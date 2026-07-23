Esto es lo que se sabe tras la explosión de un polvorín en Chalco

La tarde del miércoles 22 de julio se registró un accidente en el municipio de Chalco, Edomex. Explotó un polvorín que dejó como saldo una persona fallecida (Redes sociales)

La tarde de este miércoles 22 de julio se registró una fuerte explosión en el municipio de Chalco, en el Estado de México, que provocó la movilización de los cuerpos de emergencia y bomberos. Alrededor de las 17:00 horas ocurrió este incidente, el estruendo alarmó a vecinos cercanos a la zona, por lo que pidieron el apoyo de las autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente se registró en un establecimiento dedicado a la elaboración de juegos pirotécnicos, ubicado en la comunidad de San Gregorio Cuautzingo, Chalco, próximo a la carretera federal México-Cuautla.

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La columna de humo que generó la explosión se pudo ver a kilómetros de distancia, por lo que las personas alrededor del incidente grabaron detalles del siniestro y lo compartieron en redes sociales.

¿Qué se sabe sobre la explosión en Chalco?

El siniestro ocurrió en un taller autorizado para la manipulación de pólvora, la explosión dejó como saldo una persona fallecida y otra lesionada, según los reportes de Protección Civil del Estado de México que llegaron a atender la emergencia.

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Se registró la explosión de un polvorín la tarde de este miércoles 22 de julio (Captura redes sociales) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elementos del cuerpo de bomberos de Chalco acudieron al lugar para controlar el incendio resultante de la explosión. Durante las labores de rescate, los socorristas localizaron a José Manuel N, de 65 años de edad, quien presentaba lesiones y fue trasladado al hospital de alta especialidad de Ixtapaluca para recibir atención médica por la gravedad de sus lesiones.

En el transcurso de las acciones para extinguir las llamas, el personal halló el cuerpo de un hombre, posteriormente identificado como César, de 31 años de edad. Hasta el momento, es la única víctima mortal que dejó el incidente.

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Además, en la zona afectada se encontraron los restos de un perro, que posiblemente se encontró en el lugar al momento de la explosión. Las autoridades se encargarán de investigar qué causó la explosión en el local dedicado a la venta de pirotecnia. Luego de atender a los heridos, el personal de Bomberos y Protección Civil se encargó de revisar el taller, iniciaron labores de enfriamiento para evitar una segunda explosión.

Un joven de 20 años resultó lesionado tras la explosión de un taller de pirotecnia en Taxco, Guerrero

El accidente ocurrió la mañana de este 15 de marzo de 2026. Crédito: Facebook: Gobierno de Taxco de Alarcón 2024-2027

Un joven, 20 años, lesionado, explosión y Taxco marcan el saldo de un accidente ocurrido la mañana de este sábado 15 de marzo en un taller de pirotecnia de la comunidad de Cacalotenango, en el municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, un hecho que activó a corporaciones de los tres órdenes de gobierno y abrió indagatorias sobre el origen del estallido y las condiciones del inmueble.

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Según el comunicado del Gobierno Municipal de Taxco de Alarcón, el incendio provocado por la explosión fue controlado para evitar que el fuego se extendiera a viviendas cercanas. Hasta el momento no se han informado más heridos ni daños adicionales fuera del predio.

La administración local difundió imágenes de las labores de auxilio cerca de las 11:00 horas. En ellas se observa a personal de emergencia atendiendo a personas lesionadas en las inmediaciones del taller.

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De acuerdo con el reporte municipal, elementos de seguridad y de la Dirección de Protección Civil estatal acudieron tras un llamado ciudadano que alertó sobre la explosión. Al llegar localizaron los restos del accidente y dieron atención prehospitalaria a un joven de aproximadamente 20 años.

El lesionado fue estabilizado y trasladado en ambulancia al Hospital General Adolfo Prieto para recibir atención médica especializada, precisó la autoridad municipal. El medio local El Sur Acapulco informó que el joven, identificado como Fidencio, habría sufrido quemaduras en al menos 80% de su cuerpo.

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El taller se incendió y el fuego fue contenido antes de alcanzar viviendas

Las imágenes compartidas por la autoridad municipal también muestran que al menos otra mujer recibió atención en el lugar. El comunicado oficial no detalló si su valoración requirió traslado hospitalario.

En las maniobras participaron la Policía Municipal de Taxco de Alarcón, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, efectivos de la Defensa y de la Guardia Nacional, además de personal de Protección Civil. El gobierno municipal destacó la coordinación entre dependencias y la rapidez de la respuesta.

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En el boletín difundido tras los hechos, la autoridad local señaló: “El gobierno municipal refrenda su compromiso de actuar con rapidez y coordinación para proteger a las familias taxqueñas”.

Las investigaciones sobre la causa de la explosión y la situación del taller siguen en curso. El comunicado no precisa si el establecimiento contaba con permisos vigentes ni las condiciones en que operaba.

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