va a costar muchísimo tiempo”, dijo.

Y antes de finalizar, Salomón Rondón solicitó a la afición tanto del Club Pachuca como de los Gallos de Querétaro que adquieran la mayor cantidad de entradas para que ese dinero llegue a Venezuela, como parte de un propósito humanitario tras los sismos en el mes de junio.

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“Los aficionados de los Tuzos y sus zonas aledañas que nos inviten y nos acompañen este fin de semana, este domingo contra Querétaro FC a venir al partido, a disfrutarlo, ya saben que está destinado con un objetivo humanitario, así que esperamos que asistan", exhortó Salomón Rondón,

¿Dónde se puede comprar boletos para el duelo entre Pachuca y Querétaro FC?

El Huracán recibió a Sudáfrica previo al Mundial 2026. REUTERS/Henry Romero

En la publicación del video, los Tuzos compartieron un link donde las aficiones pueden adquirir sus tickets a través de la página de boleto móvil. La venta al público ya está abierta y los accesos van desde los $222 hasta los $332; todos los precios incluyen cargo por comisión.

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De la siguiente manera están dividas las áreas del estadio Hidalgo, donde aún existen boletos libres para el siguiente enfrentamiento de los Tuzos del Club Pachuca, ante los Gallos del Querétaro FC en el Torneo Apertura 2026 de la Liga Mx:

Sur : $222

Norte : $222

Poniente : $277

Oriente : $277

Platea Poniente : $332

Platea Oriente: $332

¿A qué hora se jugará el encuentro de la fecha 2?

Los Tuzos recibirán a Querétaro en la fecha 2 del Apertura 2026. Foto: Cuartoscuro

El duelo entre Pachuca y Querétaro, previsto para el domingo 26 de julio, dará inicio a las 19:00 horas (tiempo del centro de la República Mexicana). Los blanquiazules vienen de golear a los Pumas UNAM y los Gallos cayeron en casa contra el Club América.

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