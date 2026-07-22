México

Inteligencia Artificial y feminicidio, entre las reformas que se discutirán en el próximo periodo ordinario en la Cámara de Diputados

Iniciativa de Claudia Sheinbaum será abordada en San Lázaro durante los próximos meses

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El diputado Ricardo Monreal da a conocer la agenda legislativa del siguiente periodo ordinario en la Cámara de Diputados.

La Cámara de Diputados ya alista las iniciativas a discutir en el primer periodo del tercer año de la LXVI Legislatura, entre ellas figura la impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en materia de feminicidio. El diputado Ricardo Monreal Ávila confirmó que la discusión comenzará con cinco temas prioritarios.

Entre las reformas con las que iniciarán las sesiones de septiembre en San Lázaro, están:

  • Inteligencia Artificial
  • Feminicidio
  • Pueblos originarios
  • Bienestar animal
  • Seguros de gastos médicos mayores

Pese a que estos temas son planteados desde la agenda de Morena, Monreal Ávila afirmó que hay interés de todos los grupos parlamentarios para avanzar en cada una de las iniciativas planteadas. En materia de Inteligencia Artificial el legislador zacatecano ha advertido que al legislar se debe evitar caer en la prohibición del uso y la sobrerregulación.

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Desde su planteamiento, es necesario el análisis de regulaciones internacionales como las de la Unión Europea, China o Estados Unidos, para elaborar una propia que vaya en beneficio de la ciudadanía, buscando explorar modelos flexibles.

Una persona con sudadera azul, una pantalla vertical, un robot blanco con cabeza de burbuja y ojos azules, y un bocadillo de diálogo.
Cámara de Diputados analizará iniciativa sobre inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En esto consiste la ley de feminicidio impulsada por Sheinbaum

El pasado 15 de julio, Sheinbaum firmó y envió al Congreso de la Unión la iniciativa de Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio. La nueva legislación busca garantizar la cero impunidad a través de la homologación nacional de los mecanismos de investigación y sanción del feminicidio en México.

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  • La iniciativa establece que comete feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género, y homologa esta definición en todo el país.
  • Se reconocen 10 razones de género para tipificar el delito, incluyendo signos de violencia sexual, antecedentes de violencia, motivos basados en estereotipos y contextos de desigualdad de poder.
  • La pena base se fija en 50 a 70 años de prisión, con 19 agravantes que pueden aumentar la condena a la mitad, como si la víctima estaba embarazada, era persona con discapacidad, periodista, defensora de derechos humanos o migrante, o si hubo uso de ácido o sustancias inflamables.
  • Además de la prisión, el responsable perderá derechos sucesorios, tutela, guarda y custodia, patria potestad y quedará inhabilitado para cualquier cargo público.
  • No se permiten excusas absolutorias, atenuantes, ni beneficios procesales (como conmutación, libertad condicionada, amnistías o prescripción). El delito, la sanción y la reparación del daño son imprescriptibles.
Entre las sanciones que busca implementar esta ley para quien cometa feminicidio, destaca una pena de cárcel de 40 a 70 años, así como la pérdida de los derechos parentales que haya tenido el feminicida.
Iniciativa de Claudia Sheinbaum sobre feminicidio serán analizadas en próximo periodo ordinario en el Congreso de la Unión. (Gobierno de México)
  • La ley exige que la investigación y el proceso penal se realicen con perspectiva de género, debida diligencia reforzada y análisis de contexto, desde la denuncia hasta la ejecución de la sanción.
  • Se garantiza la reparación integral del daño para las víctimas, incluyendo acceso a la verdad y justicia, atención médica y psicológica, asistencia jurídica gratuita, atención a víctimas indirectas y orfandad, y restitución digna del cuerpo.
  • Se implementan políticas públicas de prevención, atención y erradicación del feminicidio, campañas de información, creación de grupos técnicos de apoyo y un registro nacional de niñas, niños y adolescentes en orfandad por feminicidio.
  • Todas las autoridades deberán garantizar el derecho a la verdad y promover la dignidad de las víctimas directas e indirectas, incluyendo acciones de bienestar integral para hijos e hijas de víctimas.

El próximo 1 de septiembre iniciará el periodo Ordinario en el Congreso de la Unión. En agosto, los grupos parlamentarios comenzarán los preparativos para la integración de la Mesad Directiva de ambas Cámaras.

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