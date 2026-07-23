La Casa de los Famosos México: desde estos países se podrá votar en la temporada

La Casa de los Famosos México está a punto de estrenar su nueva temporada y además del anuncio diario de participantes, hay algunas novedades.
Usualmente sólo el país donde se encuentre la televisora puede votar en este tipo de realitys, pero en esta ocasión, los 10 votos con suscripción a Vix+ estarán disponibles para toda Latinoamérica.
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Qué paises podrán votar en La Casa de los Famosos México
- México
- Guatemala
- Belice
- Honduras
- El Salvador
- Nicaragua
- Costa Rica
- Panamá
- Cuba
- República Dominicana
- Haití
- Puerto Rico
- Colombia
- Venezuela
- Ecuador
- Perú
- Bolivia
- Brasil
- Paraguay
- Chile
- Argentina
- Uruguay
De esta forma, los fans de cada habitante podrán salvar a su favorito con mayor facilidad, pues anteriormente había trucos no oficiales para hacerlo o tenían sólo derecho a un voto por día, incluso debían pedirle a familiares o amigos que radicaran en México.
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Wendy Guevara, ganadora de la primera edición, anunció otras novedades:
“Se va a expandir en toda latinoamércica y los suscriptores 10 votos adicionales, novedades de temporada es que toda latinoamérica podrán participar y se habilitará el chat exclusivo en Vix para comentar lo que ocurre dentro de la casa, la función multiventana también: es decir, elegir que camaras ver al mismo tiempo, como la del baño y la cocina”, dijo.
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Wendy Guevara reacciona al polémico cambio de look de Karina Torres antes de La Casa de los Famosos México
eciente cambio de imagen de Karina Torres se ha convertido en uno de los temas más comentados en la antesala de la nueva temporada de La Casa de los Famosos México.
La polémica surgió cuando la creadora de contenido mostró su nuevo corte de cabello, lo que generó una ola de reacciones negativas y acusaciones de sabotaje por parte de algunos seguidores.
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La decisión de Karina de modificar su apariencia a pocos días de ingresar al reality generó especulaciones entre usuarios de redes sociales.
Muchos consideraron que el corte, realizado en el salón de belleza Yumi Kay, propiedad de su amiga Yumi, fue excesivo y poco favorecedor.
La frase “la están saboteando” se volvió tendencia, alimentando la sospecha de que el grupo “Las Perdidas” actuó con mala intención justo antes del inicio del programa.
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Wendy Guevara, ganadora de la primera temporada y cercana a Karina desde la infancia, manifestó su opinión sobre el radical cambio.
“Ay no, es mi amiga Valeria, me la dejó bien pelona hermana”, afirmó Wendy, dejando claro que no recurriría a la misma estilista.
A pesar de su amistad, la influencer aclaró que no podrá apoyar directamente a Karina dentro del programa, aunque le guarda un profundo cariño y le desea éxito.
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La controversia escaló cuando en plataformas digitales se multiplicaron los comentarios de quienes acusaron a la estilista de “desgraciar” el cabello de Karina, sugiriendo incluso que el corte fue malintencionado.
No obstante, la intención original del cambio era preparar el cabello de la concursante para colocar extensiones de clip, lo que permitiría modificar su imagen en el encierro televisivo.
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Durante una transmisión en sus redes sociales, Karina compartió que ya cuenta con sus nuevas extensiones y se mostró satisfecha con el resultado.
“Yo estudié para esto y no me da miedo agarrar el tinte aunque estemos encerrados”, comentó, recordando que es estilista profesional y que podría peinar o teñir el cabello de sus compañeros durante la competencia.
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Quienes se preguntan qué sucedió con Karina Torres deben saber que la influencer decidió realizarse un corte de cabello antes de entrar a La Casa de los Famosos México 2026, lo que desencadenó rumores de sabotaje y muchas críticas en redes sociales.
Sin embargo, Karina aclaró que la transformación buscaba facilitar el uso de extensiones, y expresó su entusiasmo por el nuevo look y el reto que representa su participación en el reality.
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