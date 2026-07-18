Gilberto Mora vive encuentro junto a Erling Haaland

El noruego llenó de elogios a Mora ante miles de aficionados y lo incluyó en su vlog, donde compartió cámara con leyendas como Zlatan Ibrahimović y Egil Østenstad. (Especial)

El joven Gilberto Mora experimentó una situación fuera de lo común durante el Mundial 2026, al quedar vinculado de manera directa con Erling Haaland.

Mientras la Selección Mexicana se despide del torneo tras la derrota frente a Inglaterra, Morita aparece en un entorno internacional que lo proyecta cada vez más al siguiente nivel.

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El acercamiento entre Mora y Haaland refleja el interés en Europa que existe por el juvenil mexicano y el papel que pueden jugar las figuras internacionales en su proyección. REUTERS/Raquel Cunha

El acercamiento no sólo reflejaría el confirmado interés de clubes europeos por el mediocampista, sino que revela cómo los gestos simbólicos entre jugadores pueden marcar el futuro de una promesa del futbol mexicano.

Una camiseta histórica y la reacción de Gilberto Mora ante grandes figuras

En el video publicado por Haaland en su canal de YouTube, además de Gilberto Mora, aparecen Zlatan Ibrahimović, Egil Østenstad y Rafaela Pimenta, quienes le obsequian una camiseta retro de Noruega

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Rafaela Pimenta , representante de ambos jugadores, entregó a Mora una camiseta antigua de la Selección Noruega .

Egil Østenstad hizo referencia a la juventud de Gilberto y a la historia de la prenda, creando una atmósfera de camaradería entre los presentes.

El jugador de Xolos no dudó en calificar la camiseta como “hermosa” y mostró su entusiasmo tanto en palabras como en gestos.

Egil Østenstad y Rafaela Pimenta entregan a Gilberto Mora una camiseta retro de Noruega que este califica como hermosa. (YouTube/ Erling Haaland)

Este intercambio, registrado en el vlog de Haaland, refuerza la integración de Mora al entorno internacional y eleva su perfil ante miles de aficionados.

La conexión entre México y Noruega

La relación entre los protagonistas no surge de casualidad, sino de la gestión estratégica de la mente detrás de ellos, Rafaela Pimenta, quien ha propiciado encuentros entre ambos talentos.

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Rafaela ha construido puentes entre el entorno de Haaland y el de Mora desde el inicio de la Copa del Mundo .

Gilberto fue invitado a apoyar a Noruega en el partido ante Inglaterra , participando en celebraciones típicas de la afición escandinava.

Haaland elogió a Mora públicamente: “Mucha gente me habló de ese chico de 17 años y tiene mucho talento”, generando expectativas sobre el futuro del mexicano.

Gilberto acudió al Noruega vs Inglaterra por invitación de Pimenta, donde mostró su apoyo a Haaland y se dejó llevar por el ambiente de la afición al replicar sus celebraciones en las gradas. (Instagram)

De esta manera, el trabajo de Pimenta ha abierto oportunidades para Morita en el mercado y han generado un fenómeno entre ambos países.

Celebraciones en la CDMX tras el acercamiento con Haaland

La relación entre Mora y Haaland no sólo ha tenido impacto entre futbolistas y agentes, sino también en la afición.

Tras la eliminación de México , miles de aficionados nacionales expresaron simpatía por Noruega y Haaland , fenómeno que se expandió en redes.

El entusiasmo llegó al Zócalo de la Ciudad de México, donde se convocó a celebrar el cumpleaños de Haaland con símbolos vikingos y banderas noruegas.

Tras la eliminación de México en el Mundial 2026, aficionados muestran simpatía por Noruega y Haaland, con convocatorias para festejar su cumpleaños 26 en el Zócalo de la CDMX . (Crédito especial: TikTok/ @anie22dom)

Estas interacciones posicionan a Gilberto Mora como un referente de la nueva generación capaz de tender puentes entre México y el escenario internacional, tanto en la cancha como fuera de ella.

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