México

Cuál es la pantalla de cine más grande de CDMX para ver La Odisea de Christopher Nolan

La película ha sido definida como un espectáculo visual digno de verse en la pantalla más gigante que puedas

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Matt Damon en 'La Odisea'
Matt Damon en 'La Odisea' (Créditos: Universal Pictures)

Cinemex Antara tiene la pantalla IMAX más grande de la Ciudad de México —y de toda Latinoamérica— con aproximadamente 300 metros cuadrados de superficie, la opción que más imagen recupera de la película que Christopher Nolan filmó íntegramente en formato IMAX de 70 milímetros. La cinta se estrenó en México el 16 de julio de 2026.

Ninguna sala en el país proyecta el formato original de 70 mm. El espectador que elige una sala IMAX digital —como la de Antara— ve alrededor del 75% de la imagen que Nolan concibió. El resto se pierde en los bordes verticales del encuadre.

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La otra opción gigante para ver La Odisea

En segundo lugar dentro de la ciudad está Cinépolis Universidad, con una pantalla de 21.3 por 13.7 metros —cerca de 292 metros cuadrados— seguida de Cinépolis Fórum Buenavista, con alrededor de 280 a 290 metros cuadrados. Las tres salas proyectan en formato IMAX digital.

La diferencia entre estas opciones y una sala convencional no es solo de tamaño. En formato Scope 2.39:1 —el estándar en salas sin IMAX— el espectador ve apenas 59.8% de la imagen original. La pérdida no ocurre en los lados sino en la parte superior e inferior del cuadro.

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La película se filmó con más de 610 kilómetros de celuloide IMAX

Matt Damon en 'La Odisea'
Así se grabó la escena de los gigantes Laestrygonians en 'La Odisea' (Créditos: Universal Pictures)

La Odisea es la primera película rodada en su totalidad con cámaras IMAX. Nolan utilizó más de 610 kilómetros de película de 70 milímetros, según el material oficial de Universal Pictures. El formato de rodaje —relación 1.43:1— solo existe en aproximadamente 40 salas en el mundo, todas en Estados Unidos.

El director de fotografía Hoyte van Hoytema describió el formato IMAX como “la cámara que no miente” y señaló que ese era el único soporte con el que concibieron la película desde el inicio. Para filmar escenas de diálogo íntimo, el equipo desarrolló una carcasa especial —llamada blimp— que silencia las cámaras. Nolan declaró a la revista Variety: “Puedes estar a 30 centímetros del rostro de un actor mientras susurra y obtener sonido utilizable.”

En CDMX hay tres formatos disponibles: IMAX digital, 35 mm y digital convencional

Christopher Nolan concibió 'La Odisea' en un formato que no se puede reproducir en España, aunque sí en otros cuarenta cines del resto del mundo.
Christopher Nolan concibió 'La Odisea' en un formato que no se puede reproducir en CDMX, aunque sí en otros cuarenta cines del resto del mundo.

Además de las salas IMAX de Cinépolis y Cinemex, la Cineteca Nacional sede Xoco ofrece la única proyección en 35 mm disponible en todo el país. El celuloide proyecta luz a través de una emulsión física de haluro de plata y produce una textura orgánica —grano visible, respuesta de color particular— que los proyectores digitales no replican.

La proyección en 35 mm de la Cineteca no recupera más imagen que una sala convencional: también usa relación de aspecto 2.39:1. La diferencia con el digital no está en cuánto se ve, sino en cómo se ve.

Las sedes Chapultepec y Cineteca de las Artes proyectan en digital convencional. El resto de las salas comerciales sin IMAX también usa formato Scope.

La Odisea recaudó 264 millones de dólares en su primer fin de semana

Imágenes de 'La Odisea' de Christopher Nolan.
Imágenes de 'La Odisea' de Christopher Nolan.

La película está protagonizada por Matt Damon como Ulises, con un reparto que incluye a Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya, Lupita Nyong’o y Charlize Theron. Tiene una duración de 172 minutos, clasificación B y música original de Ludwig Göransson.

En su primer fin de semana global recaudó 264 millones de dólares, el mejor estreno en la carrera de Nolan. Solo en Estados Unidos y Canadá ingresó 124,500,000 dólares. La cinta tiene un 95% de aprobación en Rotten Tomatoes y calificación A en las encuestas de salida de CinemaScore. Su presupuesto de producción fue de 250 millones de dólares.

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