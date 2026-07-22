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Esta fue la reacción de Fátima Bosch a mensaje de “coqueteo” enviado por Natanael Cano

La interacción entre el cantante de corridos tumbados y la Miss Universo provocó bromas y “shippeos” de los fans

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Nata desató rumores de coqueteo luego de reaccionar con ojos de corazón a una publicación de la Miss Universo 2025. (Especial)
Nata desató rumores de coqueteo luego de reaccionar con ojos de corazón a una publicación de la Miss Universo 2025. (Especial)

La interacción entre Natanael Cano y Fátima Bosch se ha convertido en uno de los temas más comentados en redes sociales en las últimas horas.

Un simple comentario con emojis bastó para desatar rumores de coqueteo y colocar a ambos en el centro de la conversación pública.

En entrevistas, Fátima Bosch ha afirmado que su prioridad se mantiene en las actividades de su reinado de Miss Universo 2025. (Cortesía: Alcaldía Municipal de Santa Tecla)
En entrevistas, Fátima Bosch ha afirmado que su prioridad se mantiene en las actividades de su reinado de Miss Universo 2025. (Cortesía: Alcaldía Municipal de Santa Tecla)

Aunque el gesto del cantante fue breve, la reacción de la Miss Universo 2025 no pasó desapercibida y dejó claro cómo maneja la exposición ante supuestos romances en los que se ve involucrada.

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La chispa del comentario de Nata

El episodio comenzó con una publicación de Fátima Bosch en Instagram, donde posaba en un yate con un vestido rojo.

Natanael reaccionó con tres emojis de ojos de corazón, gesto que los usuarios interpretaron como un mensaje de coqueteo.

  • Publicación viral: la publicación acumuló miles de “Me gusta” y comentarios en cuestión de horas.
  • El detalle clave: el comentario de Cano fue replicado en capturas de pantalla y compartido en plataformas como X y TikTok.
  • Reacción inmediata: los fans bromearon con frases como “El Nata quiere bajar la luna”, “Le tiras bien lejos” o “Ya prendí el cirio”, mientras otros celebraban la posibilidad de una nueva pareja sonorense.
Natanael Cano dejó tres emojis de ojos de corazón en una publicación de Fátima Bosch, destando especulaciones de coqueteo entre ambos. (Instagram)
Natanael Cano dejó tres emojis de ojos de corazón en una publicación de Fátima Bosch, destando especulaciones de coqueteo entre ambos. (Instagram)

Así, este primer momento encendió la conversación y abrió la puerta a especulaciones sobre un acercamiento entre ambos.

La reacción de Fátima Bosch

La respuesta de Bosch fue discreta pero significativa para muchos: comenzó a seguir a Natanael Cano en Instagram, gesto que los usuarios interpretaron como un guiño de reciprocidad.

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Aunque no respondió directamente al comentario, el “follow” fue suficiente para alimentar rumores de romance en redes. Por otro lado, en diversas entrevistas, Fátima ha dejado claro que su prioridad está en las actividades de su reinado.

Ante las bromas de los fans, Fátima Bosch comenzó a seguir a Natanael Cano en Instagram.
Ante las bromas de los fans, Fátima Bosch comenzó a seguir a Natanael Cano en Instagram.

En tono de humor, comenta: “Yo sé que les preocupa mucho mi vida sentimental, pues váyanme buscando uno que ustedes vean que sí sea de mis gustos, no sé, uno que esté guapo y de mi edad o algo así”.

El contexto sentimental de ambos

La reacción de Bosch se dio en medio de especulaciones sobre la relación de Cano con Marissa Blanco Botiller, quien fue presentada como su pareja en 2025.

  • Rumores de ruptura: en mayo de 2026, los fans notaron que Cano y Blanco dejaron de seguirse en redes, lo que desató especulaciones.
  • Ausencia llamativa: Marissa no asistió al lanzamiento del tequila de Cano, detalle que reforzó las dudas.
  • Sin confirmación oficial: hasta ahora, ninguno de los dos ha declarado públicamente si siguen juntos o no.
Los rumores de ruptura entre Natanael Cano y Marissa Blanco Botiller crecieron tras dejar de seguirse en mayo de 2026. (Redes Sociales)
Los rumores de ruptura entre Natanael Cano y Marissa Blanco Botiller crecieron tras dejar de seguirse en mayo de 2026. (Redes Sociales)

Este contexto hizo que el comentario hacia Bosch se interpretara como un gesto aún más polémico, pues coincidió con la incertidumbre sobre su relación sentimental.

De esta manera, mientras los fans “shippean” la posible pareja, Fátima mantiene su enfoque en el reinado de Miss Universo y los seguidores de Cano enfrentan la incertidumbre sobre su relación.

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