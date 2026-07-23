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Detectan primer caso de Gusano Barrenador en Sinaloa: precio del ganado no sufrirá baja tras detectar plaga

La secretaría de Agricultura informó un mayor reforzamiento de la estrategia zoosanitaria para evitar propagación de la infestación

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Gusano barrenador de ganado afecta el ganado de México
Detectan primer caso de Gusano Barrenador en Sinaloa: precio del ganado no sufrirá baja tras detectar plaga. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gusano Barrenador del Ganado (GBG) ha tenido presencia en el país desde hace dos años, poco a poco ha tenido mayor presencia en los estados, y el día de hoy, este 22 de julio de 2026, el gobierno de Sinaloa dio a conocer el primer caso registrado en la entidad. La Secretaría de Agricultura y Ganadería estatal confirmó que el contagio se originó por el avance natural de la mosca y no por movilización irregular de animales, adelantó que el precio del ganado en la entidad no sufrirá cambios.

El caso fue detectado en un becerro de 40 días de nacido con una infestación localizada en el ombligo, en una Unidad de Producción Pecuaria cerca de la comunidad de Agua Verde, en el municipio de El Rosario. Pese al hallazgo, el secretario de Agricultura y Ganadería, Ismael Bello Esquivel, subrayó que la enfermedad puede atenderse exitosamente cuando se detecta de manera oportuna, mediante tratamientos médico-veterinarios que permiten la recuperación del animal sin necesidad de sacrificarlo ni de establecer periodos de cuarentena.

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Sinaloa se mantuvo libre de la plaga durante más de 21 meses

Desde noviembre de 2024, cuando se confirmó el primer caso en México, Sinaloa implementó una estrategia preventiva que permitió mantener al estado libre del Gusano Barrenador del Ganado por más de 21 meses, pese a ser la principal puerta de entrada hacia el noroeste del país.

Sinaloa registra el primer caso de Gusano Barrenador tras 21 meses de presencia en México.
Sinaloa registra el primer caso de Gusano Barrenador tras 21 meses de presencia en México.

Bello Esquivel precisó que, aunque actualmente ya existen casos confirmados en la mayoría de las entidades del país -incluyendo Nayarit y Durango-, Sinaloa logró retrasar significativamente la llegada de la plaga tras las medidas preventivas adoptadas desde hace casi dos años.

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Precio del ganado se mantiene sin cambios tras reunión con el sector

Tras reuniones de trabajo con la Unión de Engordadores de Sinaloa, la Unión Ganadera Regional de Sinaloa, SENASICA, la Dirección de Innovación, Sanidad e Inocuidad y demás organismos del sector, se alcanzó el acuerdo de mantener sin cambios el precio del ganado.

“Existe plena coordinación entre productores, engordadores y autoridades de los tres órdenes de gobierno para atender esta situación con oportunidad y responsabilidad. No hay razones para afectar el valor del ganado sinaloense”, destacó Bello Esquivel.

El dirigente de las asociaciones ganaderas José Alfredo Sáinz Aispuro reiteró el compromiso del sector de fortalecer las medidas de vigilancia sanitaria y mantener una coordinación permanente con las autoridades estatales y federales.

Recursos extraordinarios para reforzar la vigilancia epidemiológica

El registro a nivel nacional apunta a mil 913 casos activos de Gusano Barrenador.
El registro a nivel nacional apunta a mil 913 casos activos de Gusano Barrenador.

El Gobierno del Estado destinará recursos extraordinarios para atender la contingencia. Las acciones inmediatas incluyen:

  • Refuerzo de la vigilancia epidemiológica en unidades de producción
  • Atención veterinaria a los animales expuestos
  • Controles de movilización de ganado en la entidad
  • Acciones de prevención coordinadas con SENASICA, el Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria, DISI y las organizaciones ganaderas

Actualmente, el registro a nivel nacional apunta a mil 913 casos activos de Gusano Barrenador, donde las especies de bovino y caninos encabezan el registro con 868 y 701 reportes, respectivamente.

Ocho son los estados donde las cifras superan los 100 casos activos:

  • Puebla, 193
  • Yucatán, 172
  • Oaxaca, 132
  • Quintana Roo, 124
  • Tamaulipas, 118
  • Veracruz, 118
  • Nayarit, 106
  • Chiapas, 104

En julio, la presidenta Claudia Sheinbaum inauguró junto a representantes del gobierno de Donald Trump una fabrica de moscas en Metapa de Domínguez, Chiapas, con el objetivo de combatir la plaga que acecha al ganado y a otras especies, se estima que llegará a producir hasta 100 millones de moscas estériles a la semana.

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