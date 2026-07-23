México

La Casa de los Famosos México: desde estos países se podrá votar en la temporada

En esta ocasión no sólo el país donde se graba podrá salvar a su favorito

Guardar
Google icon
La casa de los famosos
Conductores y miembros de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, la cual tendrá nuevas dinámicas. (Infobae/Jenifer Nava)

La Casa de los Famosos México está a punto de estrenar su nueva temporada y además del anuncio diario de participantes, hay algunas novedades.

Usualmente sólo el país donde se encuentre la televisora puede votar en este tipo de realitys, pero en esta ocasión, los 10 votos con suscripción a Vix+ estarán disponibles para toda Latinoamérica.

PUBLICIDAD

Qué paises podrán votar en La Casa de los Famosos México

  • México
  • Guatemala
  • Belice
  • Honduras
  • El Salvador
  • Nicaragua
  • Costa Rica
  • Panamá
  • Cuba
  • República Dominicana
  • Haití
  • Puerto Rico
  • Colombia
  • Venezuela
  • Ecuador
  • Perú
  • Bolivia
  • Brasil
  • Paraguay
  • Chile
  • Argentina
  • Uruguay

De esta forma, los fans de cada habitante podrán salvar a su favorito con mayor facilidad, pues anteriormente había trucos no oficiales para hacerlo o tenían sólo derecho a un voto por día, incluso debían pedirle a familiares o amigos que radicaran en México.

PUBLICIDAD

Wendy Guevara, ganadora de la primera edición, anunció otras novedades:

La casa de los famosos
Conductores y miembros de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, la cual tendrá nuevas dinámicas. (Infobae/Jenifer Nava)

“Se va a expandir en toda latinoamércica y los suscriptores 10 votos adicionales, novedades de temporada es que toda latinoamérica podrán participar y se habilitará el chat exclusivo en Vix para comentar lo que ocurre dentro de la casa, la función multiventana también: es decir, elegir que camaras ver al mismo tiempo, como la del baño y la cocina”, dijo.

Wendy Guevara reacciona al polémico cambio de look de Karina Torres antes de La Casa de los Famosos México

eciente cambio de imagen de Karina Torres se ha convertido en uno de los temas más comentados en la antesala de la nueva temporada de La Casa de los Famosos México.

La polémica surgió cuando la creadora de contenido mostró su nuevo corte de cabello, lo que generó una ola de reacciones negativas y acusaciones de sabotaje por parte de algunos seguidores.

La decisión de Karina de modificar su apariencia a pocos días de ingresar al reality generó especulaciones entre usuarios de redes sociales.

Muchos consideraron que el corte, realizado en el salón de belleza Yumi Kay, propiedad de su amiga Yumi, fue excesivo y poco favorecedor.

La frase “la están saboteando” se volvió tendencia, alimentando la sospecha de que el grupo “Las Perdidas” actuó con mala intención justo antes del inicio del programa.

Wendy Guevara, ganadora de la primera temporada y cercana a Karina desde la infancia, manifestó su opinión sobre el radical cambio.

“Ay no, es mi amiga Valeria, me la dejó bien pelona hermana”, afirmó Wendy, dejando claro que no recurriría a la misma estilista.

A pesar de su amistad, la influencer aclaró que no podrá apoyar directamente a Karina dentro del programa, aunque le guarda un profundo cariño y le desea éxito.

La controversia escaló cuando en plataformas digitales se multiplicaron los comentarios de quienes acusaron a la estilista de “desgraciar” el cabello de Karina, sugiriendo incluso que el corte fue malintencionado.

No obstante, la intención original del cambio era preparar el cabello de la concursante para colocar extensiones de clip, lo que permitiría modificar su imagen en el encierro televisivo.

Durante una transmisión en sus redes sociales, Karina compartió que ya cuenta con sus nuevas extensiones y se mostró satisfecha con el resultado.

“Yo estudié para esto y no me da miedo agarrar el tinte aunque estemos encerrados”, comentó, recordando que es estilista profesional y que podría peinar o teñir el cabello de sus compañeros durante la competencia.

Quienes se preguntan qué sucedió con Karina Torres deben saber que la influencer decidió realizarse un corte de cabello antes de entrar a La Casa de los Famosos México 2026, lo que desencadenó rumores de sabotaje y muchas críticas en redes sociales.

Sin embargo, Karina aclaró que la transformación buscaba facilitar el uso de extensiones, y expresó su entusiasmo por el nuevo look y el reto que representa su participación en el reality.

Temas Relacionados

La Casa de los Famososmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Esto es lo que se sabe tras la explosión de un polvorín en Chalco

Autoridades se presentaron en el lugar para atender la emergencia, vecinos de la zona pidieron el apoyo de protección civil

Esto es lo que se sabe tras la explosión de un polvorín en Chalco

Aguinaldo de 30 días de salario solo para trabajadores que cumplan este requisito, según proyecto de reforma

El proyecto elimina el monto uniforme y establece escalones por años

Aguinaldo de 30 días de salario solo para trabajadores que cumplan este requisito, según proyecto de reforma

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de julio: asesinan a balazos al periodista Alejandro Leyva en Oaxaca

Sigue las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos del país con Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de julio: asesinan a balazos al periodista Alejandro Leyva en Oaxaca

Gritos de auxilio revelan secuestro en Tijuana y dejan siete detenidos, cinco de ellos menores de edad

Una persecución previa llevó a los elementos de seguridad hasta la zona donde tenían privada de la libertad a la víctima

Gritos de auxilio revelan secuestro en Tijuana y dejan siete detenidos, cinco de ellos menores de edad

Taquilla del Pachuca vs Querétaro será donada para ayudar a damnificados por sismos en Venezuela

Salomón Rondón, jugador venezolano de los Tuzos, envió un mensaje para la gente de su país tras los sismos ocurridos en el mes de junio

Taquilla del Pachuca vs Querétaro será donada para ayudar a damnificados por sismos en Venezuela
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de julio: asesinan a balazos al periodista Alejandro Leyva en Oaxaca

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de julio: asesinan a balazos al periodista Alejandro Leyva en Oaxaca

Gritos de auxilio revelan secuestro en Tijuana y dejan siete detenidos, cinco de ellos menores de edad

Caen dos supuestos miembros de “La Unión Tepito” con marihuana, cocaína y cristal en la Venustiano Carranza

Sentencian a pareja que disparó contra policías estatales en Sonora: viajaban en auto robado en EEUU

Dos personas en motocicleta y tres disparos calibre 9mm: lo que revelan autoridades sobre el asesinato del periodista Alejandro Leyva

ENTRETENIMIENTO

Así reaccionó Faitelson a la presentación de Memo Schutz en el reality La Casa de los Famosos

Así reaccionó Faitelson a la presentación de Memo Schutz en el reality La Casa de los Famosos

Chiquis Rivera rofrece taller de Sanación por 8 mil pesos y recibe críticas

Papá y abuelo mexicano de Selena Gómez publican mensajes de felicitación para la cantante por su cumpleaños 34

Massad Altamimi se enfrasca en redes tras acusación de maltrato a mujeres y “falso millonario”

Livia Brito rompe el silencio tras perder el amparo y aclara qué pasará en su caso

DEPORTES

Así reaccionó Faitelson a la presentación de Memo Schutz en el reality La Casa de los Famosos

Así reaccionó Faitelson a la presentación de Memo Schutz en el reality La Casa de los Famosos

Taquilla del Pachuca vs Querétaro será donada para ayudar a damnificados por sismos en Venezuela

Lionel Messi se pierde el All-Star Game 2026 de la Liga MX frente a la MLS por esta razón

Cruz Azul podría perder a Ebere para el Apertura 2026, este equipo de Brasil buscaría su fichaje

El futuro de Santiago Giménez ya no estaría con el Milan, pero otro grande de Italia busca su llegada