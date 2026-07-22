México

Clima: las temperaturas que predominarán este 22 de julio en Acapulco de Juárez

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Guardar
Google icon
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Secretaría de Turismo)
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Secretaría de Turismo)

Temperatura máxima y mínima, así como probabilidades de lluvia, esta es la predicción para las siguientes horas de este miércoles en Acapulco de Juárez, México.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

PUBLICIDAD

Para este miércoles, se prevé que en Acapulco de Juárez habrá un 8% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 32 centígrados y una mínima de 26°. La nubosidad será del 30% y por la noche habrá una probabilidad del 12% de lluvias.

La predicción del clima en Acapulco de Juárez (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del clima en Acapulco de Juárez (Imagen ilustrativa Infobae)

El atractivo clima de Acapulco que seduce a celebridades

Acapulco de Juárez, uno de los lugares más turísticos de México ubicado en Guerrero, posee un clima tropical húmedo beneficiado por las aguas del océano Pacífico, las más cálidas en el planeta.

PUBLICIDAD

En promedio anual, el termómetro llega a marcar 26 grados, aunque las temperaturas máximas incluso ascienden hasta 36 grados con percepción térmica de 41 grados.

En contraste, las temperaturas más bajas rondan entre los 23 grados, aunque algunas veces han llegado a disminuir hasta los 16 grados por masas de aire provenientes del Ártico, como pasó en febrero de 2021.

Entre los meses de mayo a noviembre las tormentas tropicales y los huracanes pueden representar una amenaza para la población; de ellos, agosto y septiembre son los meses en donde hay más días de precipitación.

Este famoso puerto se caracteriza por tener un clima tropical húmedo (Cuartoscuro)
Este famoso puerto se caracteriza por tener un clima tropical húmedo (Cuartoscuro)

Qué tipo de clima hay en México

México es un país favorecido, pues su posición geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una región megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer parte al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este panorama, no es de extrañar que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son en extremo altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el calentamiento global y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de aguas pluviales anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a hacerse notorios con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto un incremento en el número de contingencias ambientales en las principales urbes, como es el caso de la capital mexicana.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en Acapulco de JuárezClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Somos México exige un Pacto de Estado contra el crimen organizado tras violencia en Zacatecas

El partido exigió modificar la estrategia de seguridad y convocar a un diálogo nacional para fortalecer el Estado de Derecho

Somos México exige un Pacto de Estado contra el crimen organizado tras violencia en Zacatecas

Por qué aparece el símbolo H+ en tu celular y qué tiene que ver con tu línea en México

Esta función puede parecer inquietante para muchas personas cuando están fuera de casa

Por qué aparece el símbolo H+ en tu celular y qué tiene que ver con tu línea en México

Ampliación de la Línea 12 del Metro CDMX estará lista para 2028, asegura Andrés Lajous

Los trabajos que ya llevan más de 11 años se mantienen en curso, pero la obra ya presenta un avance importante encaminada a su conclusión

Ampliación de la Línea 12 del Metro CDMX estará lista para 2028, asegura Andrés Lajous

Este fue el último show de Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica que murió de un infarto

El joven había construido una carrera en la música electrónica

Este fue el último show de Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica que murió de un infarto

La misión de Checo Pérez para salir de su mala racha en el Gran Premio de Hungría

Hungaroring representa la última oportunidad para que el piloto mexicano recupere terreno antes del parón de verano en la Fórmula 1

La misión de Checo Pérez para salir de su mala racha en el Gran Premio de Hungría
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 21 de julio: Aseguran más de 156 toneladas de mercancía ilícita en operativos realizados en el AICM

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 21 de julio: Aseguran más de 156 toneladas de mercancía ilícita en operativos realizados en el AICM

Detienen a tres personas vinculadas con el secuestro de los 10 hombres asesinados en Zacatecas

Caso Carlos Manzo: Fiscalía de Michoacán va a juicio contra “El Licenciado”, presunto autor intelectual del crimen

Vinculan a proceso a “El Queso de Puerco”, presunto integrante del “H1-A1” ligado a La Familia Michoacana

Ernesto Ruffo Appel promueve amparo contra detención por huachicol fiscal

ENTRETENIMIENTO

Dónde ver la final de “Solo las Más 2” en CDMX: lista de cines confirmados

Dónde ver la final de “Solo las Más 2” en CDMX: lista de cines confirmados

Este fue el último show de Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica que murió de un infarto

Esta fue la reacción de Fátima Bosch a mensaje de “coqueteo” enviado por Natanael Cano

Cuál es la pantalla de cine más grande de CDMX para ver La Odisea de Christopher Nolan

Diana Golden arremete contra Alfredo Adame y asegura que no le gustan las mujeres

DEPORTES

La misión de Checo Pérez para salir de su mala racha en el Gran Premio de Hungría

La misión de Checo Pérez para salir de su mala racha en el Gran Premio de Hungría

Hormiga González carga a un bebé aficionado y su reacción se vuelve viral

Captan pelea entre señora y un joven en el Fan Fest del Zócalo por Messi: video se hace viral

Las mejores atajadas de Guillermo Ochoa, de Neymar a Lewandowski

Guillermo Ochoa cuelga los guantes con el orgullo de ser el primer portero mexicano que llegó a Europa