Carolina Viggiano exige investigar presunto daño de hasta 700 mil millones por huachicol fiscal

Carolina Viggiano habla del huachicol.

La senadora y secretaria general del PRI, Carolina Viggiano Austria, exigió que las autoridades investiguen a fondo el presunto esquema de huachicol fiscal que, de acuerdo con estimaciones oficiales e investigaciones periodísticas, habría ocasionado un daño patrimonial de entre 600 mil y 700 mil millones de pesos.

Además, llamó a fortalecer las fiscalías del país al considerar que son el principal obstáculo para lograr un sistema de justicia eficaz y libre de corrupción.

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Huachicol fiscal: PRI exige investigaciones sin distinción de partidos

Durante un posicionamiento en el Senado, Viggiano calificó el huachicol fiscal como “la madre de todas las estafas” y sostuvo que la magnitud del presunto fraude exige investigaciones que alcancen a todos los funcionarios y particulares involucrados, sin importar su cargo o filiación política.

Viggiano exige esclarecer presunto daño millonario por huachicol fiscal.

La legisladora afirmó que la Procuraduría Fiscal de la Federación estimó un quebranto de aproximadamente 600 mil millones de pesos, mientras que investigaciones periodísticas, entre ellas las del periodista Raúl Olmos, elevan la cifra a cerca de 700 mil millones de pesos.

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En ese contexto, cuestionó que las autoridades hayan concentrado sus esfuerzos en casos específicos, mientras el presunto fraude de mayor impacto económico continúa sin esclarecerse por completo.

Viggiano cuestiona actuación de la Fiscalía General de la República

La senadora sostuvo que buena parte de la información conocida sobre este caso ha surgido por investigaciones periodísticas y por disputas políticas, más que por las indagatorias de las autoridades.

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Asimismo, señaló que una operación de esa dimensión difícilmente pudo realizarse sin el conocimiento o la participación de distintas instancias gubernamentales, por lo que insistió en que la Fiscalía General de la República debe profundizar las investigaciones y recuperar los recursos que, aseguró, pertenecen al Estado mexicano.

Carolina Viggiano cuestionó la actuación de la FGR y pidió profundizar las investigaciones sobre el presunto esquema de huachicol fiscal. (Gob. de México)

Esto es lo que ha ocurrido con el caso del huachicol fiscal en México

La Procuraduría Fiscal de la Federación ha estimado un posible daño patrimonial cercano a 600 mil millones de pesos .

Investigaciones periodísticas calculan que el impacto económico podría alcanzar 700 mil millones de pesos .

El huachicol fiscal consiste en la importación irregular de combustibles mediante declaraciones falsas para evitar el pago de impuestos .

El caso ha derivado en investigaciones contra empresas y personas presuntamente relacionadas con redes de contrabando de hidrocarburos.

El tema también ha generado debate político por las investigaciones abiertas contra distintos exfuncionarios y empresarios.

La senadora plantea reformar las fiscalías del país

Además del tema del huachicol fiscal, Carolina Viggiano aseguró que el principal problema del sistema de justicia penal se encuentra en el funcionamiento de las fiscalías.

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Carolina Viggiano propuso fortalecer las fiscalías del país al considerar que son clave para mejorar el sistema de justicia y combatir la corrupción. Crédito: Fiscalía de Tamaulipas

Consideró que cualquier reforma judicial será insuficiente mientras no existan ministerios públicos mejor capacitados, con recursos suficientes y condiciones laborales que permitan combatir la corrupción.

A su juicio, el problema no radica en la creación de nuevas leyes, sino en la correcta implementación de las ya existentes.

Pide fortalecer investigaciones con perspectiva de género

La legisladora también sostuvo que la falta de recursos y de personal especializado ha impedido atender adecuadamente delitos como los feminicidios. Señaló que muchas investigaciones no incorporan una perspectiva de género y que la insuficiencia de agentes del Ministerio Público limita el acceso de las víctimas a la justicia.

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En ese sentido, propuso replantear el modelo de investigación criminal para garantizar procesos más eficaces, transparentes y con mejores capacidades institucionales.

Carolina Viggiano llamó a fortalecer las investigaciones de delitos contra las mujeres mediante una perspectiva de género y mayor capacidad institucional.

Cuestiona casos recientes y reclama igualdad en la aplicación de la justicia

Durante sus declaraciones, Viggiano también criticó la actuación de las autoridades en diversos casos de alto perfil, entre ellos el proceso judicial relacionado con el exdirector de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez, al considerar que existen criterios diferenciados en la aplicación de la justicia.

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Finalmente, reiteró que las investigaciones sobre el presunto esquema de huachicol fiscal deben avanzar con imparcialidad y alcanzar a todos los posibles responsables.

Afirmó que, de confirmarse el daño estimado de hasta 700 mil millones de pesos, se trataría de uno de los mayores fraudes contra las finanzas públicas del país y sostuvo que los recursos perdidos pudieron destinarse al fortalecimiento de servicios como salud, educación, infraestructura y seguridad.

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